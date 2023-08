Finalul cursei lui Avram Iancu pe Rin – tot mai dificil! „Valuri care mă îngroapă!”

Teoretic ar fi trebuit să fie la finalul cursei pe care a început-o cu o lună și jumătate în urmă, doar că în ultimele zile avansează extrem de greoi. Avram Iancu nu se dă bătut din cursa pe care a început-o în vară de a traversa în întregime Rinul într-o campanie dedicată integrării României în Schengen, doar că finalul e mai dificil decât se aștepta.

Înainte de a ajunge în Marea Nordului, bibliotecarul din Petroșani spune că are de înfruntat valuri care îl „îngroapă”. Vântul suflă cu putere, apa este rece, iar el e din ce în ce mai epuizat, dar spune că nu se dă bătut tocmai acum, când a reușit să treacă cu brio peste toate obstacolele de care a avut parte în această cursă. „Condițiile de înot sunt deosebit de dificile. Înot într-un lac cu zero curent, dar cu vânt foarte puternic din față și cu valuri a căror înălțime mă îngroapă la propriu. Sunt ca într-o mașină de spălat. În astfel de condiții, oriunde în lume, fie că ar fi vorba de traversarea înot a unui lac, sau a unei strâmtori, sau a oricărei secțiuni de apă, organizatorii traversării, dar mai ales căpitanul NU ar permite ca un înotător să execute înotul. Eu n-am ce face! Nu-mi permit să mă opresc deoarece vântul poate să bată și mâine la fel. Și poimâine. Și o săptămână la rând. În aceste condiții am reușit să înot aproximativ 9 km, de la coordonatele 51.7207987/4.4050665, adică de la podul Haringvlietbrug și până la coordonatele 51.7561672/4.2967419”, a precizat sportivul hunedorean. Dar, în timp ce Iancu descrie condițiile dificile pe care le are de înfruntat în apă, nu uită să menționeze că o femeie îi este alături în aceste peripeții. Este persoana pe care trebuie să o aibă obligatoriu alături ca un bun vorbitor de limbă olandeză, o româncă voluntară care s-a înhămat pentru câteva zile la munca istovitoare a lui Avram Iancu. „Dana Vujik, o femeie temerară. Tot în aceste condiții cumplite, a rezistat pe barcă doamna Dana, o româncă stabilită în Olanda și care a avut rolul ,,omului care știe Olandeză”. Mulțumesc, doamna Dana, și vă felicit pentru faptul că ați rezistat în vânt, valuri enorme, frig și umezeală. Sărut mâna! La jumătatea zilei am fost așteptat de către alți doi români faini, Raul Chiriță si Sony Szasz (Sony ține cu Avram Iancu) Au adus drapelul României, o pancardă mare pe care scria Avram Iancu și o oală de … sarmale. Vă mulțumim! Mulțumesc și echipei mele de suport care a înfruntat o ploaie puternică la finalul zilei: Sandrino Mătase, Nelu Căpățână, Radu Ileană. Dumnezeu să binecuvânteze România!”, a transmis Avram Iancu. Ieri dimineață, înainte de a porni în cursă, acesta avea de parcurs mai puțin de 20 de kilometri până la terminarea traversării Rinului, doar că în împrejurările descrise cursa lui se va încheia cel mai probabil pe finalul acestei săptămâni. Și, astfel, cunoscutul bibliotecar din Valea Jiului devine singurul care are la activ traversarea în întregime, fără costum de protecție, a fluviilor Dunărea și Rin, în palmaresul său adăugându-se multe alte performanțe.

Gelu Ionescu