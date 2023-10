Măsuri drastice luate de Comisia de Disciplină de la AJF Gorj

AJF Gorj taie în carne vine după incidentele petrecute în weekend în fotbalul amator din județ. Un reprezentant al clubului Parângul Bumbești Jiu va sta departe de teren un an și două luni după ce a lovit arbitrul. Evenimentul s-a petrecut la partida din etapa a șaptea din Liga a 4-a, când gazdele au primit vizita Minerului Motru. ,,Centralul” a fost busculat după o oră de joc, iar meciul nu a mai fost reluat după gestul reprobabil. Președintele Mihai Prunariu a declarat că nu tolerează astfel de comportamente, iar Comisia de Disciplină a dictat o sancțiune pe măsură. Oficialul AJF a mai spus că toți cei implicați în fenomen trebuie să fie solidari cu forul pe care îl conduce.

,,Eu am făcut un apel către toți primarii, președinți de cluburi și asociații sportive, conducători, jucători, arbitri, observatori, toată lumea, să fie solidari cu noi, pentru că nu are ce căuta violența pe terenul de joc sau la terenul de joc. Deci, cât eu voi fi președintele Asociației Județene de Fotbal, nu tolerez sub nicio formă violența. La Sadu un jucător a lovit arbitrul. Este vorba de Robert Alin Țilivea. Am și întrerupt jocul după lovirea arbitrului, iar jucătorul a fost suspendat un an și două luni și a primit 1.500 de lei amendă”, a declarat șeful fotbalului județean. Tensiuni au existat și la meciul dintre AS Scoarța și Știința Popmond Plopşoru, din Liga a 5-a. Oaspeții s-au retras de pe teren nemulțumiți de deciziile arbitrului, însă tot ei au avut de suferit. Au fost amendați, au rămas fără trei puncte în clasament și au pierdut meciul la ,,masa verde”. ,,Delegatul echipei a fost suspendat trei jocuri și a primit o amendă de 300 de lei, precum și un alt jucător care se află în stare de suspendare de la Pompond a fost sancționat cu 4 etape și amendă 200 de lei. Ca urmare a măsurilor arbitrului, care a eliminat și doi jucători de la Pompond, echipa s-a retras de pe terenul de joc și a fost sancționată cu trei puncte penalizare și pierderea meciului cu 3-0”, a precizat Prunariu. Președintele AJF Gorj a admis că există anumite perioade din an când jucătorii sunt mai recalcitranți. ,,Atunci când se întâmplă manifestări de genul ăsta, AJF are toleranță zero. Noi știm că sunt două pusee de violență. Sunt de atâta timp președintele Asociației Județene de Fotbal și știm când apar: toamna, când se face ‘tulburelul’, și primăvara în sărbătorile de Paști. Și atunci, vrem să prevenim, și cu atenționarea mea de pe site-ul și pe rețeaua de socializare a Asociației Județene de Fotbal Gorj, precum și discutând cu toată lumea că nu e corect ce se întâmplă și toți trebuie să stârpim violența pe și la terenul de joc”.

Incidentele petrecute în județul învecinat pot confirma teoria lui Mihai Prunariu. Tot în acest weekend, a avut loc o bătaie generală în Mehedinți, după partida Decebal Eșelnița – Victoria Strehaia (1-1), meci contând pentru etapa cu numărul 6 din Liga a 4-a. În scandal au fost implicați atât jucătorii, cât și oficialii din cele două tabere, inclusiv femei. În videoclipul postat pe pagina de Facebook „Săptămâna mehedițeană” a apărut și o bară metalică, iar participanții la conflict au fost calmați cu greu de alți oameni aflați la fața locului.

Cătălin Pasăre