Jovan Markovic conduce topul marcatorilor U21

Federaţia Română de Fotbal a realizat o statistică privind tinerii jucători care au evoluat în cele 30 de etape disputate până acum în Liga 1. Începând din acest sezon, cluburile au obligativitatea de a avea în permanență pe teren un singur jucător U21, spre deosebire de anii anteriori, când regulamentul prevedea 2 jucători U21 la startul meciului și cel puțin unul pe teren până la finalul partidei. Decizia a fost luată în Comitetul Executiv al FRF din 27 iunie 2021, când s-a decis și introducerea unui plafon financiar minim de investiții în propria academie în următorii 3 ani: din 2022, sezonul care începe vara viitoare, minimum 5% din venituri, din 2023 procentul crește la 6,5%, iar din 2024 procentul să ajungă la 7,5%. 114 jucători U21 au evoluat în primele 30 de etape ale Ligii 1, iar 61 dintre aceștia au debutat pe prima scenă în această ediție de campionat. Cei mai mulţi jucători U21 au fost folosiţi de către Gaz Metan Mediaş (16), dar şi în contextul în care foarte mulţi fotbalişti au părăsit echipa din cauza problemelor financiare. O situaţia similară se regăseşte la Academica Clinceni – 14 jucători, iar Farul Constanţa încheie podiumul cu 13. Cei mai puțini jucători au folosit Botoșani, Sepsi şi FC Argeș (câte 3). Când vine vorba de golurile înscrie de jucătorii U21, cele mai multe au fost reuşite pentru Universitatea Craiova – 20, ,,Juveţii” se pot lăuda cu patru marcatori. 13 goluri au dat tinerii din această categorie pentru FCSB (2 marcatori), iar UTA este în top cu 8 goluri, toate date de David Miculescu. Totuşi, Jovan Markovic este golgheterul U21 înainte de începerea play-off-ului, cu 9 reuşite. Octavian Popescu de la FCSB are 7 goluri. Trei echipe, FCU Craiova 1948, CS Mioveni și FC Voluntari, încă nu au reușit să puncteze prin jucători U21. Recent, într-un interviu acordat pentru revista clubului, Jovan Markovic a povestit că se simte excelent la Universitatea şi are o relaţie specială cu Laurenţiu Reghecampf. Nu numai antrenorul îl ajută pe atacantul de 20 de ani, ci şi coechipierii săi. „Mă bucur foarte mult că am început să marchez și că mi-am ajutat echipa să facă puncte, până la urmă acesta este rolul meu în teren, să dau goluri. Cred că datorez acest pas tuturor celor de la Universitatea, de la Mister (n.r. – Laurenţiu Reghecampf) la colegi. Cu toții au fost și sunt alături de mine, mă ajută cu sfaturi, mă susțin… Ce să mai, mă simt bine la Craiova și asta cred că se vede. Mister este ca un tată pentru mine, mereu mă încurajează și laudă, când mai greșesc sau nu dau randament mă mai și ceartă. E alături de mine și la bune, și la rele. Plus că, pe lângă relația specială pe care o am cu dânsul, eu zic că e un antrenor foarte bun. Mă bucur foarte tare că este antrenorul meu!”, a declarat Markovic. ,,Cu Markovic trebuie să avem răbdare, este tânăr, trebuie să lupte pentru locul lui, are concurenţă, pentru că va reveni Koljic”, a spus Laurențiu Reghecampf înainte de ultima rundă din sezonul regulat. Jovan Markovic, care are şi 3 selecţii la naţionala mare, este cotat la 600 de mii de euro.

Cătălin Pasăre