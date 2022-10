Liderul Nicușor Văduva: Salariații CEO trebuie bulversați în așa fel încât să nu mai poată separa adevărul de minciună!

În opinia liderului sindical din CE Oltenia, Nicușor Văduva, aplicarea Legii 197 este blocată fiindcă cei trei factori – CEO, casele de pensii și Justiția, efectiv nu țin cont de prevederile ei.

Acesta explică faptul că judecătorii Curții de Apel Craiova care au avut Motivări foarte corecte, greșesc când pomenesc de condițiile speciale. În acest caz, spune Nicușor Văduva, CEO are obligația să achite contribuțiile sociale din anii trecuți, iar aici ar exista un blocaj: ,,În opinia mea este o manipulare și a celor care judecă astfel de situații. Domniile lor ar trebui să se uite în Legea 197 și ar ajunge la concluzia că nu ar fi necesare nici adeverințele CEO iar la casele de pensii nu ar fi loc de interpretare”.

Liderul face referire la articolul din Legea 197 care vizează activitățile din producție, nu la condițiile în care lucrează, de zeci de ani, salariații CEO. Mai exact: ,,În lege scrie clar că prevederile ei se aplică oamenilor care au lucrat efectiv în producție și nu de grupele de muncă ci strict de activitățile specifice în care am lucrat decenii întregi. Faptul că se face trimitere la orice altceva și nu în direcția Legii 197, mie mi se pare o manipulare crasă. Dar, ce să va spun, salariații trebuie bulversați în așa fel încât să nu mai poată separa adevărul de minciună, să nu mai știe ce să creadă. Dacă Legea 197 ar fi aplicată în integralitatea ei, nu ar mai exista niciun fel de probleme și nicio nebuloasă. Numai că este extrem de clar că nu se vrea. Pe scurt, judecătorii dau vina pe pe casele de pensii, acestea dau vina pe CEO și invers, în așa fel încât legea 197 să rămână neaplicată”.

Nicușor Văduva a comentat astfel după ce presa locală a publicat Motivarea unui judecător al Curții de Apel Craiova. ,,Pe de altă parte, faptul că magistrații recunosc în Motivarea lor condițiile vătămătoare de muncă în care am lucrat și că CEO a eliberat adeverințe în bătaie de joc, este de salutat. Însă ar fi bine să nu cădem în capcana aceasta, fiindcă judecătorii au obligația să judece o speță în litera și spiritul legii. Or, asta nu s-a întâmplat în cazul Legii 197 pentru care noi protestăm de doi ani”, a mai spus acesta.

M.C.H.