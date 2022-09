Florin Stîngă: Sperăm să aducem la Târgu-Jiu o echipă de primă ligă. Cupa este un bonus

Viitorul Târgu Jiu debutează astăzi în Cupa României. Trupa lui Florin Stîngă joacă la Horezu, cu Flacăra. Antrenorul brașovean recunoaște că această competiție nu este prioritară pentru echipa sa, dar vrea să aducă o formație de primă ligă în orașul lui Brâncuși. Deși nu-și subestimează adversara, principalul Viitorului a admis că va introduce și fotbaliști care nu prea au jucat în campionat. ,,Ne așteaptă un meci în care vom folosi jucătorii care au evoluat mai puțin. Vrem să le dăm șansa și posibilitatea să demonstreze că acest club se bazează pe ei. Vreau să facem un meci bun și să ne calificăm. Întâlnim un adversar de Liga 3, un adversar bun, care are în componență și jucători care au cochetat cu prima ligă. În afară de ultima etapă, când au pierdut cu 3-0, în inferioritate numerică, au avut numai rezultate bune. Sunt convins că vor juca cu ambiție și determinare ca să demonstreze că pot învinge o echipă de liga a doua. Nu îmi e teamă, suntem în sport, dacă nu vom face ce trebuie, cu siguranță vom avea probleme. Dacă noi o să fim concentrați și serioși de la început, și vom intra cu gândul de a tranșa meciul cât mai repede, sunt sigur că nu vom avea probleme. Totul depinde de evoluția jucătorilor în teren. Sperăm să aducem la Târgu-Jiu o echipă de Liga 1. Acesta este obiectivul meu personal și cred că și al jucătorilor. Sincer, nu prea am fost atent la noul format al competiției. Sunt mai mult preocupat de campionat. Cu siguranța nu vom câștiga noi Cupa României. Pentru mine este un bonus. Îmi doresc foarte mult să reușim în campionat”, a declarat Stîngă. Venit în această vară la echipă, fostul jucător al Universității Craiova, Alex Sîrbu, este gata să debuteze pentru gorjeni. Fotbalistul de bandă a avut cuvinte de laudă pentru gazdele de miercuri, dar crede că Viitorul are echipă superioară. ,,’Mister’ a decis că nu sunt încă pregătit din punct de vedere fizic. Eu mă antrenez, îmi aștept rândul și, cu siguranță, voi debuta. Sunt de părere că va fi un meci foarte greu, cunosc câțiva jucători de acolo, sunt foarte buni, dar cred că suntem echipa mai bună și vom câștiga. La Viitorul am găsit niște condiții foarte bune, o echipă frumoasă, mă bucur că am revenit și sper să ne atingem obiectivele. Cu siguranță putem ajunge în play-off. Urmărind și clasamentul ligii secunde, cred că putem, deoarece nu sunt echipe foarte bune. Ne dorim să aducem o echipă de Liga 1 aici și să ajungem cât mai departe în cupă”, a declarat Sîrbu. Tânărul Nicholas Geană va împlini 17 ani la finalul anului. Până acum a evoluat la juniori și ,,satelit”, dar vrea să profite de fiecare oportunitate pe care o are. ,,Îmi doresc, când voi avea șansa să intru în teren, să dau 100% și să îl fac pe ‘mister’ să aibă cât mai multă încredere în mine. Ca și echipă, ca și jucători, nu se compară Liga 3 cu Liga 2. Prin mult devotament, determinare, cu siguranță voi ajunge și eu acolo. Mi-aș dori să debutez, fiind primul meu meci lângă echipa mare și aș dori să ieșim învingători de la Horezu. Am văzut în jucătorii Viitorului o familie, un grup foarte frumoș și, din punct de vedere individual, sunt niște jucători foarte buni. Chiar îmi doresc să ajungem în play-off. În viitor, vreau să am șansa să demonstrez că pot face față la echipa mare”, a precizat Geană. Flacăra Horezu – Viitorul Târgu Jiu începe la ora 16.30.

Cătălin Pasăre