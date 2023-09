Filiala de Lignit a CEO lasă CE Oltenia FĂRĂ VENITURI. Șefii companiei cer amânarea restructurării cu cel puțin doi ani

Minuta întâlnirii din data de 31.08.2023 a Grupului de lucru pentru analiza oportunităţii actualizării Planului de restructurare a Complexului Energetic Oltenia, scoate în evidență o …catastrofă.

De pildă, banii lichizi ai CEO care să susțină planul de restruturare trebuia să fie asigurați din noile investiții ,,verzi”. Nu s-a întâmplat acest lucru. Putem deduce că CEO stă prost cu banii lichizi. O altă prostie înfăptuită deja: au închis două grupuri energetice, fără să țină cont de dispeceratul național de energie. Acum, grupul de lucru cere participarea reprezentanților Transelectrica la planul de modificare a planuluoi de restructurare…

Ce transmite Ministerul Energiei

În data de 31.08.2023, la sediul Ministerului Energiei a avut loc prima înâlnire a Grupului de lucru pentru analiza oportunităţii actualizării Planului de restructurare al Complexului Energetic Oltenia înfiinţat în baza Ordinului ME nr. 1091/29.08.2023 care are în componenţă reprezentanţi ai ME, CEO şi ai formaţiunilor sindicale reprezentative.

Şedinţa a fost condusă de dl. secrerat de stat Pavel-Casian Niţulescu, în calitate de preşedinte al Grupului de Lucru (GL), împreună cu domnul secretar general Constantin Saragea, vicepreşedinte al GL, anunță Ministerul Energiei.

Participanți

La şedinţă au partcipat reprezentanţii CEO, respectiv: dl. Iulius Dan Plaveti – preşedinte directorat, dl. Cosmin Constantin Ţruflea – membru directorat, Ion Bălăşoiu – membru directorat, dl. Constantin Bălăşoiu – director DSD, dl. Laviniu Danciu – şef DMPMS, din partea formaţiunilor sindicale, dl. Grigore Gabriel Căldăruşe – FNSE ’’Univers”, dl. Eugen Iovan – FNSE ’’Univers”, dl. Constantin Mitrescu – FSLI ’’Energetica”, dl. Gelă Ionescu – FSLI ’’Petrol-Energie”, precum şi reprezentanţii din cadrul ME, dl. Pavel-Casian Niţulescu – secrerat de stat, dl. Constantin Saragea – secretar general, dl. Dragoş Roibu – director cabinet ministru, dl. Mircea Cârlan – director general DGASFE, dna. Carmen Pătruţ – consilier afaceri europene şi dl. Marius Untescu – director DPTE-DGPEGD. Pavel-Casian Niţulescu a precizat că, în momentul de faţă, există o ordonanţă transformată în lege, un grup de lucru care se ocupă de decarbonizare şi un Comitet Interministerial al Cărbunelui (CIC) gestionat de Ministerul Economiei. Poate reuşim să renegociem termenele asumate.

Indicații de la ministrul Burduja

La şedinţă, ,,pentru o perioadă scurtă de timp, a participat şi ministrul Sebastian-Ioan Burduja, în calitate de invitat, împreună cu Oana Babagianu – consilier cabinet ministru, care a ţinut să precizeze unele aspecte de la care să pornim:

– trebuie găsite argumente clare care să ajusteze Planul de restructurare al CEO;

– trebuie găsit contextul internaţional;

– să cooptăm în Grupul de Lucru şi specialişti de la Translectrica şi Transgaz;

– să se ia măsuri ca să dispară cheltuielile nejustificate de la nivelul CEO”, mai arată ministerul.

,,De asemenea, Pavel Casian Niţulescu le-a propus reprezentanţilor federaţiilor sindicale să vină cu idei clare, propuneri şi argumente care vor fi analizate în cadrul GL şi le-a solicitat reprezentanţilor CEO să prezinte situaţia actuală a societăţii.

În continuare, reprezentanţii CEO au prezentat situaţia societăţii şi stadiul în care se află conform termenelor stabilite în Planul de restructurare:

– Există întârzieri (motivate) faţă de Planul de restructurare, pe partea de investiţii. Cele 2 proiecte de CCGT care aveau ca termen PIF anul 2026 sunt întârziate, se estimează că până la sfârşitul anului 2023 vor fi stabiliţi contractorii generali pentru cele două CCGT-uri, dar pot exista întârzieri şi pe partea de execuţie, de exemplu, în loc de 36 luni poate vor fi 46 luni. Se estimează PIF în anul 2027;

– Pentru parcurile fotovoltaice, cu PIF 2023-2024, trebuie prelungite termenele faţă de cele existente;

– Veniturile veneau pentru societate din proiectele fotovoltaice şi CCGT-uri care trebuiau să susţină Planul de restructurare şi să echilibreze cash-flow-ul;

S-au făcut majorările de capital;

– Prin Planul de restructurare CEO se prevede înfiinţarea unei filiale de lignit care să cuprindă grupurile energetice şi carierele, urmând ca CEO să rămână doar cu obligaţiile, fără surse de venituri. De exemplu, creditele pe care le ia şi pe care trebuie să le plătească în perioada 2026-2027, majorarea de capital, plata ATR-lui cu Alro (un ATR nou costă foarte mult, veniturile ar fi urmat să vină din proiectele fotovoltaice), etc.;

Consum al CEO cu până la 30% mai mic. Mai trebuie …consultanți

Potrivit comunicării de la Ministerul Energiei, ,,în prezent, CEO are un consum cu 20-30% mai mic faţă de acum 2-3 ani;

– CEO propune modificarea Planului de restructurare prin amânarea constituirii filialei pe lignit, precum şi prelungirea acestuia cu 2 ani (proporţional cu perioada de întârziere a investiţiilor), pentru a putea asigura finanţarea;

– în cazul CCGT Turceni trebuie actualizat Studiul de fezabilitate care este din anul 2020, având în vedere că se vrea o centrală de 660 MW faţă de 475 MW cât a fost iniţial;

– Există întârzieri şi cu închiderea carierelor miniere. Peşteana trebuia închisă la sfârşitul anului 2021, Husnicioara şi Lupoaia trebuiau închise la sfârşitul anului 2022. La 1 ianuarie 2024 trebuie închisă cariera Jilţ Sud. Peşteana a trecut prin mai multe probleme, au fost contestaţii pe programul de închidere, au ajuns în instanţă, iar în prezent sunt pe refacere pernele de aer, sunt în pasul final cu închiderea la data de 31.12.2023. De asemenea, la finele anului 2023 vor fi închise şi Husnicioara şi Lupoaia;

– Trebuie pregătit un buget pentru anul 2024 şi un plan cu cantitatea de cărbune pentru o producţie de 11,2 mii. tone, mai mică decât cea prognozată de 14,2 mii. tone. Pentru Craiova II trebuie asigurată cantitatea de 2 mii. tone, iar restul trebuie utilizată pentru a produce 4 TW în loc de 7 TW cât era prognozat;

– Până la sfârşitul anului 2023 societatea trebuie să aibă 7.900 angajaţi, faţă de 9.900 câţi are în prezent;

– Urmează ca CEO, în cca. 1-2 luni, să achiziţioneze un consultant (PwC) care în cca.30-40 de zile să facă analiza, să argumenteze clar, să facă simulări, să se demonstreze corelarea simulărilor CEO cu cele ale Transelectrica din Studiul de adecvanţă pe termen mediu, pe care OTS urmează să-l realizeze. Toate acestea pentru a fi cât mai credibil în faţa COM. Posibil în luna noiembrie a.c. va fi un prim draft pentru a fi trimis COM, iar o analiză a Notificării nu va fi mai devreme de 1 an.

De asemenea, în şedinţă s-au menţionat şi următoarele: Planul va putea fi înaintat la COM după ce Transelectrica ne va transmite Studiul de adecvanţă pe termen mediu, care trebuie să prezinte contextul regional şi european şi dacă sistemul poate sau nu să asigure adecvanţa;

– Studiul, trebuie prezentat ENTSO-E;

Fără acest Studiu sunt şanse mici să obţinem prelungirea termenului de implementare a Planului; Ar trebui să se discute la pachet Planul de restructurare şi PNRR-ul.

În încheierea şedinţei, s-au concluzionat următoarele:

– CEO va elabora, împreună cu un consultant recunoscut la nivel internaţional, o propunere viabilă, fundamentată pe argumentele izvorâte din situaţia existentă la CEO conform implementării Planului de restructurare şi a situaţiei internaţionale existentă la nivel regional şi european, cu privire la politica de producere a energiei pe bază de cărbune. Acest studiu elaborat de CEO cu consultantul, varianta finală, să fie consultat şi cu formaţiunile sindicale.

– ME va solicita Translectrica rezultatele Studiului de adecvanţă.

– ME va solicita cooptarea unor specialişti de la Translectrica şi Transgaz, în calitate de invitaţi în Grupul de Lucru, ori de câte ori este necesar.

– Orice propuneri primite din partea sindicatelor, sau a altor specialişti să fie trimise domnului preşedinte Pavel-Casian Niţulescu, pe adresa de e-mail office.nitulescu@energic.gov.ro, pentru a putea fi analizate şi discutate în cadrul şedinţelor Grupului de Lucru”, mai arată Ministerul Energiei.

M.C.H.