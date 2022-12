Încă două succese pentru baschetbalistele U14

Final de an reușit pentru baschetbalistele Under 14 ce reprezintă Clubul Sportiv Municipal Târgu Jiu. Trupa pregătită de Laurențiu Răuț a izbutit alte două succese. Gorjencele s-au calificat la turneul semifinal, terminând pe poziția secundă Grupa B din Faza a-II-a a competiției juvenile. Deși nu mai aveau miză pentru sportivele de la CSM, partidele de la Oradea s-au încheiat cu un bilanț pozitiv pentru alb-albastre. Acestea au fost învinse la limită de ACS Rookies Oradea, scor 45-50, dar au izbutit să câștige meciurile cu CSS Gloria Valbon Arad (60-37) și CN Mihai Eminescu Oradea (70-38). Antrenorul Laurențiu Răuț s-a declarat foarte mulțumit de atitudinea elevelor sale, dar și de rezultatele din acest campionat. ,,Am terminat și ultimul turneu cu două victorii din trei meciuri, iar eu mă declar mulţumit de atitudinea fetelor și dacă nu existau câteva greșeli individuale puteam să plecăm fără înfrângere. Mă bucură atitudinea fetelor, care deși erau calificate, au tratat cu seriozitate și acest ultim turneu din acest an, ceea ce ne dă mari speranțe pentru ceea ce va urma. Vreau să le felicit pe fete pentru tot ce au realizat în acest sezon. Acum, la sfârșit de an, vreau să urez tuturor sărbători fericite, multă sănătate și un an 2023 cu multe realizări!”, a declarat Răuț pentru csmtargujiu.ro.

Grupa U14 Feminin CSM Târgu Jiu: Diana Nica, Iulia Rădulea, Maria Zamfirescu Rădulea, Alexia Dană, Iulia Batoancă, Teodora Sarcină, Antonia Tetileanu, Sara Canavea, Ilinca Oproiu, Gabriela Uzuru, Giulia Ularu, Carla Deaconu. Antrenor: Laurențiu Răuț.

Fetele vor relua antrenamentele la începutul lunii viitoare. Turneul semifinal se va desfăşura în două etape. Prima etapă este programată la finalul lunii ianuarie, pe 28-29 ianuarie, în timp ce etapa a doua se va disputa pe 11-12 februarie.

Cătălin Pasăre