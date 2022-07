În drum spre facultate, s-a ales cu dosar penal. Student condamnat pentru alcool la volan

Un student din Târgu-Jiu a fost prins băut la volan după ce s-a distrat pe cinste la o petrecere în stațiunea Rânca. În toiul nopții, pentru că dimineața avea examen la facultate, tânărul a plecat spre Târgu-Jiu, dar în trafic a fost oprit de poliție. A fost testat pentru alcool și așa s-a ales cu dosar penal. Săptămâna trecută, tânărul a fost condamnat în primă instanță, pedeapsa fiind una cu amânare.

Tânărul a fost condamnat la 1 an de închisoare pentru conducere sub influența alcoolului, pedeapsa fiind amânată pe un termen de supraveghere de doi ani. Asta înseamnă că dacă nu va mai încălca legea până la încheierea termenului de 2 ani, pedeapsa nu o să-i apară în cazier.

În plus, studentul de 22 de ani va trebui să muncească o lună în folosul comunității, neplătit, în cadrul unei instituții publice din Târgu-Jiu.

„Atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse, precum şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, constând în posibilitatea revocării amânării aplicării pedepsei şi consecutiv, aplicarea şi executarea pedepsei iniţial amânate”, potrivit deciziei Judecătoriei Novaci, care poate fi atacată cu apel.

De la bal, la spital!

Fapta pentru care a fost condamnat s-a petrecut pe 15 decembrie, anul trecut, în jurul orei 02:30. Tânărul a fost oprit de poliție pe raza comunei Bengeşti-Ciocadia.

„Întrucât prezenta semnele consumului de alcool, inculpatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat. Având în vedere rezultatul testării, inculpatul a fost condus la sediul spitalului din Novaci, unde i-au fost recoltate probe biologice”, potrivit anchetatorilor.

La audieri, tânărul a recunoscut că și-a petrecut seara cu niște amici la o pensiune din Rânca. Un prieten îi promisese că va conduce autoturismul la întoarcere, așa că a băut două beri. Cum acest lucru nu s-a mai întâmplat, iar în dimineaţa următoare avea examen la facultate şi trebuia să ajungă, tânărul a decis să plece spre casă. Nu singur, în mașină mai luând trei amici de pahar.

Fiind la prima încălcare a legii, studentul din Târgu-Jiu a scăpat cu o pedeapsă ușoară. „Amânarea aplicării pedepsei ar trebui să aibă rolul de a-l responsabiliza în perioada termenului de supraveghere, trebuind să respecte normele penale, în caz contrar riscând revocarea acestui beneficiu. (…) Termenul de supraveghere de 2 ani este suficient pentru ca inculpatul să conştientizeze gravitatea infracţiunii săvârşite şi să facă dovada că a fost doar un episod singular în viaţa sa”, a motivat instanța.

I.I.