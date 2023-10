Mitropolitul Olteniei a sfinţit Biserica Mănăstirii cu hramurile «Bunavestire» și «Acoperământul Maicii Domnului», din Tismana, Gorj (II) – ,,Biserica este centrul vieții noastre şi fără biserică, noi, creştinii ortodocşi, nu ne putem închipui vreodată că am putea trăi”!

Aşa cum am spus, în ziua de 1 octombrie 2023, în Duminica a 19-a după Rusalii, în prezența a numeroși credincioși veniți din judeţ şi din ţară, Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei a sfinţit Biserica Mănăstirii cu hramurile «Bunavestire» și «Acoperământul Maicii Domnului», din Tismana, zona fostului Schit Cioclovina, supranumită şi «Poiana Frumoasă», din județul Gorj, după care a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu o serie de ierarhi, toţi fiind ajutaţi de către un sobor ales de călugări, preoți și diaconi, întrutotul binecuvântaţi şi iubitori de Dumnezeu şi de credinţă dreptmăritoareîn Preaînaltul Tată ceresc! Pentru că am făcut-o deseori, şi de această dată redăm întrutotul cuvântul de aleasă învăţătură duhovnicească, pentru frumuseţea sa, cu uşoare comentarii, pentru că în faţa unui cuvând plin de elocinţă, comentariile sunt uneori de prisos!

,,Biserica este viaţa noastră! Este locul unde ne împărtăşim cu trupul şi cu sângele Mântuitorului Iisus Hristos”!

Aşadar, vorbind încă de la început despre biserică, Mitropolitul Olteniei a spus: „Când sfinţim o biserică, trăim clipe cu totul deosebite față de o Sfântă Liturghie şi faţă de slujbele din fiecare duminică şi sărbătoare. Sfințirea unei biserici presupune rugăciuni mai multe, invocarea Duhului Sfânt, chemarea Lui Dumnezeu, ca să facă din lăcașul zidit de noi un loc al Preasfintei Treimi pentru că Biserica este zidită în numele Preasfintei Treimi, al Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Biserica este centrul vieții noastre şi fără biserică, noi, creştinii ortodocşi, nu ne putem închipui vreodată că am putea trăi! De la naștere și până la moarte, avem nevoie de Sfânta Biserică. Venim şi ne botezăm în sfânta biserică, cu Sfânta Împărtăşanie şi cu Sfânta Spovedanie, şi tot în biserică suntem aduşi de către rude şi prieteni ca să fim primiţi în Împărăţia cerurilor, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, Cel care a întemeiat biserica, este învierea și viața noastră. Deci, într-un cuvânt, Mântuitorul ne cuprinde pe toți în sfânta Biserică, aceasta fiind Trupul Său tainic. Căci, așa cum organismul are multe mădulare, unele mai importante, altele mai puţin importante, dar, toate cu un real folos pentru persoana noastră, așa și în Biserică, Mântuitorul Hristos ne cuprinde pe toți, căci, El a venit în lume, ca lumea viață să aibă, ca viaţă să aibă din belșug. Deci, cu lumea încorporată în Sine, Dumnezeu ne-a sfințit și ne-a adus pe fiecare în parte Tatălui ceresc, ca noi să devenim cu adevărat, moștenitori ai Împărăției Cerurilor. Pentru că prin Taina Sfântului Botez, nouă ni s-a pregătit, ceea ce ni s-a făgăduit că vom fi, copii şi moştenitori ai celor cereşti! Tocmai de aceea, oriunde am fi, biserica este viaţa noastră! Este locul unde ne împărtăşim cu trupul şi cu sângele Mântuitorului Iisus Hristos! Biserica a fost zidită după o revelaţie dumnezeiască! În primul rând, Moise a văzut pe muntele Sinai cortul nefăcut de mână, care este Însuşi Fiul Lui Dumnezeu, iar, în acest cort sunt adăpostiţi toţi oamenii, toată creaţia, căci, Dumnezeu ne cuprinde pe toţi, atât în iubirea Sa, cât, şi în Însăşi Persoana Sa! Ne cuprinde pentru că fără această aşezare a noastră, în acest cort, noi nu am putea avea viaţă, nici viaţă pământească, nici viaţă veşnică! Tocmai de aceea, Creaţia întreagă este păstrată în această «logică», în această rânduială a Lui Dumnezeu! Biserica este «Cortul» cel făcut de mâna Lui Dumnezeu, pe care Milostivul l-a făcut în multe feluri! Astfel, la biserică, noi avem Sfântul Altar, naosul şi pronaosul, adică, partea de început a bisericii, la intrare, partea centrală şi partea cea mai sfântă, Sfântul Altar! Căci, Sfântul Altar este locul unde se aduce jertfă Tatălui ceresc, Mântuitorulu Iisus Hristos, iar, Duhul Sfânt este acela care ne reuneşte pe toţi şi ne îndeamnă să ne rugăm, cum ne învaţă Sf. Ap. Pavel: «Duhul este în noi, şi se roagă cu suspine negrăite!». Deci, ne îndeamnă ca să ne rugăm Tatălui ceresc, căci, El este Învăţătorul nostru, Care pretutindeni este şi pe toate le împlineşte” a precizat Înaltul nostru Ierarh!

,,Sărbătorile închinate Maicii Domnului sunt și zile de prăznuire ale bisericilor și mănăstirilor noastre”!

În cea de-a doua parte a cuvântului de învăţătură duhovnicească, Înaltpreasfinţitul Părinte dr.Iirineu, chiar dacă nu s-a referit la pericopa evanghelică legată de iubirea vrăjmaşilor, a vorbir concludent despre Maica Domnului şi despre Acoperământul Născătoarei de Dumnezeu pentru apărarea vieţii oamenilor, deoarece a spus că: ,,În interiorul Bisericii, ca într-un pântece matern, suntem cu toţii păziţi de cel viclean şi păstraţi în iubirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, pentru că Maica Domnului Însăşi este imaginea Bisericii, chipul Bisericii! Maica Mântuitorului Hristos, care este şi Maica noastră, aşa cum Domnul a spus, atunci când S-a răstignit pe Cruce: «Fiule, iată Mama ta!». Deci, Maica Domnului este ocrotitoarea noastră și de aceea, în nenumărate rânduri, sărbătorile închinate Maicii Domnului din calendarul nostru sunt și zile de prăznuire ale bisericilor și mănăstirilor noastre. De exemplu, la Tismana este «Adormirea Maicii Domnului», aici este «Bunavestire» şi «Acoperământul Maicii Domnului», pentru că noi dorim întotdeauna să cinstim pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și să subliniem rolul său în viața noastră de credincioşi. Preasfânta Stăpână şi Maica Domnului se îngrijește de noi în chip deosebit! Ea a trăit acest moment de mamă a Fiului ei, cât El a stat pe pământ şi a parcurs toate etapele din viaţa Mântuitorului Hristos, de la zămislitre şi până la răstignire! Ea, pentru noi, fiind «Ușa milostivirii noastre»! De aceea, «Acoperământul Maicii Domnului», sărbătoarea de astăzi, este atât de prețuită de noi, creștinii-ortodocși, pentru că la un moment dat, în istoria Bizanţului, doi sfinţi au văzut-o pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu că acoperă poporul drept credincios, care se afla în biserică! Şi au văzut-o pe Maica Domnului că se ruga Fiului ei ca să le ierte greşelile copiilor ei, adică, a creştinilor ortodocşi! Deci, Maica Domnului este ocrotitoarea noastră şi ajutătoarea noatră! Ne ocroteşte pentru că ea este din neamul nostru şi simte această vocația de mamă într-un chip cu totul deosebit, fiind Preacurată și cu sufletul dumnezeiesc. Virtutea şi valoarea Născătoarei de Dumnezeu nu sunt întinate de păcat! Căci, Maica Domnului n-a avut nici gânduri păcătoase, darămite fapte! Toate faptele și valorile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu sunt cu totul deosebite și preamărite! Deci, Biserica noatră a cinstit-o totdeauna pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, iar, noi am învăţat de la înaintaşii noştri s-o cinstim cu multă evlavie şi s-o avem cu multă preţuire în sufletele noastre! Iar, Maica Domnului îi ajută pe toți cei care în genunchi şi în lacrimi se roagă la cinstitele ei icoane! Aici, Mănăstirea aceasta s-a ridicat prin grija Maicii Domnului! Încă de la început a fost pusă sub protecţia Maicii Domnului şi a Buneivestiri! Şi se pare că «Bunavestire» a fost, într-adevăr, sărbătoarea care s-a «aşezat» atât de bine pe gândul şi dorinţa Înaltpreasfinţitului Iosif, ale Maicii Stareţe Filoteia şi ale tuturor celor care au venit aici în zona aceasta frumoasă, de aceea se numeşte şi «Poiana Frumoasă», greu accesibilă, însă, după ce ai ajuns aici, parcă n-ai mai vrea să pleci! Acest lucru este cu adevărat o revelaţie a Lui Dumnezeu, căci, Bunul Dumnezeu ne dă bucurii dintre cele mai trainice şi mai fericite! Pentru aceasta, îi felicităm pe toţi cei care au contribuit la realizarea acestei frumoase mănăstiri. Dumnezeu să le răsplătească tuturor celor care au contribuit, în primul rând, Înaltpreasfințitului Iosif, tuturor preoților și călugărilor care i-au stat alături, maicii starețe și credincioșilor mulţi care au venit aici cu greu şi s-au silit cu multă nevoinţă să realizeze această sfântă mănăstire! Şi pe dumneavoastră care v-aţi învrednicit ca să veniţi la sfinţirea acestei biserici, Dumnezeu să vă răsplătească şi să vă ajute, trecând prin Sfântul Altar, bineînţeles, de unde veţi primi Pacea Mântuitorului Hristos! Fie ca harului Duhului Sfânt și bucuria Tatălui ceresc și dragostea Mântuitorul Hristos, să fie cu dumneavoastră cu toți. Amin”.

Vasile GOGONEA