Fenomenul David Popovici! Înotătorul român a prins gustul medaliilor

Înotătorul român David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200 m liber la Campionatele Mondiale de nataţie de la Budapesta, cu timpul de 1 min 43 sec 21/100. Popovici, care va împlini în septembrie 18 ani, a stabilit un nou record mondial de juniori. Performanța este una uimitoare, având în vedere că David este debutant la Mondialele de seniori și a adus primul titlu mondial în bazin olimpic pentru înotul masculin românesc. România mai avea până acum două medalii de aur, cucerite de Tamara Costache (50 m liber, 1986) şi Diana Mocanu (200 m spate, 2001). David Popovici a fost urmat în finală de sud-coreeanul Sunwoo Hwang, 1 min 44 sec 47/100, în timp ce medalia de bronz a revenit britanicului Tom Dean, în 1 min 44 sec 98/100. ,,Știam că trebuie să conduc cursa încă din început, asta a fost o strategie importantă, că trebuia să domin cursa încă din start. Pot spune că am mai multă încredere în mine dacă mă văd în frunte, dar nu asta m-a scos la capăt cu bine. Ceea ce m-a scos la capăt cu bine e faptul că am avut o cursă foarte bine gândită, ne-am pregătit foarte bine pentru ea, m-am odihnit bine înainte, cred că și asta contează. Pur și simplu, adorăm să înotăm. Suntem oameni obișnuiți care fac lucruri extraordinare. Așa îmi place să cred. Pentru România înseamnă mult și sunt foarte fericit că am reușit acest rezultat pentru țara mea, pentru toți cei care m-au susținut și m-au urmărit live de acasă și de aici. Îmi place mult sentimentul acesta”, a declarat tânărul campion mondial.

Marți, până la ora acestui material, David Popovici a obținut cel mai bun timp pentru calificarea în semifinalele probei de 100 de metri liber, acolo unde țintește o nouă medalie. Românul l-a depășit inclusiv pe campionul olimpic Caeleb Dressel. ,,Fenomenal acest sportiv! Toate inimile României au bătut azi în pieptul lui și i-au dat putere! David Popovici este primul nostru campion mondial de seniori, într-o probă masculină, cu un nou record, de 1:43.21 min. I-am transmis felicitările mele și cât de mândri suntem de el! Mulțumim, David! Felicitări, abia ai început să scrii istorie în natație! Mai ai înainte multe pagini de glorie. Felicitări și celor care îți sunt aproape și te ajută să zbori! „, a fost mesajul lui Eduard Novak, ministrul Sportului. Carmen Bunaciu, prima medaliată mondială la înot a României, a apreciat că Popovici se află într-un ,,progres incredibil”. ,,A fost extraordinar! David a arătat foarte bine încă din calificări, apoi semifinale, dar cum a înotat acum… a fost o cursă tactică evidentă, aș spune eu, s-a luptat cu campionul olimpic, britanicul Tom Dean, au fost aproape umăr la umăr trei lungimi de bazin și după ultima întoarcere a schimbat parcă la o viteză superioară, inaccesibilă celorlalți, și s-a desprins reușind o victorie foarte detașată. Toată lumea era uimită de ceea ce reușește acest tânăr de 17 ani. E într-un progres incredibil. Arată o maturitate, o luciditate extraordinară pentru vârsta lui”, a declarat fosta sportivă pentru gsp.ro. David Popovici este legitimat la CS Dinamo București.

Cătălin Pasăre