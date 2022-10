Încă o premieră la Viitorul! Antrenorul s-a întors după o săptămână de la demisie!

Plecat după înfrângerea cu FC Brașov (2-3), atunci când a declarat că nu mai există șanse la play-off, Florin Stîngă a revenit, surprinzător, la Târgu-Jiu după ce a ,,absentat” o etapă de pe banca divizionarei secunde. Fostul pandur se întorsese la începutul săptămânii trecute în orașul natal, dar eșecul din weekend cu Unirea Dej (1-2) și, probabil, părerea oamenilor care au lucrat cu tehnicianul l-au determinat pe finanțatorul Nicolae Sarcină să-i dea un telefon brașoveanului. Stîngă s-a întors la o echipă a cărei conducere ia oricum decizii ciudate, dar dă semne că a recunoscut seriozitatea și puterea de muncă ale noului și vechiului principal. Indiferent de rezultatele din acest an, continuitatea băncii tehnice este printre ingredientele care pot asigura drumul spre marea performanță. Să nu uităm că Florin Stîngă a preluat o echipă tânără, cu foarte mulți jucători noi. Fără să fim ipocriți, puțini se așteptau ca Viitorul să intre în primele șase. Nu este imposibil, dar clubul, care este în insolvență, trebuie să fie stabil din multe puncte de vedere și să se bazeze pe un anumit nucleu, la care să mai adauge jucători cu experiență. Fără îndoială, este greu de anticipat ce se va întâmpla până la finalul sezonului cu antrenorul, dar revenirea nu poate fi decât de bun augur. ,,A fost o despărțire amiabilă, însă după o săptămână am fost sunat de cei din conducerea clubului și rugat să mă întorc. Am acceptat deoarece am dorit să continui proiectul început”, a declarat Stîngă. Viitorul ocupă locul 14 în Liga 2, cu 12 puncte. În runda cu numărul 11, gorjenii se vor deplasa la Chiajna, pentru meciul cu Concordia.

Cătălin Pasăre