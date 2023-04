Gilortul are nevoie de victorie cu Șimian: ,,Echipa care va câștiga rămâne în cursa pentru locul doi”

Etapă importantă în Liga 3 pentru Gilortul Târgu Cărbunești. Runda a cincea din Seria 7 programează duelul dintre gorjeni și Viitorul Șimian. Meciul se dispută pe Stadionul ,,Cristinel Răducan” vineri, de la ora 17.00, și poate oferi o opțiune serioasă învingătorilor pentru poziția de baraj. Filiași este la 4 puncte distanță de cele două combatante, dar doljenii joacă cu liderul seriei, CSM Deva. Antrenorul Mario Găman știe că succesul este singura opțiune pentru gazde și cheamă suporterii la stadion. Gilortul este o forță pe teren propriu în acest sezon. ,,Venim după o victorie de moral. A fost un succes cu Filiașiul pe care îl anticipam și consider că era ultima șansă a noastră să rămânem în cursa pentru locul doi. Orice alt rezultat i-ar fi îndepărtat de noi. Acum, ținând cont că și cei de la Șimian i-au bătut pe Deva, este un meci de care pe care. Cred că echipa care va câștiga va lupta în continuare pentru locul doi. Cea care va pierde, cred că nu va mai avea nicio șansă pentru baraj. Pe teren propriu, suntem o altă echipă față de meciurile de afară. Acasă, suntem mai pozitivi, mai consistenți și mai concentrați. Șimian, raportându-ne la jucătorii pe care îi are, cred că este între cele mai bune două echipe ale seriei, dar noi ne jucăm șansa și trebuie să profităm de acest lucru. O victorie ne dă un tonus mai bun pentru ce va urma. Îi invit pe toți iubitorii de fotbal și pe toți suporterii noștri să fie prezenți în număr cât mai mare, atât pe cei din Cărbunești, cât și pe cei din județ, pentru că avem șanse la un baraj de Liga 2 și cred că toată lumea agreează acest lucru”, a declarat Mario Găman. Din păcate, amfitrionii nu sunt ocoliți de probleme înainte de partida cu reprezentanta Mehedințiului. ,,Juniorul Denis Bucur a făcut o entorsă la meciul cu Filiași și cred că nu-l vom mai avea pentru două săptămâni. Mai avem și alți juniori în această situație, dar sperăm să-i recuperăm până la ora meciului. În privința seniorilor, Costi Roncea are o problemă la umăr și face eforturi uriașe pentru a juca la antrenament și la meciurile oficiale. Ionuț Gîlcescu este suspendat pentru ‘roșul’ primit la Șimian. Sperăm că jucătorii disponibili vor profita de șansa lor și o vor face cu brio”, a mai spus Găman. Meciul ACSO Filiași – CSM Deva se joacă de la aceeași oră.

Cătălin Pasăre