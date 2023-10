Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, invitat la Tismana

Ministrul Sebastian Burduja este invitat să vină din nou în Gorj, în această sătămână, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la inaugurarea Centralei Hidroelectrice Tismana Subteran, cea mai mare unitate hidroenergetică din cadrul Complexului Cerna-Motru-Tismana dar și pentru inaugurarea unor lucrări efectuate aici.

Anunțul a fost făcut de subprefectul Mihai Istrate, la Radio Infinit. ,,Din câte știu, vizita era anunțată pentru data de 4 octombrie, între timp am înțeles că s-a stabilit ca să aibă loc pe data de 6 octombrie, începând cu orele 12.30, la complexul hidroenergetic de la Tismana, cei de la Hidroelectrica au organizat acest eveniment, și noi am fost invitați și alte autorități județene și naționale. Au avut locrări ample de reabilitare și modernizare la complexul Tismana”, a spus subprefectul, care a menționat că nu știe dacă ministrul Energiei a confirmat că va fi prezent la Tirmana. Cea mai recentă declarație a lui Burduja care i-a scandalizat pe mineri și energeticieni: ,,România este una dintre ţările care şi-au asumat un plan foarte ambiţios de decarbonizare, în prezent aproximativ 14% din energia produsă în ţară fiind pe bază de cărbune, urmând ca în 2026 să ajungă la circa 0,3%”, a afirmat joi ministrul Energiei, Sebastian Burduja, la un eveniment de specialitate. ,,Suntem una dintre ţările care şi-au asumat un plan foarte ambiţios de decarbonizare. Astăzi discutăm de aproximativ 14% din energia produsă în România pe bază de cărbune.

Din totalul energiei, 14% este din cărbune. În 2026, acest procent va fi de aproximativ 0,3% deci, practic, vom fi carbon free din perspectiva cărbunelui în doar câţiva ani de zile.

Sigur că asta pune şi nişte provocări pe masă – şi pot să vă spun că n-am cum să uit sau să ignor faptul că atunci când am fost în Valea Jiului, unde mai sunt vreo 2.032 de mineri, în 89 erau 55.000 – deci vă daţi seama ce transformare”. Ar fi a doua vizită pe care o face Burduja în Gorj, prima a fost când a promis că va renegocia planul de închidere a CEO la Bruxelles, înființând un grup de lucru care s-a întrunit o sigură dată.

