Până la urmă e bine! CSM, pe 12 în LNBM

După un sezon pe care l-a început foarte slab, CSM Târgu Jiu se poate lăuda cu un final bun de campionat. Gorjenii s-au menținut în prima ligă, ba chiar au reușit să termine pe locul 2 din play-out, repectiv a 12-a poziție din Liga Națională de Baschet Masculin, din 18 formații. Ultimul meci s-a disputat duminică, în Sala Sporturilor din Târgu-Jiu, unde gazdele au cedat seria cu CSM Târgu Mureș, 58-95, și 0-2 la general. S-a mizat pe aceeași formulă ca în precedenta confruntare, Porter Troupe fiind singurul străin pe care l-a avut la dispoziție Kresimir Basic. Jucătorii autohtoni au prins din nou minute și unii dintre ei speră să rămână la echipă și în următorul campionat. Andrei Gheorghe a fost din nou cel mai eficient om din tabăra amfitrionilor, cu 16 puncte și 12 recuperări. Octavian Ilie și Camil Berculescu au adăugat câte 11 puncte, iar Porter Troupe – 9. Noam Weinberg (6), Andrei Bărăgan (3) și Bogdan Penciu (2) și-au trecut și ei numele pe lista marcatorilor.

Evident, Kresimir Basic a adus un plus pe banca tehnică. Totuși, croatul nu știe dacă va continua la Târgu-Jiu. ,,Suntem mulțumiți că ne-am realizat obiectivul. Felicitări jucătorilor pentru acest final de sezon în care au evoluat așa cum trebuie, ca o echipă, cu spirit de sacrificiu. Încă o dată, respect pentru Porter Troupe, pentru tot ceea ce a făcut. Chiar și acum, la final, chiar dacă are o vârstă, a intrat pe teren și a încercat să-i ajute cât a putut pe jucătorii tineri. Nu știu ce voi face sezonul viitor, am nevoie de relaxare, pentru că au fost cinci luni foarte stresante. Liga din România este una competitivă, așa cum s-a demonstrat în meciurile pe care le-am jucat. Oricine poate câștiga împotriva oricui. Este o ligă în creștere și sper ca jucătorii localinici să profite de șansa pe care o au și să crească, de la an la an, contribuind la dezvoltarea lcampionatului”, a declarat principalul CSM-ului.

Semne de întrebare sunt și la Porter Troupe. Căpitanul echipei ia în calcul posibilitatea să mai joace un sezon. Veteranul american are 40 de ani.

,,Sunt mulțumit de cum am terminat acest sezon, am reușit să etalăm un baschet foarte bun. Astăzi și la Mureș jucătorii locanici au avut șansa să evolueze mult mai mult. Sunt încântat de cum au crescut anumiți jucători. Nu sunt mulțumit cu locul 12, dar știam că această echipă are talent. Când am învățat să jucăm împreună, am demonstrat că ne putem bate, de la egal la egal, cu oricine. Nu mă gândesc acum dacă voi reveni pe parchet”, a spus Porter după meci.

Directorul tehnic al formației, Claudiu Alionescu, a declarat că trupa gorjeană merită să rămână în prima ligă și a subliniat efortul comun al oamenilor de la club. Fostul component al Energiei a avut câteva ,,săgeți” pentru contestatari. ,,Este un loc merituos, chiar dacă am intrat în play-out cu un deficit de victorii față de celelalte combatante. Chiar dacă pe noi ne-a ajutat, sistemul competițional nu este unul bun, însă până la urmă toată lumea l-a acceptat și noi am reușit să ne impunem în două runde. La cum am început sezonul, sincer, locul 12 era mult prea sus la un moment dat, doream doar să rămânem în prima ligă. Acest obiectiv s-a realizat și trebuie să-i mulțumim antrenorului Basic pentru tot ce a făcut. Vreau să-i felicit pe jucători, nu este ușor când schimbi doi-trei antrenori pe parcursul unui sezon. Vreau să felicit staff-ul, toți au muncit, la un moment dat eram noi împotriva tuturor. Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor de la birouri care nu se văd, începând cu directorul Robert Bălăeț, care a fost mereu alături de noi. Fanii ne-au susținut meci de meci, chiar și când echipa nu mergea bine, și merită toate aprecierile. Cu siguranță, sunt și câțiva care nu și-au dorit ca această echipă să rămână în prima ligă, dar, din păcate pentru ei, și în sezonul următor, Târgu-Jiul va avea o reprezentantă în LNBM”, a precizat Alionescu. CSA Steaua și CSM Miercurea Ciuc au retrogradat din LNBM.

Cătălin Pasăre