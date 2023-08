Lider din CEO: Ministrul Energiei să meargă să renegociere planul de restructurare! Burduja: Noroc Bun!

* Ministrul Energiei vine azi în Gorj

* Merge la Rovinari și într-o carieră a CEO

* Primarul din Petroșani: Acest aur negru, al nostru, nu ni-l poate lua nimeni

În fiecare an, la 6 august, este marcată Ziua minerului – prilej de a comemora minerii ucişi în timpul grevei de la Lupeni din august 1929, dar şi victimele accidentelor de muncă din minerit. O altă grevă a minerilor din Valea Jiului, cu 35.000 de participanţi, a avut loc între 1-3 august 1977, fiind revendicate cu acest prilej îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă. Această grevă a minerilor ,,este considerată a fi cea mai mare acţiune revendicativă organizată a muncitorilor de la instaurarea comunismului în România’’.

În fiecare an, cu ocazia Zilei minerului – 6 august, au loc depuneri de coroane la monumentul ridicat în curtea minei Lupeni, unde a avut loc greva din august 1929, precum şi slujbe de pomenire şi depuneri de coroane de flori la troiţele şi monumentele dedicate minerilor.

Actualul ministru al Energiei a fost ieri în Petroșani, cu ocazia Zilei Minerului. El a postat pe Facebook o imagine cu o clădire aflată în paragină, cel mai probabil fiind ce a mai rămas din sediul administrative al unei unități miniere. Deși mineritul este apropae închis și arată ca acea construcție pozată de Sebastian Burduja, ministrul a găsit de cuviință să transmită minerilor ,,Noroc bun!”, fapt pentru care unii mineri ar putea gândi că este o ironie de prost gust. Este salutul minerilor înainte de intra în subteran, neștiind dacă vor mai ieși la suprafață.

În fine, ministrul ajunge și în Gorj, unde va vizita o carieră minieră și va merge și la Rovinari să vadă grupul 5 despre care administrația CEO anunță că va fi pus în funcțiune până la data de 31 decembrie în acest an.

Ziua minerului, neînsemnată pentru autoritățile din județ și șefii CEO

Deși Complexul Energetic Oltenia este deocamdată cel mai mare producător de energie pe cărbune din țară, și cel mai mare angajator din Gorj, cu peste 10.000 de salariați, administrația companiei n-a trimis niciun mesaj minerilor din CEO, de Ziua Minerului – zi în care sunt omagiați și cei care au pierit în accidente de muncă. În Gorj, în ianuarie, a avut loc un astfel de accident în care au murit trei mineri și alți 10 au fost răniți, în tragedia din Cariera Jilț Sud.

De asemenea, zeci de mineri din CEO au murit anul trecut, muncind în aceleași condiții ca acum 100 de ani, căpătând boli grave după zeci de ani lucrați în cariere.

La fel și autoritățile județului, nu s-au obosit să transmită vreun mesaj, deși în Gorj există cea mai mare exploatare minieră din Europa, Cariera Roșia.

Sunt probleme de funcționare a termocentralelor

Unul dintre liderii de sindicat din cadrul CEO, Alin Munteanu – președintele sindicatului salariaților TESA și al Cartel Alfa Gorj, a declarat că-i va cere ministrului Energiei, Sebastian Burduja, să renegocieze la Bruxelles restructurarea companiei. Și asta, pentru că investițiile promise nu s-au îndeplinit, existând o întârziere a înființării parcurilor solare și centralelor pe gaze. Riscul disponibilizărilor este cât se poate de real în aceste condiții. Liderul a mai spus că va cere să se facă angajări în CEO, în termocentrale fiind o foarte acută lipsă de personal. Actualul șef al Energiei vine luni în Gorj și se va întâlni, cel mai probabil, și cu membrii comisiei de negociere a sindicatelor.

,,Mă duc luni și neinvitat! Îi voi solicita încă odată să meargă sa renegocieze Planul de restructurare. Voi cere să se facă angajări că nu se mai poate funcționa fără personal. În termocentrale sunt cele mai mari probleme cu funcționarea. La tablotari, e cea mai mare problema. Au mai reangajat din cei care au ieșit la pensie. Dar șefii de acolo trebuie să se ocupe să aducă tineri acolo, să învețe repede, că nu poți ține pensionarii la nesfârșit. Dar foarte important este să nu mai tărăganeze și să meargă la Bruxelles”, a declarat acesta.

Pozează paragina din minerit

Ministrul Burduja dă dovadă de o ipocrizie crasă, mai ales că face parte din tovarășii cu care fostul ministru Virgil Popescu a implementat cel mai agresiv program de restructurare și a ucis temelia sistemului energetic național, prin închiderea carierelor și grupurilor energetice. Iată mesajul pe care l-a postat acesta, pozând lângă monumentul ridicat în memoria minerilor.

,,Astăzi, (ieri,n.r) Petroșani. 6 august e ziua în care comemorăm minerii uciși în timpul grevei de la Lupeni, din 1929. Știu că pare un an dintr-o altă lume, dintr-o altă epocă și altă dimensiune. Doar că trecutul și felul în care învățăm să-l respectam ne definesc ca oameni. Și definesc modul în care înfăptuim viitorul. Valea Jiului nu trebuie să aibă legatură cu vreo culoare politică. Așteptările oamenilor, speranțele lor pentru o viață mai bună nu sunt doar niște cuvinte. Sunt despre pâinea albă pe care au dreptul să o pună familiei pe masă după zilele grele de muncă ,,în fundul muntelui”. Toate, la un loc, vizează onoarea noastră și obligația de a le îndeplini. Necondiționat! Parafrazând pe Panait Istrati, în articolul scris despre Lupeni ‘29: Nimeni între noi nu iubește minciuna. Nimeni n-are scopuri personale de urmărit. Dar, iarăși, numeroși sunt oamenii de constiinta care luptă pentru tămăduirea unei omeniri bolnave și pentru întronarea dreptății. Așa să ne-ajute Dumnezeu!”, a scris acesta.

Primar: Ne sunt datori!

Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petroșani, a declarat, duminică, la evenimentul organizat cu ocazia Zilei Minerului, că atât Comisia Europeană cât și România au o datorie față de Valea Jiului, pe al cărei cărbune s-a bazat dezvoltarea economică şi socială a ţării. El a declarat ieri:

,,Astăzi, 6 august, este Ziua Minerului, este sărbătoarea noastră de suflet a celor din Valea Jiului. Valea Jiului s-a dezvoltat și există datorită cărbunelui. Acest aur negru, al nostru, nu ni-l poate lua nimeni și care a dus la dezvoltarea acestei țări în ultima sută de ani. Dacă privim contextul geopolitic actual, România are o datorie față de Valea Jiului, are o datorie de a ajuta această zonă care are aceste probleme, dar nu din cauza noastră, ci din cauza conjuncturii istorice și a ceea ce s-a întâmplat de la Primul Război Mondial încoace. O astfel de datorie are și Uniunea Europeană pentru cele 12 țări în care mai există minerit. Dezvoltarea economică și socială a României s-a bazat pe această industrie a cărbunelui”, a subliniat Tiberiu Iacob Ridzi, citat la Radio Infinit. ,,Pentru noi, cei care trăim pe aceste meleaguri, Ziua Minerului are o profundă semnificație, industria extractivă având o lungă tradiție și fiind cea care a contribuit decisiv la dezvoltarea zonei noastre. Să-i cinstim pe cei care s-au jertfit pentru o viață mai bună sau pe cei care au pierit în adâncurile pământului reprezintă o datorie de suflet pentru noi.Totodată, îi omagiem pe cei care duc mai departe tradiția mineritului în Valea Jiului, pe mineri – acești oameni curajoși, hotărâți și bravi, de la care învățam zi de zi lecția solidarității și a empatiei!”, a mai transmis primarul pe pagina sa publică.

M.C.H.