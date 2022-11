Militaru, fără presiune înainte de meciul cu Steaua: Nu e ceva special

Antrenorul gorjean Dragoș Militaru are șansa să redevină lider alături de Unirea Dej. Formația din Ardeal o întâlnește, în runda cu numărul 13, pe Steaua București. Meciul se joacă în capitală, luni, 7 noiembrie, începând cu ora 18.00. Primele două locuri sunt despărțite de un singur punct în clasament. ,,Nu e ceva special. E un meci ca toate celelalte din campionat. Într-adevăr, se întâlnesc locul 1 cu locul 2. E o chestie mai mult de ambiție a jucătorilor, din moment ce te întâlnești la acest moment, aproape de finalul acestui tur, sau cum se numește. Așteptăm meciul cu interes și sper ca toată lumea să fie sănătoasă, pentru ca până la joc să nu apară alte accidentări”, a declarat Militaru. Formația din Dej este invincibilă de nouă runde în campionat, ultimul rezultat fiind un egal cu Concordia Chiajna (1-1) pe teren propriu. ,,Sunt foarte mulțumit. Se putea mai bine, dar așa e într-un sezon. Ai și meciuri din astea, când nu ne intră. În alte meciuri ne-a intrat. Am avut două ocazii și am dat două goluri. Cu Chiajna, am avut cel puțin șașe-șapte ocazii clare. Nu pot să fiu dezamăgit. O să analizăm, o să vedem ce am făcut bine, ce putem îmbunătăți din lucrurile pe care nu le-am făcut foarte bine, pentru că, până la urmă, am luat și un gol și nu trebuia să-l luăm”, a adăugat Militaru. În schimb, Steaua venea la Târgu-Jiu după opt partide fără înfrângere în Liga 2, dar a fost învinsă de Viitorul cu 4-3.

Cătălin Pasăre