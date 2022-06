Neață, liber să plece de acasă! Nu poate redeveni medic!

La aproape un an de zile de când a fost săltat de anchetatori pentru șpăgile pe care le primea de la pacienții săi, medicul Gheorghe Neață redevine o persoană aproape liberă, dar care nu are dreptul de a practica meseria care l-a consacrat. Fostul director al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a fost plasat joia trecută sub control judiciar, decizia fiind luată de un judecător din cadrul Tribunalului Gorj. Inițial, chirurgul a fost arestat preventiv, apoi plasat în arest la domiciliu, iar acum este sub control judiciar, toate aceste forme de limitare a libertății sale urmând să fie deduse din pedeapsa pe care instanța o va aplica la finalul procesului, dacă inculpatul va fi găsit vinovat. „Dispune înlocuirea măsurii arestului la domiciliu luată faţă de inculpaul Neață Gheorghe, cu măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, de la data rămânerii definitive a încheierii. În baza art. 215 alin. (1) C. pr. pen., pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Neață Gheorghe, trebuie să respecte următoarele obligaţii: 1. să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; 2. să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; 3. să se prezinte la Biroul Supraveghere Judiciară din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al IPJ Gorj, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. (2) C. pr. pen., pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: 1. să nu depăşească limitele teritoriale ale României, decât cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de judecată. 2.să nu se apropie de martorii —, sau de membrii familiei acestora şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale. 3.să nu exercite profesia de medic. În baza art. 215 alin. (3) C. proc. pen., atrage atenţia inculpatului Neață Gheorghe că în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestului preventiv. Respectarea măsurii şi a obligaţiilor va fi verificată de Biroul Supraveghere Judiciară din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al IPJ Gorj. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare”, se arată în decizia instanței gorjene. Dosarul lui Neață se află încă în procedură de Cameră Preliminară, luna aceasta urmând să fie luată, cel mai probabil, o decizie cu privire la temeinicia probelor strânse de anchetatori. Rechizitoriul ce îl vizează pe Neață a fost înaintat instanței de judecată încă de la sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut, procurorii reușind să finalizeze destul de repede cercetările. Medicul a fost arestat preventiv pentru o lună de zile, iar de pe 7 septembrie a fost plasat de judecători în arest la domiciliu. Anchetatorii susțin că au strâns probe prin care dovedesc în 22 de situații că medicul a condiționat actul medical de primirea unor șpăgi, fie că e vorba de bani, cafea, țigări, parfumuri sau altele. În rechizitoriu anchetatorii au reținut că medicul avea în conturi 1,4 milioane lei, în înregistrările ambientale făcute de procurori în biroul său Neață fiind auzit cum comenta de unul singur valoarea prea mică a unora dintre sumele primite de la pacienți. „Subţire de tot. 4, 5,6… Aaa… Bun, mă! Buuun. Mi-a dat 5 milioane, hai… păi da. Şase. Normal, trebuia să fie 6“, se arată în rechizitoriu. Tot aici se regăsește și o înregistrare faimoasă în care medicul se ruga să nu ajungă pe mâna procurorilor. „Doamne. Maica Domnului, dă-mi sănătate, bani mulţi, bine lui A … fereşte-mă de boală, fereşte-mă de procurori, …!”, este una din rugăciunile pentru care Neață a devenit cunoscut în toată țara în momentul arestării sale.

Gelu Ionescu