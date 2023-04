Medic SJU Târgu-Jiu: Cum să ajutăm organismul să elimine toxinele

Știm cu toții că perioada sărbătorilor este una în care mulți dintre oameni exagerează cu consumul de alimente și în special este vorba de alimente care au un conținut caloric crescut și conțin o cantitate mare de glucide și grăsimi. Acest lucru apare din cauza multitudinii de feluri de preparate culinare disponibile în perioada sărbătorilor, a platourilor atractive care îi tentează pe oameni să consume o cantitate mai crescută de alimente decât de obicei.

Este de înțeles că în urma consumului de alimente în cantitate crescută, organismul se încarcă cu numeroase toxine, neputând să le metabolizeze și să le elimine în mod eficient de unul singur, de aceea el are nevoie de ajutor. Și cum putem ajuta noi organismul să elimine toxinele? Bineînțeles, tot prin alimentație, însă de data aceasta printr-o alimentație sănătoasă care să aibă și efecte benefice asupra sa.

În primul rând, trebuie încurajat consumul de fructe și legume. Acestea sunt o excelentă sursă de vitamine, fibre, au și un conținut crescut de apă- toate acestea având efect favorabil asupra procesului de detoxifiere a organismului. Fibrele alimentare contribuie la eliminarea toxinelor din organism, dar și a altor produși care pot fi toxici pentru organism-cum ar fi glucidele și grăsimile în exces, având efect favorabil asupra valorilor glicemice și asupra valorilor colesterolului din sânge. Fibrele au totodată și efect favorabil asupra tranzitului intestinal și implicit asupra sistemului digestiv, protejându-l de efectele nocive ale stagnării alimentelor și a compușilor toxici, fiind un element esențial în prevenirea constipației și cancerelor din sfera digestivă, în special cancerul de colon.

În afară de fructe și legume, fibrele alimentare se găsesc și în cereale integrale. De aceea, este indicat să consumăm pâinea integral în detrimentul celei albe, să consumăm cereale integrale în combinație cu lactate degresate sau alături de smoothie-uri de fructe.

Pentru a ajuta organismul să scape de toxinele acumulate după sărbători trebuie să consumăm o cantitate adecvată de fructe și legume sub diverse forme-în salate, sufleuri, ciorbe etc, însă efectele favorabile ale acestora se mențin atunci când acestea sunt consumate în stare crudă-în acestea ele se mențin și vitaminele care pot fi distruse prin procedeele termice. Vitaminele au efecte benefice asupra imunității, funcționării sistemului cerebral, efect antioxidant, protejând asupra infecțiilor, răcelilor, inflamațiilor și a altor procese toxice ce au loc la nivelul celulelor organismului cu efecte asupra tuturor sistemelor și organelor contribuind astfel la buna funcționare a organismului. Trebuie să profităm de faptul că odată cu venirea primăverii, fructele și legumele încep să fie disponibile mai ușor și ne pot ajuta să începem un proces de detoxifiere a organismului și ar fi păcat să nu beneficiem din plin de beneficiile pe care ni le oferă natura.

Pe lângă fructe, legume și cereale integrale este recomandat și consumul de lactate cu un conținut redus de grăsime, în special iaurt și chefir care au și acestea numeroase efecte benefice asupra organismului: activează flora intestinală- flora care este și ea implicată în procesul de detoxifiere a organismului, în procesul de descompunere a alimentelor în cadrul digestiei în compuși toxici-cei nocivi pentru organism, dar și compuși nutritivi –necesari organismului. Lactatele contribuie de astfel la asigurarea unui tranzit intestinal adecvat și ajută la epurarea organismului de compușii toxici.

Un element esențial care nu trebuie să lipsească din alimentația noastră zilnică îl reprezintă apa. Aceasta are pe lângă efectul benefic de hidratare a organismului, a tuturor celulelor și totodată efectul de oxigenare a acestora prin descompunerea la nivel celular în oxigen și hidrogen, aceste elemente fiind transformate la rândul lor în alți compuși implicați în diferite procese la nivel celular, reacții de oxido-reducere etc, toate acestea contribuind la buna funcționare a tuturor sistemelor și a întregului organism. Apa are și rol de vehicul la nivelul organismului, ea intră în compoziția sângelui și ajută la procesul de vehiculare și eliminare a substanțelor toxice din organism atât la nivelul tubului digestiv, cât și la nivel renal, la procesul de respirație celulară și pulmonară.

Pe lângă alimentație, în procesul de detoxifiere și de buna funcționare a organismului, un rol important îl are și stilul de viață sănătos și anume efectuarea de activități fizice (cel puțin 30 de minute în fiecare zi) cu rol benefic în activitatea tuturor sistemelor-în special cardio-vascular, cerebral, digestiv, renal, dar și la nivel metabolic prin efecte asupra scăderii glicemiei, a colesterolului, dar și renunțarea la fumat- care este un factor nociv pentru întregul organism.

Material informativ realizat de dr. Alina Boantă, medic specialist în diabet

zaharat, nutriție și boli metabolice, de la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu