LNBM: CSM a scos-o pe Timișoara din Top 10

Baschetbaliștii gorjeni au avut una dintre cele mai bune evoluții ale sezonului și au trecut de SCM Timișoara, marți, în Sala Sporturilor, cu 90-78. Gazdele au dominat partida încă din primele minute, iar victoria trupei lui Kresimir Basic i-a scos din calculele play-off-ului pe bănățeni. În schimb, succesul păstrează șansele gorjenilor pentru TOP 10, deși alb-albaștrii stau la mână rezultatelor pentru a ajunge în faza superioară. Revenind la meci, forța grupului și-a spus cuvântul în duelul de la începutul săptămâni. Toți cei nouă jucători ai amfitrionilor, aflați pe parchet, au terminat în puncte partida din Sala Sporturilor. Pe sferturi, scorul a fost 21-19, 24-23, 26-16, 19-20. Echipa lui Kresimir Basic a avut o circulație foarte bună a mingii, contabilizând 19 pase decisive. Liderul CSM-ului din teren, Dimitrius Underwood, a reușit un nou triple-double, cu 12 puncte, 12 assisturi și 11 recuperări. Pivotul Arsenije Vuckovic a înscris 16 puncte, la fel ca americanul Cameron Oluyitan.,,Este o victorie foarte importantă pentru noi, și nu discutăm doar despre play-off. Dacă vom coborî în play-out, avem un succes în plus, și este un lucru extraordinar în condițiile în care avem un roster destul de scurt și accidentări. Am făcut un baschet destul de bun, am mișcat mingea destul de bine și am avut 19 pase decisive. Apărarea a fost agresivă și jucătorii trebuie felicitați pentru acest lucru”, a spus antrenorul Kresimir Basic după meci. ,,Am făcut o partidă foarte bună și asta se datorează, în primul rând jucătorilor de perimetru, care au avut un procentaj foarte bun al aruncărilor de afară. Toți ne-am adus aportul, am avut energie și determinare și am reușit să obținem o victorie foarte importantă”, a adăugat Arsenije Vuckovic.

CSM Târgu Jiu: Andrei Bărăgan 9p, Dimitrius Underwood 12p, Alexandru Berca, Noam Weinberg 5p, Ethan Wright 13p, Camil Berculescu 5p, Cameron Oluytan 16p, Jalen Dupree 12p, Adrian Vaida 3p, Arsenije Vuckovic 16p, Flavius Toropu, Alexandru Mitu. Antrenor principal: Kresimir Basic. Antrenor secund: Alexandru Gliga. Alin Drondoie (kinetoterapeut), Patrick Toma(preparator fizic). Claudiu Alionescu – director tehnic.

CSM Târgu Jiu va juca următorul meci tot pe teren propriu, contra CSO Voluntari.

Partida contează pentru etapa a 17-a și este programată vineri, 12 ianuarie, de la ora 18.00.

Cătălin Pasăre