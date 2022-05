Notificări de reziliere pentru mai mulți panduri: Nu ne așteptam la așa ceva!

Antrenorii de la Pandurii Târgu Jiu și o parte din staff-ul administrativ al clubului au primit, marți, notificări de reziliere a contractelor din partea conducerii. Măsura, care nu a fost aplicată și pentru jucători, contrar unor informații apărute în spațiul online, este una destul de curioasă, având în vedere că pe 31 mai 2022 se judecă un nou termen în ceea ce privește procesul de faliment al clubului. Printre oamenii care au primit notificări se numără antrenorii Mario Găman și Bobi Staicu, directorul sportiv Camilian Floroiu, dar și alți reprezentanți ai clubului. Curios este că tuturor li se reproșează că nu și-au atins obiectivul, acela de a promova în liga secundă. Totuși, din nefericire, nici în acest sezon Pandurii nu a fost un club ,,normal”, primind o interdicție de a legitima jucători, în iarnă, pentru anumite restanțe către foști sportivi. Mai exact, regulile jocului au fost diferite pentru ai noștri, dar se pare că nu pentru toată lumea din club. ,,Nedumerirea mea este de ce s-a întâmplat așa de rapid, pentru că noi, peste o săptămână, avem un proces, și oricum notificarea este valabilă după 6 iunie. Până atunci, noi încă suntem antrenori la Pandurii Târgu Jiu, încă avem contracte. Spre surprinderea noastră, toată lumea a primit notificări, inclusiv magazionerul și ofițerul de presă. Am ridicat notificarea personal, pentru că au vrut să mi-o trimită prin poștă și mi s-a spus că nu mi-am îndeplinit obiectivul. În iarnă, mi-a spus că nu se fac transferuri și nu mai putem vorbi de promovare. Administratorul special (n.r. –Daniela Șerban) se leagă de un paragraf în contract, dar nu era nevoie de o notificare. Puteam rezilia pe cale amiabilă. De exemplu, acum, eu nu pot să vorbesc cu alte echipe, nu pot să intru în negocieri, decât după 6 iunie, ceea ce nu mi se pare normal. Voi fi mereu aproape de această echipă, indiferent că sunt în club sau în afara clubului”, a declarat Mario Găman, care a admis că este aproape imposibil să mai stea la cârma trupei gorjene și din sezonul viitor.

Directorul sportiv, Camilian Floroiu, a afirmat că toți cei din club trebuie să-și asume eșecul din acest sezon. Pandurii a terminat campionatul pe locul 4. ,,Eu, așa cum v-am anunțat, nu doream să mai prelungesc contractul decât în cazul unui proiect serios. Nu-mi doream să mai fie ce a fost în ultimii ani, pentru că am obosit. Nu mă așteptam să primesc această notificare, dar, în viață, trebuie să te aștepți la absolut orice. Era mult mai simplu să mi se spună că nu se mai dorește să continuăm. E vina tuturor că nu am reușit să ne atingem obiectivul propus și trebuie să ne asumăm cu toții acest lucru. Trebuie să fim demni și să recunoaștem, deși nu am avut toate condițiile pentru marea performanțe. Fiecare din club are părticica lui de vină”. Chiar dacă pe 31 mai 2022 nu se va pronunța falimentul Pandurilor, decizie ce oricum poate fi contestată, clubul va avea mari dificultăți să plătească penalitățile care au ,,înghețat” posibilele transferuri și legitimări. Mai exact, conducerea clubului se gândește să completeze lotul cu juniori, pentru că nu există fonduri pentru a achita suma datorată. Interdicția este valabilă și pentru următoarele două pauze competiționale. În acest context, Pandurii nu-și permite să renunțe la niciunul dintre fotbaliștii care încă se află sub contract cu clubul. Pentru a evita falimentul, conducerea echipei de fotbal vrea executarea silită a unora dintre acționarii datori către echipă, dar și cotizațiile membrilor fondatori până în 2021.

Cătălin Pasăre