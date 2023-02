Handbal (juniori 3, masculin) – Liceul cu Program Sportiv, campioana Grupei Geografice F și calificare în grupele Valoare

Echipa de handbal a Liceului cu Program Sportiv din localitate și-a atins obiectivul stabilit la debut, calificarea în grupele Valoare ale campionatului național rezervat juniorilor 3, masculin. Istoria actualului sezon competițional începe să fie scrisă pe 17 septembrie 2022, atunci când o trupă de tineri talentați și inimoși, sub atenta îndrumare a profesoarei Mihaela Dinuțoiu, plecau la un nou și anevoios drum către înalta performanță, ținând cont de adversarii pe care îi aveau de înfruntat.

C.S.S Caracal a fost prima redută adjudecată din Grupa F, după o demonstrație de forță a formației târgujiene care s-a încheiat cu o victorie la scor 44-26, și un 18-8 la finalul primelor 25 de minute. Runda secundă avea să îi pună pe parchet pe cea de-a doua reprezentantă târgujiană, C.S.M.-ul din localitate. Un început de confruntare amorțit, dar cu o pauză ce arăta pe tabelă un L.P.S. de nezdruncinat și încă o victorie răsunătoare, scor 39-19. Etapa a 3-a a sezonului ducea târgujienii Liceului Sportiv către Severin, pentru confruntarea cu Drobeta, în microbuzul deplasării negasindu-și loc și titularul postului de inter dreapta, Fabio Staicu. Cu un moral oarecum afectat de această neașteptată lipsă din șaptele de bază, băieții Mihaelei Dinuțoiu și-au strans rândurile și s-au aruncat în focurile duelului cu tot ce au avut mai bun în bagajul tehnico-tactic. Cu emoții, și după o luptă dârză, și-au adjudecat cel de-al treilea joc al turului, cu 45 de goluri marcate și 38 primite. La orizont, runda a 4-a, îi așeza în lumina reflectoarelor sălii de sport de la Liceul Sportiv o echipă neînvinsă, C.S.M. Progresul Băilești. Reprezentanta Doljului, principala contracandidată la titulatura de campioană a Grupei F, a luptat din răsputeri, uneori și până la limita regulamentului, însă sorții și maturitatea în joc a elevilor târgujieni au decis: L.P.S. Târgu Jiu învingătoare cu 37-34, după ce în prima repriză oaspeții aveau un ecart avantajos de 4 goluri, scor 13-17. Ultima etapă a turului nu a avut istoric, formația din Vâlcea fiind cea care a făcut doar act de prezență pe parchet în toate cele 5 etape ale turului, linia clasamentului arâtând cifra zero în dreptul punctelor.

A urmat luna cadourilor, decembrie, care s-a încheiat cu o singură și ultimă rundă a anului 2022, programată de Federația Română de Handbal. După un *Moș Nicolae* savurat din plin de târgujieni, a sosit ziua de 10 când, dintr-o neatenție, puteau să-și compromită obiectivul. C.S.S. Caracal, la Târgu Jiu, a rămas la doar un pas în urma L.P.S.-ului, după cele 50 de minute de joc, scor 37-36, pauză 16-17. Runda a doua a returului le-a adus, din nou, față în față pe reprezentantele Gorjului, Clubul Sportiv Municipal și Liceul cu Program Sportiv. A sosit o nouă victorie, 42-34, dar și noi calcule în vederea consolidării poziției de lider. Istoria meciului cu Drobeta, disputat pe 11 februarie, pe terenul propriu, a fost previzibilă, scorul arătând clar cine se află pe locul întâi, scor 42-37.

La orizont, pe 18 februarie, se anunța Progresul Băilești, dar și o săptămână de pregătire pentru a un duel *care pe care*. Ziua de 13 februarie, dar și o magnitudine de 5,2 pe scara Richter, avea să toarne plumbi în ghetele întregii comunități locale, urmată de un exod către localitățile învecinate ale copiilor antrenați de Mihaela Dinuțoiu. Ziua de 14 februarie a adus cea de-a doua mișcare a scoarței terestre, cu o magnitudine mai intensă de 5,7 pe Richter, precum și gândul că la finalul săptămânii se prefigura o neprezentare la Băilești. Demersurile organizatorului de competiții de la L.P.S., în vederea reprogramării meciului, către echipa din Băilești și Federația Română de Handbal, nu s-au materializat, din cauze rămase necunoscute, motivul invocat de doljeni fiind că în sala din localitate sunt programate foarte multe competiții sportive și nu mai există o altă oră și zi disponibile, de parcă polul tuturor sporturilor lumii se adunaseră în acea zonă. Mihaela Dinuțoiu a sunat adunarea cu doar o zi înaintea meciului, fără niciun antrenament în acea săptămână, însă la apelul profesoarei au răspuns prezent, din motive obiective (două cutremure și tot atâtea replici resimțite din plic), doar 6 jucători și doi portari născuți în 2008-2009, limita minimă impusă de F.R.H.. Băileștienii, cu un *fair-play* ieșit din tipare, atât pe parchet cât și în tribune, și-au adjudecat punctele puse în joc, mulțumindu-se, astfel, cu locul secund oferit cadou de târgujieni și lipsa de reacție a F.R.H.. Etapa de final nu avea cum să schimbe ierarhia Grupei F, vâlcenii bifând la Târgu Jiu cea de-a 10 înfrângere, rezultatul, 52-26 (25-12) arătând din plin cine și de ce ocupă prima poziție.

Formația târgujiană a avut în componență următorii sportivi: Daniel Țigăran, Fabio Staicu, Raul Popescu, Alin Popescu, Alexandru Mocîrcioiu, Sorin Petrescu, Albert Jucătoru, Ștefan Constantin, Vlad Butoi, Valentin Tâtaru, Irinel Bădoaica, Alexandru Ungureanu, Mihai Pînișoară, Eduard Ciobanu și Adelin Negrea.

*A fost o jumătate de sezon competițional cu foarte multe bucurii, dar și cu o dezamăgire cruntă la momentul meciului de la Băilești. Copiii, pur și simplu, erau traumatizați după cutremurele din zona noastră. Nu se întâmplă zilnic aceste lucruri și sunt convinsă că demersurile noastre ar fi trebuit luate în calcul. Siguranța copiilor este prioritară, dar văd că suntem mici, încă, pe harta handbalului românesc. Încheind acest subiect neplăcut, după aceste 10 etape, cu 9 victorii muncite, nu pot să spun decât că sunt foarte mulțumită de handbaliștii mei. Îi caracterizează bunul simț, modestia, curajul și pasiunea. Sunt lucruri consolidate în familie, rolul nostru fiind acum de a-i modela cât mai frumos posibil și de a-i determina să continue în echipă. Au devenit un tot unitar, le place victoria, îndrăgesc sportul cu mingea mică și cred că, în grupele Valoare, vor arăta că la Liceul Sportiv Târgu Jiu încă se face performanță. Vreau să remarc aici și adjudecarea locului întâi la faza județeană, cu aceeași echipă de gimnaziu a L.P.S. Târgu Jiu, a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar*, a mărturisit profesoara Mihaela Dinuțoiu.

Grupa a II-a Valoare, din care face parte Liceul cu Program Sportiv, mai are în componență pe A.S. Arrubium Măcin (Tulcea), Handbal Club Omer Constanța, Handbal Club „Talentul este Cheia” București și Clubul Sportiv Dinamo București. Meciurile părții a doua a actualului sezon competițional vor debuta pe 11 martie, ordinea confruntărilor urmând a fi stabilită ulterior.

