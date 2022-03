Filiala Gorj „Cultul Eroilor”, la ora bilanțului pentru anul 2021

Consiliul Director Județean al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județului Gorj „Tudor Vladimirescu”, a prezentat joi, 17.03.2022, începând cu ora 10:00, bilanțul activităților desfășurate în perioada martie 2021 – martie 2022, în Adunarea Generală desfășurată la Cercul Militar din Târgu-Jiu.

La această activitate ne-au onorat cu prezența: domnul Ion Stamatoiu, primarul Comunei Scoarța, col. ing. Eugen Tîlvescu, locțiitorul comandantului Garnizoanei Târgu-Jiu, lt. col. Eduard Dinuță, comandantul Centrului Militar Județean Gorj și col. (r.) Emanuel Bărbulescu, președintele Filialei Gorj „General Ion Culcer” a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Apărării Naționale.

În spiritul principiilor de promovare în rândul tinerilor, a sentimentelor de prețuire și adâncă recunoștință față de jertfa eroilor noștrii, a cinstirii memoriei lor, precum și cultivarea patriotismului ca sentiment ideologic fundamental, de apartenență la rădăcinile acestui popor, A.N.C.E. „R.M.” Gorj „Tudor Vladimirescu” a conceput și organizat o serie de activități care să contribuie la conștientizarea, consolidarea și ridicarea nivelului de înțelegere a principiilor mai sus enunțate în principal în rândurile tinerilor. Datorită măsurilor restrictive luate la nivel național, prevăzute în perioada „Stării de alertă”, în anul 2021, din păcate, nu a mai fost permisă organizarea de adunări decât cu un număr restrâns de persoane sau deloc, ceea ce a dus la diminuarea sau anularea unor activități ale filialei noastre.

Cu toate aceste impedimente filiala noastră a organizat sau susținut o gamă diversificată de activități din care voi prezenta doar o parte din ele, astfel:

Pe data de 21 ianuarie 2021, la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, a avut loc lansarea Proiectului educațional „Drumul Domnului Tudor”, un proiect cultural de o mare anvergură, dedicat aniversării a două secole de la Revoluția din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu. Acest proiect a fost organizat de către Filiala Gorj „Tudor Vladimirescu” a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, în colaborare cu Consiliul Județean Gorj, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” și Asociația cultural-istorică „Dumitru și Maria Pleniceanu. Activitatea a continuat vineri, 22 ianuarie, pe traseul Târgu-Jiu – Tismana – Padeș – Glogova, iar sâmbătă, 23 ianuarie 2021, în prezența oficialilor administrației publice județene și locale, a unor parlamentari gorjeni precum și a unor asociații cultural-istorice, pe Câmpia Soarelui, la Monumentul de la Padeș, a avut loc o mare adunare populară la care au participat câteva sute de oameni, din Gorj și alte județe ale țării.

Sâmbătă, 13 martie 2021, în lăcașul Mânăstirii Lainici, la inițiativa A.N.C.E. „R.M.” Gorj, în colaborare cu Arhimandritul Ioachim Pârvulescu, starețul mânăstirii, invitați din Gorj, Hunedoara și Vâlcea, s-au adunat pentru a-l comemora pe marele artist Constantin Brâncuși, părintele sculpturii moderne, la 64 de ani de la moartea sa. Un sobor de preoți a oficiat slujba de pomenire. Activitatea a fost sponsorizată de către starețul Ioachim Pîrvulescu, și profesorii Moise Bojincă și Ion Mocioi.

Duminică, 25 aprilie 2021, la Căminul Cultural din Comuna Polovragi, A.N.C.E. „Regina Maria” Gorj, în colaborare cu Primăria Polovragi și alte instituții și asociații din județ au organizat sărbătorirea unui veac de viață pentru veteranul de război Ion Manasia, participant la cel de-Al Doilea Război Mondial. Filiala noastră i-a acordat o medalie aniversară și o diplomă de excelență.

A.N.C.E. „R.M.” Gorj în colaborare cu Primăria Bălănești, Direcția Județeană pentru Cultură Gorj, Asociația „Doruleț” de România, au organizat miercuri 12 mai 2021, în Comuna Bălănești, Județul Gorj, debutul turneului de prezentare a filmului documentar „TUDOR, EROUL DIN VLADIMIR – Bicentenarul Revoluției de Renaștere Națională condusă de Tudor Vladimirescu (1821 – 2021). Filmul a fost realizat de un grup inimos de gorjeni din care Dorin Brozbă – realizator, jurist Florian Văideianu – voce Tudor Vladimirescu, povestitor – col. (r.) Semen Constantin și grafică – prof. Grigore Haidău, sunt membrii ai filialei noastre. La eveniment a participat și o mică delegație a filialei noastre.

Sâmbătă, 22 mai 2021, reprezentanți ai Asociației Județene Argeș „Basarab I” a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere (ANCMRR), au venit la Gorj și au donat o copie a steagului Domnului Tudor Muzeului „Tudor Vladimirescu”, din Comuna Mătăsari, Județul Gorj, realizat de profesorul dr. Ion Mocioi. Cu acest prilej s-au semnat și două protocoale de colaborare.

Joi, 27 mai 2021, s-au desfășurat la Târgu-Jiu și Vladimir manifestările prilejuite de Bicentenarul Revoluției condusă de Tudor Vladimirescu la 1821 la care au participat și membrii ai filialei noastre. Programul manifestărilor A.N.C.E. „R.M.” Gorj prilejuite de Ziua Eroilor din data de 10 iunie 2021, pe un traseu itinerant astfel: la Romanești la Monumentul Eroilor, apoi la Dănești, la Monumentul Eroilor din fața Primăriei, în Comuna Scoarța, la Monumentul Eroilor din satul Bobu și apoi la Turcinești, la Monumentul Eroilor din comună. Peste tot în prezența primarilor, au fost ținute scurte lecții de istorie și depuse coroane de flori. Delegația a continuat deplasarea în satul Pojogeni la Monumentul Eroilor. După slujba religioasă, au fost depuse coroane la monument și a urmat un parastas. O parte din membrii A.N.C.E. „R.M.” au participat la ceremonialul militar și religios organizat de autoritățile județene și locale la Cimitirul Eroilor din Târgu-Jiu. Manifestarea s-a încheiat la Liceul Tehnologic nr. 2 din Târgu-Jiu. Filiala noastră a acordat medalii Tudor Vladimirescu și diplome de excelență primarilor acestor localități și col. (rtr.) Bebe Dobre, președintele Subfilialei Scoarța.

În ziua de 29 iulie 2021, la Târgu-Jiu, în Piața Prefecturii, cu prilejul aniversării a 173 de ani de la prima intonare, într-un cadru oficial al cântecului „Deșteaptă-te române”, actualul imn de stat al României, a avut loc un ceremonial militar și religios dedicat aniversării „Zilei Imnului Național” al României. La eveniment au participat oficialități locale și județene, reprezentanți ai instituțiilor publice deconcentrate, asociațiilor și organizațiilor non guvernamentale. Cu acest prilej, Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județului Gorj „Tudor Vladimirescu”, a lansat numărul 6 din 2021 al revistei „Gorjul Eroic”.

Sâmbătă, 31 iulie 2021, o delegație formată din reprezentanți ai instituției prefectului, Garnizoanei Târgu-Jiu, A.N.C.E. „Regina Maria” – Filiala Gorj „Tudor Vladimirescu”, A.N.V.R. Filiala Gorj „Tudor Vladimirescu”, Ion Pupăză, viceprimar Comuna Aninoasa, a fost oaspete de onoare al veteranului de război col. (rtr.) Bădescu C. Constantin din Comuna Aninoasa, cu prilejul aniversării sale la împlinirea vârstei de 101 ani. Filiala noastră i-a înmânat sărbătoritului o diplomă aniversară și o revistă „Gorjul Eroic” nr. 6.

Pe data de 14 august 2021, delegația A.N.C.E. „R.M.” Gorj a participat, la biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” din Ceauru, comuna Bălești, la comemorarea a 307 de ani de la moartea tragică a domnitorului Constantin Brâncoveanu alături de familia sa, exemplu de patriotism și spirit de sacrificiu. După ce preotul paroh Bistreanu Mihai a ținut o scurtă slujbă de pomenire la troița din curte, am fost invitați să admirăm picturile din interior unde sunt redate scene de la supliciul familiei domnitorului.

Sâmbătă, 21 august 2021, în Pasul Vâlcan, a avut loc la cea de-a VI-a ediție a memorialului „Prin Valea Jiului spre Marea Unire. Primăria și Consiliul Local Vulcan, jud. Hunedoara, împreună cu Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Hunedoara, alături de alte asociații și organizații de profil, au organizat timp de două zile un program de manifestări comemorative – incluzând și un ceremonial militar-religios, prin care au marcat cei 105 ani trecuți de la jertfa militarilor români căzuți la datorie pe aceste meleaguri. Acțiunile din Pasul Vulcan s-au încheiat cu reconstituirea unui episod din luptele purtate la cota 1620 în vara anului 1916, pe vechile amplasamente cu urme ale tranșeelor, încă vizibile și astăzi. La ,,Povestea Eroilor din Războiul Întregirii, căzuți în Valea Jiului”, au participat și rezerviști gorjeni ai filialei ANCMRR „General Ioan Culcer” alături de camarazi din filiala Gorj a ANCE „Regina Maria”.

Duminică, 22 august 2021, la Mausoleul Ecaterinei Teodoroiu din Târgu–Jiu a avut loc comemorarea a 103 ani de la moartea eroinei. La eveniment au participat și o delegație a filialei noastre împreună cu rezerviști gorjeni ai filialei ANCMRR „General Ioan Culcer”.

Marți, 24 august 2021, la Casa de Cultură „Dumitru Brezulescu” din Novaci, s-a desfășurat evenimentul omagial dedicat comemorării a 103 ani de la ultimul zbor al eroului aviator Vasile Craiu, născut în Novacii Gorjului, primul as al aviației de vânătoare românești. Pentru comemorarea celor 103 ani, Asociația culturală „Tătărescu”, alături de Asociația de Reconstituiri Istorice „Ferdinand I”, Primăria și Consiliul Local Novaci, Casa de Cultură Novaci, Asociația cultural-istorică „Pleniceanu” și Aerodromul Târgu-Jiu „Barza” în colaborare cu Fundația „Erou căpitan aviator Alexandru Șerbănescu” și Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Gorj „Tudor Vladimirescu” a organizat și desfășurat un eveniment omagial, la Novaci. Au fost rostite alocuțiuni în onoarea eroului aviator iar în partea a doua a evenimentului a avut loc un program artistic oferit de Casa de Cultură Novaci.

La 9 septembrie 2021, doamna Oprița Dragalina Popescu, nepoata generalului Ion Dragalina a participat la comemorarea a 105 ani de la moartea bunicului său, generalului Ion Dragalina, săvârșită la Monumentul de pe Valea Jiului și Mânăstirea Lainici. Filiala noastră i-a acordat un exemplar din cartea „Gorjul Eroic”, vol. 1, o medalie Tudor Vladimirescu și o diplomă de excelență.

Cu prilejul Zilei Naționale a României, în ziua de 1 Decembrie 2021, o delegație a A.N.C.E. „R.M.” Gorj s-a deplasat în Municipiul Motru și în Comuna Cătunele unde a participat la festivitățile organizate de autoritățile locale. Au fost depus coroane de flori la monumentele eroilor din aceste localități. O parte din membrii A.N.C.E. „R.M.” Gorj au participat și la manifestările de la Tg- Jiu. Cu acest prilej, col. (rtr.) Gheorghe Bușe a lansat cartea „Veteranul de război, plutonier (rtr.) Bușe C. Gheorghe, tatăl meu, eroul meu – Povestiri din război”, realizată sub egida A.N.C.E. „R.M.”.

Colegii de arme și membrii A.N.C.E. „R.M.”, au participat la funeraliile col. (rtr.) și scriitorului Ion Gociu – președintele de onoare al Filialei Gorj, eveniment ce a avut loc pe 4 decembrie 2021.

Pe data de 22 Decembrie 2021, în Piața Revoluției din Târgu-Jiu, în prezența oficialităților gorjene, a Garnizoanei Tg-Jiu, s-a desfășurat un ceremonial evocator – civil, militar și religios, finalizat cu depuneri de coroane de flori la Placa comemorativă a Eroilor Revoluției. Apoi o delegație a A.N.C.E. „R.M.” Gorj a participat, alături de reprezentantul Garnizoanei Târgu-Jiu, la depunerea unor coroane de flori la Monumentul Eroului-martir slt. (p. m.) Cătălin Grigore Haidău, amplasat în curtea Liceului de Arte „Constantin Brăiloiu”.

„Majoritatea activităților pe care am reușit să le desfășurăm au fost, din păcate, axate pe comemorări, omagieri oficiale și mai puțin pe acelea unde tinerii să poată fi implicați în mod direct. Datorită pandemiei nu ne-a mai fost permis accesul în școli. În continuare este necesar să avem în atenție întărirea colaborării cu celelalte structuri asociative ale militarilor rezerviști care au ca obiectiv comun promovarea valorilor istoriei naționale, contribuția armatei la edificarea statului român modern, comemorarea jertfelor de sânge ale înaintașilor noștri. Deoarece pandemia a creat o pauză nedorită în transmiterea către tinerii din școli a valorilor istorico-culturale, vis-a-vis de cultul eroilor, acum, după ridicarea tuturor restricțiilor, trebuie să refacem cât mai repede acele punți de comunicare și să implicăm mai mult elevii și studenții în acest act de cultură patriotică”, a concluzionat colonelul ing. (rtr.) Walter Loga, președintele Filialei Gorj.

Gigi Bușe