Liceul din Peștișani – singura unitate de învățământ din Gorj care școlarizează, anul viitor, elevi în învățământul dual

Conform Proiectului cifrei de școlarizare pentru învățământul profesional şi tehnic la nivelul județului Gorj, pentru anul școlar 2024-2025, proiect avizat în ședința CLDPS, desfășurată marți, singura unitate școlară din Gorj care școlarizează elevi în sistem dual este Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Peștișani.

Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, tripartită, ce are la bază un contract de parteneriat între operatorul economic, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială, precum și contracte individuale de pregătire practică între operatorul economic, elev/părinte-tutore și unitatea de învățământ. Se desfășoară, exclusiv, la solicitarea operatorilor economici parteneri, stagiile de pregătire practică fiind asigurate în totalitate de către aceștia, în colaborare cu unitatea de învățământ parteneră, având ca finalitate, angajarea elevilor după absolvire. Totodată, trebuie menționat și faptul că, elevii care frecventează învățământul, în sistem dual, beneficiază de multe facilități printre care, atât bursă tehnologică, asigurată de stat, cât și bursă privată, asigurată de agentul economic partener, cazare, masă, transport, dar și alte stimulente și forme de sprijin, în funcție de fiecare operator economic în parte. De asemenea, practica organizată în sistem dual, la agentul economic partener, într-un mediu profesionist, oferă acces la tehnologii moderne și obținerea unei meserii calificată nivel 3, șansa unui loc de muncă, independență financiară, șansa de evoluție în carieră, precum și posibilitatea continuării studiilor liceale după absolvire.

La ședința CLDPS au participat din partea Ministerului Educației, dna Lucia Purcăreanu, reprezentant al CNDIPT, Marcela Mrejeru, inspector școlar general, din partea IȘJ Gorj, subprefect Anca Bordușanu, din partea Prefecturii Gorj, primar Cosmin Pigui, din partea Primăriei Peștișani, conducerea Liceului de la Peștișani, membri ai CLDPS dar și operatori economici din județul Gorj, precum SC CE Oltenia SA, SC Artego SA, SC Lazăr Service COM SRL, SC RZVPAINT CARS SERVTV SRL, SC PELASERV SRL, AUTOSERV SRL, SC KILOMETRUL 0 SRL și alții.

S-a apreciat, în mod deosebit, implicarea primăriei de la Peștișani care, în colaborare cu liceul din localitate, au reușit să ofere pentru anul școlar 2024-2025, singura clasă de învățământ profesional dual, specializarea mecanic auto, pentru un număr de 26 de elevi. Astfel că, elevii care se vor înscrie anul viitor școlar, la clasa de învățământ profesional dual de la Liceul din Peștișani, vor avea posibilitatea desfășurării practicii de specialitate la service-uri auto de renume din județ, precum SC LAZĂR SERVICE COM SRL, SC RZVPAINT CARS SERVTV SRL, SC PELASERV SRL, AUTOSERV SRL, SC KILOMETRUL 0 SRL. Totodată, prin absolvirea învățământului profesional, elevii care se vor înscrie la Peștișani vor obține calificarea profesională Mecanic auto nivel 3, vor acumula cunoștințele specifice și își vor putea forma abilitățile necesare conducerii autovehiculelor pe drumurile publice.

Liceul din Peștișani dispune, de asemenea, de o dotare extraordinară în sensul că poate asigura un învățământ de calitate atât la învățământul profesional unde, pentru specializarea mecanic auto este asigurată baza materială necesară, cât și la învățământul liceal, unde oferta se referă la o clasă de tehnicieni operatori tehnică de calcul, unitatea fiind renumită la nivelul județului pentru dotarea dintre cele mai bune, mai ales în ceea ce privește tehnica digitală, atât de necesară în zilele noastre.

Alin DOBROMIRESCU