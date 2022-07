Florin Stîngă, despre Nicolae Sarcină: Își dorește foarte mult performanță

Florin Stîngă a intrat în pâine la Viitorul Târgu Jiu. Antrenorul brașovean a efectuat primele transferuri la trupa gorjeană, unde și-a adus trei foști elevi de la Astra: Robert Grecu (24 de ani), Claudiu Dragu (30 de ani) și Adrian Stoian (24 de ani). Grecu este un mijlocaș care evoluează în banda dreaptă și care a bifat deja în C.V. cluburi precum FCSB, FC Argeș sau Petrolul. Dragu este atacant, vine de la Steaua, și a mai jucat pentru Universitatea Craiova, FCU, Farul sau Turris. Stoian este fundaș central. A mai trecut pe la SR Brașov și Odorheiu Secuiesc. Noul principal al Viitorului a declarat că este fericit pentru revenirea la Târgu-Jiu și crede că va colabora bine cu omul care dă banii la Viitorul, Nicolae Sarcină. ,,Am reușit să facem trei transferuri: Robert Grecu, Claudiu Dragu și Adrian Stoian. Avem un lot format din foarte mulți jucători tineri, dornici de performanță, și sperăm ca până la începutul campionatului să arătăm foarte bine din toate punctele de vedere. Mă bucur că m-am întors în orașul Târgu-Jiu, unde am cunoscut consacrarea ca și jucător. Sper din tot sufletul să am aceleași rezultate și ca antrenor. Avem un patron care își dorește foarte mult performanță și tot timpul a investit bani foarte mulți ca să obțină performanță și încerc atât eu, cât și colegii mei din staff, împreună cu jucătorii, să muncim cât mai bine și să obținem rezultatele pe care și le dorește patronul echipei”, a spus, pentru Liga2.ro, Stîngă.

Antrenorul gorjenilor spune că nu există restanțe financiare, iar patronul s-a oferit chiar să plătească un cantonament extern, lucru pe care Stîngă l-a refuzat. Viitorul se află în insolvență. ,,Pot să spun că, la momentul acesta, salariile sunt la zi, toate obligațiile clubului față de jucători, și avem toate condițiile necesare să ne desfășurăm activitatea. Președintele mi-a oferit să mergem în cantonament, dar nu mi-am dorit, pentru că era prea în pripă și nu puteam să rezolvăm cu meciurile de pregătire, cu terenul. Așa, am decis să urmăm programul pe care l-am stabilit împreună cu colegii mei”, a adăugat tehnicianul. Fostul căpitan al Pandurilor vrea ca noul său club să aibă și o deschidere mai mare către presă. ,,Clubul nu a comunicat până acum cu presa, dar, din acest moment, va face săptămânal o conferință de presă în care se vor spune toate lucrurile. Am avut o discuție cu președintele clubului și a zis că putem face acest lucru, să avem săptămânal o conferință de presă, în care voi participa eu și un jucător”, a conchis brașoveanul. În perioada de pregătire, Viitorul a stabilit amicale cu CSM Slatina (12 iulie, 30 iulie), Viitorul Șimian (19 iulie, 23 iulie), Viitorul Dăești (23 iulie) și CS Comunal Șelimbăr (25 iulie).

Cătălin Pasăre