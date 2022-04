Juniorii 4 s-au calificat la Turneul Semifinal

Sfârșitul săptămânii trecute a adus partidele din etapa a-II-a a Campionatului Național rezervat juniorilor 4. CSM Târgu Jiu, echipă pregătită de Vali Popescu, a înregistrat o victorie, 22-13 cu CSS Craiova, și o înfrângere, 19-25 cu CSS Drobeta Turnu Severin. Meciurile s-au disputat la Corabia. Cu punctele acumulate în cele două turnee zonale, CSM Târgu Jiu s-a clasat pe locul 2 în această serie și a obținut calificarea la Turneul Semifinal. Din seria în care a fost repartizată formația noastră au mai făcut parte LPS Târgu Jiu, ACS Danubius Corabia, CSS Craiova și CSS Drobeta Turnu Severin. ,,Au fost două meciuri bune și vreau să-i felicit pe băieți pentru modul cum au abordat și acest turneu. Am câștigat fără probleme primul meci, cu CSS Craiova, un meci pe care l-am controlat în cea mai mare parte a lui. În meciul 2 am pierdut cu CSS Dr. Tr. Severin cu 25-19, dar am reușit să câștigăm prima repriză, și chiar dacă în cele din urmă am pierdut cu Severinul sunt mulțumit de copii, au avut momente de joc foarte bune”, a declarat antrenorul Vali Popescu. În primul turneu zonal, desfășurat la Târgu-Jiu, echipa lui Popescu înregistrase două victorii, 27-20 cu LPS Târgu Jiu, şi 32-31 cu ACS Danubius Corabia.

CSM Târgu Jiu: Robert Guran, Mihai Ularu, David Honcioiu, Vlad Călinoiu, Cătălin Popescu, David Bîrlete, Andrei Mornea, Mihnea Ciobanu, Tudor Manda, Darius Beuran, Ianis Penescu, Vlad Mezdrea, Ștefan Stănoiu. Antrenor: Vali Popescu.

Cealaltă reprezentantă a orașului Târgu-Jiu în această serie, LPS Târgu Jiu, a ocupat locul 4. Turneul Semifinal este programat pentru data de 1 mai, locația urmând a fi stabilită.

Cătălin Pasăre