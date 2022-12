Nicolae Stanciu, cel mai bun fotbalist român al anului 2022

Jucătorul formaţiei chineze Wuhan Three Towns, Nicolae Stanciu (29 de ani), a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului 2022 de către Clubul Sportiv al Jurnaliştilor. Premiul i-a fost oferit în cadrul ediţiei a 23-a a Galei Fotbalului Românesc. Cel mai bun antrenor al anului 2022 a fost desemnat Dan Petrescu, tehnicianul campioanei României CFR Cluj, în timp ce titlul de cel mai bun preşedinte de club i-a revenit lui Daniel Niculae (FC Rapid). ,,Sunt fericit şi mândru că pot primi acest trofeu, sunt fericit pentru anul pe care l-am avut, atât la echipa de club, cât şi la echipa naţională. Ce îmi doresc acum este să se termine anul cât mai bine, să reuşim să fim campioni în China, iar pentru echipa naţională e clar că toate gândurile noastre vor fi să reuşim să ne calificăm la EURO 2024, să facem milioane de români fericiţi, pentru că şi noi, şi ei, avem nevoie de o calificare la un turneu final”, a declarat Stanciu, conform agerpres.ro. Lista completă a premiilor oferite de Clubul Sportiv al Jurnaliştilor în acest an este următoarea:

Cel mai bun fotbalist – Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns)

Cel mai bun antrenor – Dan Petrescu (CFR Cluj)

Cel mai bun preşedinte de club – Daniel Niculae (Rapid)

Cel mai bun portar – Horaţiu Moldovan (Rapid)

Cel mai bun fundaş – Andrei Burcă (CFR Cluj)

Cel mai bun mijlocaş – Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns)

Cel mai bun atacant – Andrei Cordea (FCSB)

Cel mai bun tânăr fotbalist – Octavian Popescu (FCSB)

Cel mai bun stranier – Andrea Compagno (FCSB)

Cel mai bun arbitru – Istvan Kovacs

Cătălin Pasăre