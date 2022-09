N-am avut față de LNBM! Alionescu: Este o înfrângere dureroasă!

Echipa de baschet a Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu a pierdut, rușinos, prima partidă din acest sezon, jucată în compania unei nou-promovate, CSM Târgu Mureș. Gorjenii au cedat meciul, 63-83, după ce s-au ridicat la înălțimea pretențiilor Ligii Naționale doar în primele 20 de minute. De altfel, elevii lui Claudiu Alionescu au pierdut trei din cele patru sferturi,23-16, 18-23, 13-25, 9-19, și au arătat inconstanță și lipsă de idei pe parcursul jocului. Principalul gorjenilor a recunoscut superioritatea echipei vizitatoare și a declarat că formația sa suferă la capitolul relații de joc. ,,Din păcate, a fost un meci care la final s-a dovedit a fi fără istoric pentru noi. Mureșul a meritat, pe deplin, victoria. Dacă în prima repriză, eram acolo, am avut un sfert trei și un sfert patru dezastruoase, mai ales din punct de vedere ofensiv. Nu am jucat ca o echipă, am încercat multe acțiuni individuale, și asta s-a văzut atât în procentaje, cât și în rezultatul final. Am pierdut mingi care ne-au costat 22 de puncte. Este mult prea mult, pentru că am întâlnit o echipă cu o vastă experiență, care a reușit să profite de fiecare greșeală a noastră”, a spus Alionescu după meci. DylanFrye a fost cel mai activ jucător al echipei noastre, reușind și 19 puncte. Evoluția sa a reprezentat una dintre ,,sclipirile” din tabăra gazdelor, deoarece mulți jucători sunt departe de a fi în forma optimă, unii având vizibile kilograme în plus. ,,Este adevărat. Nu mă așteptam la lucrul acesta pentru că am făcut o pregătire fizică destul de bună și nu am acuzat niciun fel de accidentări. Poate trebuie să mai lucrăm și la acest aspect. Avem acum cupa, apoi pauză până la următoarea etapă din Liga Națională și putem să mai remediem unele aspecte”, a admis Alionescu. Înfrângerea este cu atât mai dureroasă, cu cât vine în compania unei formații cu același obiectiv. ,,Cu siguranță că ne doream să câștigăm acest meci. Este o echipă care are același obiectiv ca și noi, și aceste rezultate se vor transmite și în a doua parte a sezonului, indiferent unde ne vom situa. Este o înfrângere dureroasă, pe care nu o așpteptam”, a conchis Alionescu.

CSM Târgu Jiu: Andrei Bărăgan, Alexandru Berca, Porter Troupe 7p, Shamiel Stevenson 7p, Dylan Frye 19p, Răzvan Pavel, Bogdan Penciu, Camil Berculescu 5p, Andriy Agafonov 11p, Andrei Gheorghe 3p, Tyler Creammer 3p, Octavian Ilie 8p. Antrenor principal: Claudiu Alionescu. Antrenor secund: Alexandru Gliga.

Cătălin Pasăre