Găman vrea ca jucătorii Gilortului să fie mai responsabili: Simpla prezență pe teren nu este de ajuns

Gilortul Târgu Cărbunești speră să șteargă impresia din ultima rundă a Ligii a treia. Echipa lui Mario Găman a pierdut la Severin confruntarea cu Şimian (5-0), iar acum dă piept cu CSO Filiași. Antrenorul gorjean a analizat confruntarea din Mehedinți și așteaptă ca jucătorii să fi învățat din greșeli. ,,Venim după o partidă foarte ștearsă cu un rezultat cam dur, din punctul meu de vedere, la cum s-au desfășurat ostilitățile. Lor le-a cam intrat tot, iar noi nu am reușit să marcăm. Am avut și două accidentări serioase, la Bogdan Dănăricu și Leo Gheorghe, și atunci echipa s-a destabilizat. Cei care au intrat, nu au făcut-o în ritmul pe care ni-l doream. Asta este fotbalul, poate nu suntem pregătiți pentru duelurile mai tari. Trebuie să învățăm din greșelile făcute și, pe viitor, să încercăm să remediem aceste aspecte negative. Am avut și ghinion să luăm două goluri la sfârșitul primei reprize și aceste lucruri ne-au afectat. Poate aveam nevoie de acest duș rece ca să învățăm să rămânem cu picioarele pe pământ. Trebuie să fim mai concentrați și responsabili. Simpla prezență pe teren nu este de ajuns, pentru că, deocamdată, nu am realizat nimic și dacă ne dorim să fim în cele mai bune patru echipe, trebuie să muncim mult mai mult”, a spus Găman. Duelul cu ACSO Filiași este departe de a fi unul facil. Tehnicianul gazdelor îi vede favoriți pe vizitatori. ,,Ne așteaptă o partidă grea. Din punctul meu de vedere, Filiașiul este favorită anul acesta la promovare. Am înțeles că este și obiectivul lor declarat. Sunt favoriți și în acest meci, au un buget de cinci-șase ori mai mare ca al nostru, și e normal să fie așa. Eu sper ca tinerii noștri să compenseze prin dăruire, motivație, disciplină tactică, și atunci lucrurile se vor egala”. Din păcate, Mario Găman are probleme serioase de lot. Dănăricu, Gheorghe, Boboc și Calotă nu vor putea fi folosiți în partida de astăzi. Antrenorul Gilortului a recunoscut că are sentimente aparte pentru ACSO Filiași, cu care a ajuns în sferturile Cupei României. ,,Este un meci special pentru că echipa din Filiași va rămâne în inima mea mereu. Este locul unde am muncit, unde am făcut performanțe și, indiferent de faptul că ne sunt adversari, este o echipă foarte importantă din punct de vedere emoțional, atât pentru mine, cât și pentru Bobi. Dar, în această etapă, suntem adversari și este normal să-mi doresc ca echipa mea să câștige, cu toate că avem și patru absențe importante, ne lipsesc patru titulari. Vedem dacă cei care vor intra se vor ridica la nivelul titularilor. Am încredere în acești băieți, în tinerețea lor, și vreau să demonstreze că locul pe care suntem nu este întâmplător”, a declarat antrenorul. Gilortul Târgu Cărbunești și ACSO Filiași joacă astăzi, de la ora 14.00, pe Stadionul ,,Cristinel Răducan”.

Cătălin Pasăre