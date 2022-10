Medici noi la Spitalul Județean. După un stagiu în Franța, s-a întors la Târgu-Jiu

Nu mai puțin de 20 de medici specialiști, primari sau rezidenți au fost angajați în acest an la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu. Aceștia sunt specializați în Neurochirurgie, Neonatologie, Neurologie, Medicină de urgență, Medicină internă, Cardiologie, Oncologie, Medicina Muncii, Anatomie Patologică, Oftalmologie, Chirurgie, Diabet Zaharat Nutriție și Boli metabolice, Radiologie și Imagistică medicală, Obstetrică-Ginecologie. În urma acestor angajări, problema deficitului de personal a fost, în parte, rezolvată, anunță reprezentanții spitalului aflat în administrarea Consiliului Județean Gorj.

Ultimele angajări au avut loc săptămâna trecută, când reprezentanții Serviciului Resurse Umane au încheiat contracte cu cei doi medici neonatologi: dr. Mihaela Militaru – medic specialist și Georgiana Barbonie – medic rezident anul V. „Mi-am început activitatea ca și medic specialist la Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin la începutul anului 2022, iar ulterior am participat la concursul de la Spitalul Județean Târgu-Jiu. Am ales să fac acest pas deoarece în timpul rezidențiatului am efectuat gărzi pe Secția Neonatologie a SJU Târgu-Jiu, am cunoscut personalul medical și activitatea medicală de aici și consider că este locul unde mă pot dezvolta atât ca om, cât și ca medic! Am ales cu sufletul această secție și îmi doresc să facem lucruri minunate pentru bebelușii care se nasc la noi. Îi mulțumesc doamnei doctor Olănescu, cât și conducerii acestui spital, pentru încrederea acordată!”, a menționat dr. Mihaela Militaru, neonatolog la Secția Neonatologie.

A rămas „acasă”

Medicul rezident nou angajat spune că își dorește să învețe cât mai multe lucruri de la colegii din Spitalul Județean.

„Când am început rezidențiatul, nu mă gândeam că o să mă întorc la Târgu-Jiu. În anul III, am plecat la un stagiu în Franța și am realizat că vreau să rămân în România. Am aflat că este nevoie de medici la Târgu-Jiu, oraș de care sunt legată sufletește, căci am făcut liceul la Colegiul Național «Ecaterina Teodoroiu». Din aprilie am început să fac gărzi la Târgu-Jiu, am întâlnit un colectiv frumos aici. Medicul șef al secției este un om extraordinar de la care am foarte multe lucruri de învățat, este deschisă la tot ce este nou. Secția este renovată, are mult potențial. În plus, coordonatoarele mele de rezidențiat, conf. dr. Iacob și prof. dr. Boia, mi-au spus că este o decizie bună. Sper ca, și pe viitor, totul să fie bine și să facem lucruri bune pentru nou născuții de aici”, a afirmat Georgiana Barbonie, medic rezident anul V Neonatologie.

Medici rezidenți la UPU

La Unitatea de Primiri Urgențe au fost angajați, în această toamnă, doi medici rezidenți anul V, Mihaela Gorcea și Adina Bock. Gorjeanca Mihaela Gorcea spune că la UPU Târgu-Jiu a fost bine primită: „Mi-am dorit să lucrez la Spitalul din Târgu-Jiu și am fost bine primită în UPU. Medicina de urgență am ales-o pentru că m-a atras dintotdeauna; aici mereu ai cazuri interesante, este palpitant, iar eu îmi fac meseria cu pasiune, asta am văzut și la colegii din UPU. În medicină ai permanent de învățat și am noroc de un colectiv de la care ai ce învăța!”.

Fac naveta de la Craiova

Anul trecut, la spital au fost angajați 21 de noi medici, pe specialități precum Pneumologie, Psihiatrie, Chirurgie, Neonatologie, Ortopedie, ATI, Medicină de urgență sau Ginecologie. Unii dintre acești medici fac zilnic naveta de la Craiova. „Am ales Spitalul Județean Târgu-Jiu din dorința de a mă dezvolta profesional. Aici cazuistica este foarte interesantă, în Secția Medicină Internă I și nu numai, în general în spital, am întâlnit medici de la care am ce să învăț. Activez atât în secție, cât și în policlinică”, a spus dr. Irina Sîrbu, pneumolog. În urma acestor angajări, problema deficitului de personal a fost, în parte, rezolvată.

I.I.