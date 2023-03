Gorjeni din Tismana arestați pentru trafic de minori!

O adolescentă din Mehedinți a fost obligată de doi indivizi din Tismana să se prostitueze, procurorii DIICOT din județul vecin intrând pe fir și reușind să obțină la finalul săptămânii trecute mandate de arestare preventivă pentru suspecți. Conform anchetatorilor, la domiciliile celor doi inculpați au fost efectuate percheziții în cursul zilei de joi, ocazie cu care procurorii DIICOT au ridicat mai multe probe, din care reiese că victima era obligată să se prostitueze pe raza județului Gorj. „Din cercetări a reieșit că, în perioada februarie – martie 2023, o minoră, de 16 ani, ar fi fost exploatată sexual de doi bărbați, de 24, respectiv 28 de ani, fiind adăpostită în diverse locații. La data de 23 martie 2023, au fost puse în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, în localitatea Tismana, județul Gorj, fiind descoperite și ridicate mai multe mijloace de probă. La data de 23 martie 2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Mehedinți au dispus reținerea celor 2 bărbați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori. Ulterior, la data de 24 martie 2023, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mehedinți a dispus arestarea preventivă a celor doi bănuiți, pentru 30 de zile. În cauză, cercetările sunt continuate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de minori”, au transmis reprezentanții IPJ Mehedinți. Conform deciziei luate de Tribunalul Mehedinți, cei doi frați din Tismana au și contestat măsura arestului preventiv dispus împotriva lor. Aceștia speră ca la Curtea de Apel Craiova să obțină măsura arestului la domiciliu, lucru cu care judecătorii din Drobeta Turnu Severin nu au fost de acord. „Dispune arestarea preventivă a inculpaţilor: – Trohonel Alexandru-Marian, sub aspectul săvârşirii infracțiunii de “trafic de minori”,(…) pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 24.03.2023 şi până la data de 22.04.2023, inclusiv. (…)Dispune emiterea mandatului de arestare preventivă pe numele inculpatului Trohonel Alexandru-Marian, zis „Alex Roncea”. – Trohonel Ionuț, sub aspectul săvârşirii infracțiunii “trafic de minori”, (…)pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 24.03.2023 şi până la data de 22.04.2023, inclusiv. (…)Respinge, ca neîntemeiată, solicitarea inculpaţilor şi a apărătorilor din oficiu de luare a măsurii arestului la domiciliu”, a stabilit Tribunalul Mehedinți.

Gelu Ionescu