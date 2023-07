Festivalului Internațional de Literatură „PANĂ DE AUR” și-a premiat câștigătorii

În perioada 24-26 iunie 2023, a avut loc la Balcik – Bulgaria, festivitatea de premiere a câștigătorilor Festivalului Internațional de Literatură „PANĂ DE AUR”, ediția a II-a, 2023.

Lângă castelul Reginei Maria, pe Malul Mării Negre, într-un decor mirific, cei 26 de câștigători și-au disputat trofeele și diplomele. Directorul festivalului și coordonatorul evenimentului a fost scriitorul Trandafir Sâmpetru, PRESIDENT OF ROMANIA FOR WORLD UNION OF POETS.

Juriul Internațional a fost constituit din următorii scriitori: Dimarys Aguila – Cuba, MyEndy Sonja – Albania, Monica Georgeta Țintea – România, Wieslaw Sakovski – Polonia.

Trofeul PANĂ DE AUR a rămas în Bulgaria, la scriitoarea Rozalva Aleksandrova. Voi enumera câteva nume de scriitori români premiați la festival, începând cu oltenii Pica Boștină din Drobeta Turnu Severin – Trofeul juriului; Valentin Vâlceleanu din Slatina și Florentina Cuteanu din Gorj – Trofeul Fănuș Neagu și Premiul de excelență „STEAUA DOBROGEI”, pentru promovarea literaturii la nivel național și internațional. au mai fost premiați: Ana Munteanu Drăghici, Ioana Ilieși, Mihai Bărbulescu, Vetina Dumitru, Ludmila Stoian Drăghici, etc. Câștigătorii au mai primit în dar câte două antologii „PANĂ DE AUR”, cu materialele publicate, înmânate de către domnul Trandafir Sâmpetru, directorul Editurii Liric Graph, împreună cu DIPLOMA din partea aceleiași edituri, „Pentru promovarea literaturii în țară și străinătate”. Doamna Monica Georgeta Țintea, membră a juriului, a înmânat medalii câștigătorilor, împreună cu distincția „Ambasador Cultural European”, care au primit premii de excelență pentru promovarea literaturii la nivel național și internațional.

Festivitatea s-a încheiat într-o atmosferă relaxantă, la același restaurant ARICIU din Balcik.

O felicităm pe gorjeanca Florentina Cuteanu din Novacii Gorjului pentru premiile obținute și la acest festival internațional.

Gigi Bușe