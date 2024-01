Penultimul an, înainte de închidere, în care CE Oltenia primește ajutor de stat

Și în acest an, Guvernul urmează să aprobe ajutorul de stat pentru restructurare sub formă de grant în favoarea Societăţii ,,Complexul Energetic Oltenia” S.A. în scopul finanțării cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, pentru anul 2024.

Este penultimul an în care CE Oltenia primește sumele necesare pentru a achita certificatele de carbon. În 2025, atunci când practic CEO își va închide toate capacitățile de producție de energie pe cărbune (grupurile vor intra în rezervă de capacitate), este ultimul an în care compania va mai beneficia de banii de la stat aprobați de Comisia Europeană. Ministerul Energiei a pregătit proiectul de hotărâre de Guvern. Ajutorul de stat, în valoare totală 386.635.925 lei pentru anul 2024, se acordă integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, pentru finanțarea achiziției de certificate de emisii de gaze cu efect de seră necesare pentru îndeplinirea obligației de restituire a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2023, corespunzătoare emisiilor de gaze provenite de la instalațiile societății, cu scadență la data de 30 aprilie 2024 și achiziției de certificate de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2024, corespunzătoare emisiilor de gaze provenite de la instalațiile societății, cu scadență la data de 30 aprilie 2025. Măsurile de sprijin pentru CE Oltenia, sub forma ajutorului de stat, se acordă până în anul 2025 și au fost notificate și autorizate de către Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2022)553 final din 26 ianuarie 2022. În lipsa alocării anuale a grantului, CE Oltenia nu poate achiziționa certificatele de emisii de gaze cu efect de seră aferente conformărilor anuale cu consecința nerespectării Planului de restructurare și implicit a restabilirii viabilității societății la sfârșitul anului 2026.

M.C.H.