Iordănescu, după partida cu Israel: Sper să fi terminat aceste momente de naivitate

Edward Iordănescu mai așteaptă până la prima victorie alături de tricolori. Selecționerul României a înregistrat prima remiză din această postură, 2-2 în Israel. Partida de la Netanya a părut la discreția vizitatorilor în primul act, atunci când ,,galbenii” au punctat de două ori. Alexandru Cicâldău (10) şi Dennis Man (23) au înscris pentru România, dar nu a fost suficient. Vizibil afectați din punct de vedere fizic, oaspeții au ratat șansa se a se desprinde pe tabelă. Valentin Mihăilă și Nicușor Bancu au irosit cele mai mari oportunități ale ,,galbenilor”, iar asta i-a costat pe elevii lui Iordănescu. Munas Dabbur a punctat de două ori în repriza secundă (56, 85), iar partida s-a terminat nedecis. Remiza cu Israel vine după eșecul cu Grecia (0-1), înregistrat la București.

ISRAEL – ROMÂNIA 2-2 (Dabbur 57’, 85’ / Cicâldău 10’, Man 23’)

ISRAEL: 18. Marciano – 17. Kandil (20. Abu Abaid, 46, 5. Dgani, 13. Goldberg, 22. Davidzada – 19. Kanichowsky (7. Safuri, 73), 6. Natcho-cpt. (3. Glazer, 46), 16. Abu Fani (8. D. Peretz, 46) – 21. David (9. Haziza, 65), 10. Dabbur, 15. Baribo (11. Solomon, 46). Selecționer: Gadi Brumer

ROMÂNIA: 1. Niță – 4. Manea, 6. Chiricheș-cpt. (5. Nedelcearu, 46), 15. Burcă, 3. Toșca (11. Bancu, 57) – 8. Cicâldău (23. Bordeianu, 57), 14. M. Marin (17. Rus, 80), 18. Olaru (21. Popescu, 79)- 13. Mihăilă, 19. Ivan (7. Alibec, 58), 10. Man. Selecționer: Edward Iordănescu

Selecționerul României a declarat după joc că problemele cauzate de COVID-19 și îmbolnăvirile din lot și-au pus amprenta asupra rezultatului final. ,,A fost o prima repriză foarte bună, am stat bine în teren, am controlat zonele, organizare defensivă foarte bună şi cu momente de reacţie foarte bune. Prima repriză a fost totală din punctul meu de vedere. În repriza a doua am pierdut energie, am pierdut din agresivitate şi am pierdut iniţiativă şi teren. Dar prin ce am trecut în aceste zile, ce probleme am avut, mă aşteptam să se întâmple acest lucru. Asta este, încercăm să analizăm, să ne inspirăm şi din lucrurile care au fost bune şi foarte bune şi, în acelaşi timp, să analizăm ce a fost mai puţin bun. Şi în prima repriză am avut ocazie de 3-0 şi în a doua am avut 3-4 ocazii mari. Din păcate plecăm cu un egal şi sper să fi terminat aceste momente de naivitate acum şi în iunie să avem un alt echilibru şi mental”, a spus Iordănescu. Dennis Man și Alexandru Cicâldău au declarat că erorile din amicale nu trebuie repetate în partidele cu miză. ,,Cred că în această seară, deşi nu am reuşit să câştigăm, am făcut o partidă bună. Sigur că se putea şi mai bine, ca de fiecare dată. Mă bucur că am avut 90 de minute pe teren şi că am dat cât am putut pentru a ajuta echipa. E un sentiment plăcut să înscrii la naţională. În primul rând când vii şi îmbraci tricoul naţionalei e ceva frumos, dacă reuşeşti şi să înscrii e mult mai bine”, a declarat fotbalistul Parmei. ,,Ne doream foarte mult să câştigăm acest meci, era foarte important pentru noi, pentru moralul nostru. Cred că am făcut multe lucruri pozitive în acest meci, dar am făcut şi unele negative pe care o să le analizăm şi o să încercăm să le îmbunătăţim. A fost un joc pe contre în prima repriză şi am făcut bine că am dat două goluri atunci şi nu am primit nici unul. Din păcate am primit două în repriza secundă şi trebuie să învăţăm din chestia asta”, a adăugat Cicâldău. Pentru România va urma debutul în Liga Naţiunilor, cu patru meciuri în iunie, în deplasare cu Muntenegru (4 iunie) şi Bosnia-Herţegovina (7 iunie) şi acasă cu Finlanda (11 iunie) şi Muntenegru (14 iunie).

Același scor și la U21

Tricolorii U21 au câștigat vineri, 25 martie, cu Finlanda, 2-1, pe stadionul Arcul de Triumf. Marți, 29 martie, selecționata pregătită de Florin Bratu a remizat în Maroc, 2-2. România a deschis scorul prin Dragoş Albu (28), dar echipa gazdă a reuşit să întoarcă scorul în decurs de cinci minute, prin Chadi Riad Dnanou (70) şi El Mehdi Maouhoub (74). Daniel Birligea (79) a închis tabela.

Au evoluate echipele:

Maroc: 1. Walid Hasbi – 2. Omar El Hilali (24. Hamza Anhari, 89), 4. Redouane Halhal, 5. Chadi Riad Dnanou, 3. Ayoub Amraoui (13. Zakaria Labib, 46) – 8. Rida Zouhir (20. Yassine Khalifi, 56), 6. Othmane Chraibi (căpitan; 18. Rayan Touzghar, 73), 10. Bilal El Khannouss (15. Abderrahmane Amal, 89) – 11. El Mehdi Maouhoub, 9. Abderrahmane Soussi (17. Camil Mmaee, 73), 14. Mohamed Radid (21. Kamel Bouhouch, 56). Selecţioner: Mohamed Ouahbi. Rezerve neutilizate: 12. Rayyane Falchou – 16. Othmane Boukhriss, 19. Salaheddine Cofi, 23. Anas Mimouni, 25. Chadi Mayati.

România: 1. Ştefan Târnovanu – 5. Tudor Telcean (4. Marius Leca, 54), 6. Vladimir Screciu (căpitan), 22. Ricardo Farcaş, 20. Andres Dumitrescu (3. Valentin Ţicu, 81) – 8. Dragoş Albu (14. Victor Dican, 81), 21. Constantin Grameni (16. Mihai Lixandru, 81) – 10. Alexandru Cîmpanu (13. Andrei Mărginean, 75), 19. Ianis Stoica (15. Daniel Birligea, 75), 18. David Miculescu – 9. Jovan Markovic (11. Ştefan Baiaram, 46). Selecţioner: Florin Bratu. Rezerve neutilizate: 12. Mihai Popa, 23. Raul Bălbărău – 2. Alex Georgescu, 17. Salvatore Marrone.

Cartonaşe galbene: Soussi (30), Riad Dnanou (59), Chraibi (71), Miculescu (72), Screciu (87).

Cătălin Pasăre