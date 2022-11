Manifestare culturală la Scoarța

Joi, 27 octombrie 2022, într-o splendidă zi de toamnă târzie, în zi de mare sărbătoare creștină – sf. Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor – a avut loc la Scoarța o amplă manifestare culturală prilejuită de inaugurarea căminului cultural ,,Pompiliu Marcea” din centrul administrativ al comunei. Manifestarea a început cu dezvelirea bustului scriitorului Pompiliu Marcea aflat în fața lăcașului de cultură urmată de o slujbă de pomenire oficiată de un sobor de preoți, ca mai apoi să fie inaugurat căminul cultural prin tăierea unei panglici de către oficialități județene și locale de la cel mai înalt nivel.

În noul spațiu al căminului cultural proaspăt renovat, s-a desfășurat apoi simpozionul: Scoarța ,,Izvor nesecat de spiritualitate”. Au fost trecuți în revistă, un număr de 41 personalități de pe aceste meleaguri printre care și Pompiliu Marcea asupra căruia doresc să mă opresc în rândurile ce urmează. Momentul evocator prilejuit de dezvelirea bustului lui Pompiliu Marcea putem să-l considerăm a fi actul final al unui parcurs început acum 27 de ani, în primăvara anului 1995.

Atunci a început lungul drum al unor manifestări culturale dedicate prof. univ., criticul și istoricul literar Pompiliu Marcea prin grija și strădania nepoților și mai ales a nepotului care-i poartă numele, Ion Marcea. Ne-am bucurat, din primele momente ale acțiunilor noastre de sprijinul total al regretatului profesor Nicolae Mischie, deputat pe atunci în Parlamentul României și ulterior mai mulți ani președinte al Consiliului Județean Gorj.

Iată deci că am revenit de unde am plecat, la Scoarța, comuna din care face parte satul Colibași, satul copilăriei unchiului nostru când, în primii ani ai manifestărilor s-a acordat titlul de cetățean de onoare, numele căminului cultural și a Bibliotecii comunale lui Pompiliu Marcea ca acum să dezvelim bustul scriitorului. La rândul lor, într-un efort comun, locuitorii satului Colibași, moșneni la origine, constituiți acum în Obștea Moșnenilor Colibășeni au răspuns cu mândrie și devotament la solicitarea primăriei privind realizarea bustului contribuind semnificativ cu o importantă sumă de bani. A fost deci un efort conjugat: familia scriitorului, autorități și instituții locale și județene, studenți și discipoli ai scriitorului, precum și oameni de cultură de la nivel județean și național.

Tuturor le mulțumim!

Valorile naționale nu trebuiesc uitate ci ele trebuiesc mereu puse în valoare, constituind adevărate modele pentru generațiile următoare.

Eforturile nepoților scriitorului de ai cultiva mereu memoria unchiului lor, nu a rămas fără ecou, și astăzi numele lui Pompiliu Marcea este mai bine cunoscut, înțeles la adevărata lui valoare, ca fiind una dintre personalitățile de frunte ale Gorjului de ieri și de astăzi, un Brâncuși al literelor românești. La doi pași de aici, la biserica comunală avem monumentul eroilor comunei din Războiul de Independență, din primul și al doilea război mondial, dar vorbim aici și acum despre un erou al zilelor recente, prin sfârșitul lui tragic, pe altarul culturii și spiritualității românești.

Acela este Pompiliu Marcea.

Despre Pompiliu Marcea se va vorbi cu siguranță mult mai mult în deceniile următoare.

Se va vorbi mai mult atunci când va apărea editat romanul ,,Pacient în Galapagos”, un roman se pare autobiographic cu incursiuni în toate sferele: sociale, literare și politice ale societății românești a acelor vremuri, roman scris în ultimii ani ai vieții sale.

Să precizăm că romanul a fost recuperat grație dr. Corina Millo, fiica scriitorului, rezidentă la Washington D.C., și va fi lansat, în toamna aceasta, de către o prestigioasă editură.

S-au scris și s-au spus multe despre unchiul nostru după decesul acestuia de o serie de confrați din lumea literară.

Așa cum l-am perceput noi, nepoții scriitorului, mi se pare absolut definitoriu pentru personalitatea unchiului nostru, articolul ,,UN PROFESOR, UN CĂRTURAR, UN LUPTĂTOR” al scriitorului DINU SĂRARU.

Pompiliu Marcea, criticul și istoricul literar, profesorul universitar de atitudine, gazetarul împătimit, autor al unor tomuri care au presupus un travaliu cu adevărat impresionant, a fost în același timp și necontenit un luptător pentru afirmarea ființei spirituale românești , de o tenacitate, de o patima și de o dăruire care au mers până la sacrificiul de sine care, toate la un loc, îl fac absolut incontestabil în peisajul cultural românesc al unor vremi nu de puține ori potrivnice vocației sale.

A fost un mare ROMAN la Catedra de literatură română a Universității din București și a unor importante universități europene, a fost un cărturar împătimit de valorile naționale cărora, așa cum s-a întâmplat și cu Sadoveanu, le-a ridicat monumente de erudiție și a fost un critic de întâmpinare a generațiilor noi de scriitori, care a știut să distingă talentul autentic și să se bucure pentru ei, solidarizându-se cu nevoia acestora de afirmare.

Pompiliu Marcea a trăit evenimentele vremii pe care a traversat-o, mereu plină pentru el de obstacole și de nedreptăți, cu o voință rară de a plăti cinstit fiecare rând scris, și fiecare filă de carte, incapabil de compromis, mereu de o verticalitate morală exemplară.

A fost un cărturar care a suferit enorm pentru toate atingerile aduse aici și aiurea spiritualității românești și n-a pregetat să plătească, cu propria viață, într-o bătălie care iată nu s-a terminat din păcate, dar care are în el, în statura lui morala de mare cărturar patriot, un reper.

M-am bucurat de prietenia lui și i-am rămas pentru totdeauna dator pentru generozitatea cu care a salutat entuziast, dar nu mai puțin exigent, ca un profesor de excepție, paginile mele despre țărani.

El venea din această lume a țăranilor olteni de sub munte, cu mândria lor, cu bucuria lor de a juca numai în capul horei.

A fost un BĂRBAT care și-a onorat pe deplin obârșia sa țăranească.

CE FRUMOS, ce cuvinte potrivite din limba noastră neaos românească, puse în fraze românești de excepție, ce limpezime a ideilor spuse de un mare scriitor al nației romane!…

Pentru că literatura a iubit-o mai mult decât pe sine, Pompiliu Marcea rămâne un model de sacrificiu pentru generațiile care urmează, un model care a folosit în demonstrațiile sale, forța argumentului și nu argumentul forței.

Sunt valori naționale, sunt piloni pe care societatea se sprijină.

Imaginați-vă astăzi o țara fără poezia Luceafărul, Scrisoarea a III-a a lui Mihai Eminescu, fără Caragiale, Alecsandri, N. Iorga, Arghezi, Brâncuși fără B.P. Hașdeu, N. Grigorescu, George Enescu, Maria Tănase și mulți alții! Realizarea acestui monument la Scoarța era necesară pentru perpetuarea peste timp a memoriei vizuale a omului de cultură Pompiliu Marcea pe meleagurile natale. Bustul lui Pompiliu Marcea, așezat în fața unui lăcaș de cultură proaspăt renovat și vis a vis de sediul administrativ al comunei este un lucru minunat dar care și obligă. Obligă la o perpetua aducere aminte prin manifestări culturale, prin ordine și curățenie.

Așezămintele culturale din comuna noastră proaspăt refăcute, școli, cămine culturale, biserici este o treabă foarte bună, dar este important să vedem în continuare ce utilități le dăm, ce manifestări găzduim în ele. Nu putem și nu trebuie să le lăsăm iarăși date uitării!

Un lucru demn de toată considerația l-a reprezentat chiar manifestarea ce a urmat acestui moment evocator, respectiv prima ediție a FESTIVALULUI CONCURS ,,TINERI INTERPREȚI DE MUZICĂ POPULARĂ SCOARȚA” – 2022. În final doresc să mulțumesc în numele familiei scriitorului, autorităților locale pentru desfășurarea acestui eveniment, tuturor celor implicați în această măreață sărbătoare și ca o notă în plus faptul că manifestarea s-a întâmplat în luna octombrie, luna în care Pompiliu Marcea ar fi împlinit 94 de ani!

Mircea Ganea – nepotul scriitorului