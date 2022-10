Ministrul Energiei, despre energia pe cărbune, din 2026: ,,Va fi și cărbunele, dacă va intra comercial, dacă nu, îl vom folosi în rezerva tehnică”

Prezent la celebrarea a 50 de ani de la punerea în funcțiune a Termocentralei Rovinari, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat că nici anul viitor nu vor avea loc disponibilizări la Complexul Energetic Oltenia, însă a ținut să precizeze că planul de restructurare a companiei va fi pus în aplicare. Întrebat de Legea decarbonării care nu oferă, totuși o perspectivă pe termen lung a energiei pe cărbune, din contră, stabilește termene clare, cu două borne, 2026 și până în 2032, când va fi ,,phase out coal”, ministrul Energiei a afirmat că actul normativ nu a fost făcut pentru a închide capacități pe bază de cărbune până în 2026, ci pentru ca acestea să fie puse în conservare și menținute în rezervă tehnică. Virgil Popescu a fost însă evaziv cu privire la ce se va întâmpla cu angajații exploatărilor miniere, cât timp centralele termoelectrice se vor afla în rezervă tehnică.

Ministrul Energiei le-a garantat liderilor sindicali din Complexul Energetic Oltenia că nu vor avea loc disponibilizări și nu se vor închide capacități pe cărbune, în perioada următoare. Acesta a fost răspunsul ministrului și la întrebările ziariștilor, pe tot parcursul zilei de vineri, la Rovinari și Târgu-Jiu și s-a ferit să menționeze termene exacte în legătură cu închiderea unor grupuri energetice și exploatări miniere. ,,Asta scrie în Legea decarbonării, doar legea a fost făcută împreună cu colegul meu, Mihai Weber, tocmai pentru a nu închide capacități, pentru a le pune în conservare, dacă este cazul, și a le ține în rezervă tehnică. Vor funcționa atâta timp cât există posibilitatea să funcționeze comercial, adică să nu avem prețul la cărbune, și există, în perioada aceasta de criză, foarte mult front de funcționare a energiei produsă pe bază de cărbune, și când nu vor mai putea funcționa, pentru că va fi foarte scumpă energia, dar vorbim de un orizont mai încolo de timp, vor fi în rezerva tehnică, așa scrie în lege. Avem un război la frontieră, avem o criză energetică și avem un Plan (de restructurare – n.r.) care înseamnă 2026. Nu că se închide, CEO va funcționa și după 2026, dar vrem să punem capacități, în total, 1.230 MW, dacă nu mă înșel, pe gaz, care, evident, va funcționa mult mai flexibil. Va fi și cărbunele, dacă va intra, în 2026, comercial, va funcționa comercial, dacă nu, îl vom folosi în rezerva tehnică”, a declara Virgil Popescu.

Ministrul Energiei a spus că a discutat cu vicepreședintele Comisiei Europene despre Planul de restructurare a CEO și a dat asigurări că există voință ca producătorul energetic să fie ținut în funcțiune. ,,Nu vorbim de restructurări, în condițiile în care CEO a făcut angajări. Tocmai la nivelul premierului s-a cerut CEO să facă angajări pentru a crește producția de cărbune. A crescut producția de cărbune, oamenii vor continua și anul viitor, deci nu vorbim de restructurări. Suntem într-o criză energetică, lignitul produce, complexul merge, cred că pentru prima data, la foc maxim, la front maxim, produce energie cât poate de mult și așa vom ține, atâta timp cât este necesar și atâta timp cât este comercial, pentru că este nevoie. În primul rând, trebuie să ne gândim la preț. Eu cred că, cărbunele are un orizont de timp suficient de lung ca să vorbim de funcționarea complexului pe bază de cărbune, pentru că pe bază de gaz, când vor fi puse în funcțiune, vor funcționa. În interiorul Planului de restructurare, și asta scrie în lege, putem muta, și am discutat deja la Comisia Europeană, la competiție, cu vicepreședinta comisiei, doamna Vestager, și ni s-a spus: <<Da, atâta timp cât nu cereți bani>>. Nu uitați, Guvernul României a dat până acum Complexului Energetic Oltenia peste 1 miliard de euro, am investit pentru a-l ține în funcțiune, iar în 2020, când am dat primii bani, nu vorbea nimeni de război sau de criză energetică. Deci, există voință să-l ținem, nu înțeleg de unde atâta discuție aici pe tema complexului, pe care noi dorim să-l ținem în funcțiune și să meargă cât mai mult”, a adăugat ministrul. Virgil Popescu a răspuns destul de vag în legătură cu angajații și funcționalitatea carierelor de lignit, pe perioada în care termocentralele vor fi în rezervă tehnică. ,,Evident, carierele vor putea funcționa, atâta timp cât vor putea arde cărbune, este logic. Dar noi vorbim de fronturi de cărbune de un orizont de 3,4 de 5 ani de zile, până în 2026 și acelea vor fi puse în conservare. (…) Există un tarif pentru acea rezervă tehnică, care va permite CEO să funcționeze, să țină acei salariați la dispoziția operatorului de sistem. Nu stă nimeni acasă, vor sta acolo…”, a precizat ministrul Energiei.

Claudiu Matei