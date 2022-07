Florin Stîngă ar fi putut prelua Pandurii! A recunoscut discuțiile cu Marin Condescu

Fostul căpitan al Pandurilor, Florin Stîngă, a fost instalat principal la Târgu-Jiu, dar pe banca Viitorului. Totuși, omul care i-a condus pe panduri din teren putea să îmbrace și treningul de antrenor la formația care l-a consacrat. Stîngă a recunoscut că Marin Condescu l-a sunat înaintea lui Nicolae Sarcină, dar Liga 2 a avut prioritate. Pe de altă parte, antrenorul brașovean și-a dorit de multă vreme să lucreze cu fostul său președinte. ,,Perioada Pandurii m-a marcat foarte mult, a fost momentul când am început să mă simt fotbalist. Mi-a plăcut atmosfera pe care am trăit-o pe stadion și modul cum se comportau oamenii. I-am transmis fostului meu președinte că vreau să am un președinte ca dânsul și în cariera mea de antrenor, pentru că a avut răbdare cu foarte mulți antrenori. Pandurii Târgu Jiu rămâne o parte din viața mea și tot timpul mă voi gândi cu mare bucurie. Am avut discuții cu domnul Condescu, dar nu concrete. Nu pot să ascund că m-a sunat chiar înainte să ajung la Viitorul. Am avut o discuție, într-o seară, după care am fost sunat și de domnul Sarcină și am ales Liga 2”, a dezvăluit Stîngă la Radio Infinit. Interesant este că Nicolae Sarcină a apelat mai întâi la Mario Găman, dar negocierile nu s-au mai finalizat. Găman a ajuns între timp la Pandurii, unde nu se știe dacă va mai continua. Revenind la Viitorul, Stîngă are ca obiectiv accederea în play-off. Antrenorul a dezvăluit că are și alte țeluri personale la trupa gorjeană. ,,Țin foarte mult la disciplină. Îmi place să ne antrenăm bine, intens, să fie seriozitate. Vreau să jucăm un fotbal plăcut, care să aducă oamenii la stadion. Îmi doresc ca, prin mine, să se schimbe percepția despre această echipă. Sunt convins că voi reuși. Din afară, lucrurile arată într-un mod nerealist. Jucătorii sunt cu salariile aproape la zi, mai au un salariu de luat, deși lumea a spus că nu se dau banii. Avem toate condițiile necesare pentru pregătire. Într-adevăr, clubul este în insolvență, nu se pot plăti salarii mari. Ne bazăm pe jucători care vor să vină să se afirme. Președintele nostru are o viziune: își dorește jucători tineri, de pe urmă cărora să profite și dânsul, pentru că a investit foarte mult în fotbal. A fost, din câte am înțeles, de foarte multe ori păcălit de alți oameni. Vreau să-i schimb această viziune despre oamenii din fotbal și vreau să-l fac să aibă încredere în oamenii de lângă el. Vreau ca, la sfârșitul anului, cel puțin un jucător să cocheteze cu echipa națională, asta s-a întâmplat peste tot pe unde am fost, iar unul sau doi fotbaliști să ajungă în Liga 1. E obiectivul meu personal”, a mai spus tânărul antrenor. Stîngă, care a semnat cu Viitorul pentru un sezon, a declarat și că este mulțumit de lot, iar prioritară este aducerea unui vârf de atac. Ultimul joc de pregătire al gorjenilor va avea loc cu CSM Slatina, vineri, la Târgu-Jiu.

Cătălin Pasăre