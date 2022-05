Iertat de pușcărie pentru că are „o situaţie familială grea”

Un bărbat din comuna Fărcășești, încadrat ca asistent personal la primărie pentru că are în îngrijire un copil cu handicap grav, a beneficiat de clemența judecătorilor, după ce instanța de fond l-a condamnat la 1 an de închisoare în regim de detenție.

Bărbatul de 47 de ani, cu antecedente penale, a fost prins, din nou, în trafic, fără permis.

În urmă cu un an, bărbatul a fost oprit de poliție pe raza orașului Rovinari. Acesta le-a spus polițiștilor că deține permis de conducere eliberat de autoritățile din Cehia, în anul 2019.

În urma verificărilor, s-a constatat că bărbatul nu figurează ca fiind posesor de permis de conducere.

La audieri, bărbatul și-a recunoscut fapta. A spus că s-a urcat la volan pentru a merge la farmacie să cumpere medicamentele prescrise copilului său de către medicul de familie.

Perseverență infracțională

Deși „inculpatul are în întreținere un copil minor, cu handicap grav” și „este bine văzut în comunitate”, instanța de la Gorj l-a condamnat cu executare, ținând cont de trecutul său infracțional. În 2017, bărbatul a fost condamnat la 9 luni de închisoare cu suspendare pentru conducere fără permis. „Pedeapsa nu și-a atins scopul preventiv-educativ, inculpatul continuând să conducă pe drumurile publice, în loc să depună eforturi pentru a obţine permisul de conducere”, a reținut instanța, menționând că bărbatul este cercetat pentru alte două fapte similare, „fapt ce dovedeşte perseverenţa infracţională privind săvârşirea infracţiunii de conducere a unor autovehicule fără permis de conducere”.

„Pedeapsă aspră”

Gorjeanul a atacat cu apel sentința, considerând pedeapsa mult prea aspră. Curtea de Apel Craiova a admis cererea gorjeanului. Pedeapsa de un de închisoare a fost suspendată pe un termen de supraveghere de 2 ani, timp în care gorjeanul nu ar trebui să mai comită alte infracțiuni, altfel va ajunge în spatele gratiilor.

Magistrații au ținut cont de situația bărbatului, „de conduita bună în societate, faptul că îşi asigură existenţa prin muncă şi are o situaţie familială grea, având în îngrijire un copil minor cu un handicap grav, dependent în totalitate de îngrijire din partea inculpatului care este asistentul personal al copilului”.

„La individualizarea pedepsei se are în vedere şi durata scurtă de drum public parcursă de inculpat, împrejurarea că acesta are deprinderile necesare desfăşurării acestei activităţi întrucât a urmat cursurile şcolii de şoferi, fără însă a promova examenul pentru obţinerea permisului de conducere”, a motivat Curtea de Apel Craiova.

Gorjeanul va trebui să muncească vreme de două luni în folosul comunității, neplătit. Sentința pronunțată zilele trecute este definitivă.

I.I.