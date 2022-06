Găman, aproape de a-și alege viitoarea destinație

Mario Găman se află în negocieri cu mai multe formații. Fostul principal de la Pandurii și Filiași a declarat că ar putea alege în curând viitoarea echipă pe care o va pregăti. Tânărul tehnician, alături de secundul său, Bobi Staicu, ar fi tentat să meargă pe o trupă din afara Olteniei, dar cei doi sunt și antrenori de juniori, la Luceafărul Târgu-Jiu. Găman a spus că o decizie va fi luată în scurt timp. ,,Suntem în discuții avansate cu trei echipe, dintre care una mai departe de noi, de oraș. Aici este o problemă, pentru că noi avem aceste grupe de copii minunați, cu care am muncit și am ajuns la grupe bune. Este foarte greu să îi lăsăm, dar am discutat cu trei colegi dintre ai noștri, colaboratori, antrenori foarte buni pe acest sector, și am putea găsi o soluție. Acum încă vedem, analizăm, pentru că trebuie să fim mai atenți după ce ni s-a întâmplat la Pandurii. Trebuie să fim mai atenți la ce contract ne facem, să nu mai mergem pe încredere. Am văzut că ești judecat după contract, nu mai contează ce se vorbește, nu mai contează ceea ce faci”, a declarat Găman. Fostul principal al Pandurilor a mai spus că nu a renunțat la ideea de a acționa clubul în judecată. Găman a declarat că a fost încadrat director tehnic, pentru că oficialii echipei de fotbal se aflau în litigiu cu fostul antrenor. ,,Ni s-au reziliat contractele, dar ne-au și tăiat din ele. Nici nu mai suntem la Pandurii, și ne-au luat și din bani, din aprilie, când eram în plin campionat, munceam, pregăteam antrenamentele și jocurile. Dacă așa a considerat dânsa (n.r. – administratorul special de la Pandurii, Daniela Şerban) că este un comportament normal față de niște oameni care au venit deschiși, și au plecat de undeva de unde au realizat ceva, făcând compromisuri pe salarii mai mici și mergând pe ‘director tehnic’, și așteptând să se termine litigiul cu fostul antrenor, asta este. Din păcate, asta e realitatea, asta e România noastră și trebuie să acceptăm anumite lucruri. Vreau să mulțumesc suporterilor, vreau să mulțumesc tuturor pentru cum am fost primiți și apreciați. Au înțeles că clubul nu a făcut transferuri și au fost lângă noi. Am simțit pe propria piele ce înseamnă să faci parte din acest club și ne mândrim cu acest lucru”, a afirmat Găman. Mario Găman și Bobi Staicu s-au calificat alături de CSO Filiași în sferturile Cupei României. Cei doi au pregătit-o și pe Gilortul Târgu Cărbunești.

Cătălin Pasăre