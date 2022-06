„Film în sat” – un festival altfel, dar de succes!

Prima ediție de după pandemie a festivalului „Film în sat” pe care actorul Cuzin Toma l-a organizat la Peștișani la sfârșitul săptămânii trecute a fost un real succes, chiar dacă actorul crescut pe aceste meleaguri își dorea și mai mulți spectatori alături. Sute de oameni au venit să vadă filmele proiectate cu această ocazie sau să se plimbe pur și simplu. Mulți au dorit să îl vadă pe „Firicel” din serialul „Las Fierbinți” în carne și oase în timp ce alții au fost bucuroși să se revadă cu fostul lor coleg sau vecin. „E de-al nostru de aici și ne bucură foarte mult că nu își uită rădăcinile. E din Boroșteni și ne vedem destul de des când vine. Noi stăm aici, aproape de festival și de joi seara nu am mai făcut treabă pe acasă. De când a început cu organizarea am stat numai aici pentru că ne place cum e făcut totul. E ceva mai deosebit pentru comuna noastră și ne bucurăm foarte mult să vedem că toate astea sunt făcute de Cuzin pentru noi. Am lăsat treburile de acasă pentru ziua de luni, acum vrem doar să ne relaxăm și să ne simțim bine că viața nu e făcută doar din muncă. Avem timp și de muncă destul”, a spus o localnică, bucuroasă că vede filme cu actorul Cuzin Toma chiar în prezența fizică a acestuia. Seara de vineri a avut parte și de un mic incident pentru că, din cauza unei defecțiuni tehnice, primul film din festival nu a putut fi proiectat la timp, dar oamenii au fost împăciuitori și au așteptat ca problema să fie rezolvată. Au avut timp mai mult să discute cu Firicel, printre cei care au avut o astfel de ocazie fericită fiind și o elevă din Padeș, dornică să devină actriță. „Nu m-am dus la un banchet cu clasa ca să vin aici. E o ocazie unică pentru mine să discut cu domnul Cuzin Toma și chiar am vorbit cu dânsul. Pentru mine ca copil e ceva foarte important pentru că e prima dată când se întâmplă așa ceva într-un sat obișnuit. Am preferat să vin la festival pentru că e ceva nou, de care nu am avut parte. Îmi place foarte mult și îmi place domnul Cuzin, care e un om deosebit. Am dat probele la liceul de artă din Târgu-Jiu, sper să merg mai departe în acest domeniu, mai ales că și domnul Cuzin m-a încurajat să îmi urmez visul și îi mulțumesc foarte mult”, a spus eleva Ionela Didea. Cu toate laudele și felicitările primite, organizatorul Cuzin Toma spune că e loc de mai bine pentru acest festival. „Se poate și mai bine, niciodată nu sunt mulțumit. Când o să fiu eu mulțumit s-a terminat Pământul, iar Pământul e rotund și nu se termină niciodată. Nemulțumirea mea e permanentă. Mi-am propus mai mult pentru anul acesta după ediția de acum trei ani de dinainte de pandemie, iar pentru la anul îmi propun și mai mult și cu siguranță va fi cu mult, mult mai bine organizat și implementat. Acum sunt singurel, aproape singurel. M-a ajutat cu logistica Primăria și Consiliul Local și eu cu 3-4 oameni am făcut totul. Anul viitor sper să am mai mulți oameni lângă mine și mai multă logistică, plus două locații. Vreau și o promovare mai amplă pentru ca oamenii să știe din timp pentru că festivalul nu e doar pentru oamenii din Peștișani. E un festival care se adresează tuturor. Zic eu că toți cei care sunt pe o rază de 100 de kilometri pot veni liniștiți la festival. E un festival în mediul rural, unde nimeni nu prea face așa ceva, să proiecteze filme artistice. Asta mi-am propus, asta mi-am dorit și cred că asta se întâmplă pe parcursul festivalului. Acum cred că „Film în Sat” e un festival cu acte, cu buletin”, a spus Cuzin Toma. Alături de Firicel la festival a fost și criticul de artă Irina Margareta Nistor, pe care lumea a întâmpinat-o cu mult entuziasm. Ea a mărturisit că nu mai ajunsese pe meleagurile lui Brâncuși, deși a vizitat atelierul de la Paris al marelui artist. „Sunt pentru prima dată acasă la Brâncuși. Am mai trecut pe lângă creațiile lui, inclusiv în Franța, dar aici sunt pentru prima dată și, mărturisesc, de abia așteptam să ajung. Mă gândesc că nu degeaba s-a născut Brâncuși aici și nu degeaba s-a născut și Cuzin Toma aici. E o distanță între una și alta, dar succesul e la fel de mare, ca și recunoașterea internațională. Cred că asta ar trebui să îi ajute pe toți cei care pornesc dintr-un sat pentru că uneori avansul e mult mai mare când pornești dintr-un sat. Ambiția e mai mare dacă pornești dintr-un sat decât din buricul Bucureștiului. Festivalul ăsta, de exemplu, nu cred că putea să aibă loc în capitală. Aici e o cu totul altă atmosferă. Lumea e bucuroasă să se vadă, are o anumită naivitate frumoasă. Ai impresia că ei intră într-un film și tu intri în filmul lor. De asta cred că e foarte important că suntem aici. Mi se pare extraordinar tot ce s-a întâmplat aici. Nu am mai văzut așa ceva în mediul rural, iar pentru anii viitori cred că putem spera la mai mult”, a menționat Irina Margareta Nistor.

Gelu Ionescu