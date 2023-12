Neagu spune ,,Adio” naționalei: ,,Îmi anunț oficial retragerea!”

Cristina Neagu se retrage la 35 de ani din echipa națională de handbal feminin a României. Din păcate, căpitanul primei reprezentative nu a putut evolua decât un meci la ultimul Campionat Mondial, încheiat de tricolore pe locul 12. Cum România a ratat calificarea la un turneu preolimpic, Cristina își menține decizia. Fostul ,,Balon de Aur” al handbalului va mai juca doar pentru CSM București, cu care și-a prelungit recent contractul până în 2025. ,,Un alt turneu final ratat; nu ne-am îndeplinit obiectivul. Ne doream să fim măcar în sferturi, să accedem la turneul preolimpic, ăsta era obiectivul. Dezamăgirea e foarte mare. Și pentru mine e foarte mare, pentru că nici nu am putut să joc la acest turneu. M-am accidentat, am făcut tot posibilul să mă recuperez, dar nu am reușit. Am încercat, pentru că știam cât de important era meciul cu Germania. Am încercat, dar nu am putut. Ne-am abonat cumva la locul 12. Am avut o jucătoare senzațională, pe Lisa (n.r. Eliza Buceschi) și tot am terminat pe locul 12. Eu îmi anunț oficial retragerea de la echipa națională dacă nu mai sunt șanse să ajungem la turneul preolimpic. Au fost 17 ani în care am jucat pentru echipa națională, în care am dat totul pentru echipa națională. Ce am reușit, mult, puțin… Două medalii, niște locuri patru și cinci. Dacă a fost mult sau puțin ne va spune timpul. Eu am spus dinainte că e ultimul Campionat Mondial pentru mine și că-mi doresc să ajung la Jocurile Olimpice. Ar fi fost ceva extraordinar pentru cariera mea internațională. Luasem decizia dinainte”, a declarat Cristina Neagu, la sosirea delegației noastre în țară. Formația antrenată de Florentin Pera s-a clasat după echipele care merg în sferturi și celelalte ocupante ale locurilor 3, Ungaria, Slovenia și Brazilia, şi a ratat participarea la JO 2024, de la Paris. După o carieră începută în 2006 sub tricolor, Cristina se retrage cu un bronz mondial (2015) și un bronz european (2010) în palmares, plus un bronz cucerit, în 2006, cu naționala de tineret la Mondiale.

În anul 2011, ea a primit din partea IHF (Federației Internaționale de Handbal) distincția pentru cea mai bună jucătoare din lume în sezonul 2010. După acel moment a mai fost desemnată cea mai bună jucătoare a lumii în 2015, 2016 și 2018, fiind prima jucătoare care câștigă această distincție de patru ori. Pe de altă parte, Mihai Covaliu (46 ani), preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, s-a declarat dezamăgit de parcursul României de la turneul final. Șeful COSR este de părere că handbalul românesc are nevoie de un nou proiect, dar ar vrea ca Neagu să-și reconsidere poziția. ,,Din păcate, handbalul pot să spun că ne-a dezamăgit. Ne aşteptam la mult mai mult. Trebuie analizat ce a fost bine, ce n-a fost bine. Să se înceapă un nou proiect, o nouă construcţie a echipei naţionale. Echipa feminină de handbal a României să reuşească pentru JO de la Los Angeles să obţină calificarea. Eu cred că nu se va retrage Cristina Neagu pentru că nu poate să se retragă un sportiv de talia Cristinei Neagu după un asemenea rezultat, la un asemenea Campionat Mondial. Eu dacă aş fi în locul Cristinei Neagu, mi-aş lua o pauză şi cu siguranţă aş face un următor Campionat Mondial, la care trebuie să reuşească un rezultat”, a spus Covaliu.

Cătălin Pasăre