FCU a plecat cu victorie de la Târgu-Jiu! Stadionul a fost vandalizat de ambele galerii

FCU a obținut 6 puncte din 9 posibile la Târgu-Jiu, după un weekend tumultos. Echipa din Craiova a trecut de Rapid cu 1-0, dar mai multe evenimente s-au petrecut înainte de primul fluier. Fanii doljenilor au vandalizat autocarul echipei adverse, dar nu s-au oprit aici. Au împânzit stadionul cu mesaje obscene la adresa rivalilor, unele cu tentă rasistă. Cum ziua rea se cunoaște de dimineață, Rapidul și-a pierdut antrenorul încă de la primele ore. Adrian Mutu a ajuns la UPU Târgu Jiu cu dureri abdominale, iar peste câteva ore s-a operat la București, fiind diagnosticat cu apendicită acută. A mers rău pentru Rapid și pe gazon, unde Alexandru Ionița a văzut cartonașul roșu, după consultarea VAR, pentru o intrare la Achim. Rămași în inferioritate numerică după numai o jumătate de oră, giuleștenii au rezistat până în pauză, dar au primit gol în minutul 56, de la Sidibe. Reușita a fost validată tot din camera VAR. FCU a câștigat partida cu liderul, pe o arenă unde a avut mai mulți susținători ca în Bănie. Şi suporterii neutri au revenit la meciurile de primă ligă după 7 ani. Gorjenii au rămas cu o amintire ,,frumoasă” și de la fanii rapidiști. Aceștia au smuls mai multe scaune din peluză pe final de meci, furioși pentru că un individ cu vestă de steward a vrut să le fure un banner. La vestiare s-a încins și o încăierare pe cinste. Scnadalul a pornit după o altercație între căpitanul bucureștenilor, Cristian Săpunaru, și un lider al galeriei adverse, cunoscut drept Poștașu`.

,,Pe lângă gol, am dominat clar meciul și 11 la 11, și 11 la 10, am avut ocazii clare, dar puteam primi gol în minutul 80 și ceva. Scopul este să fim la final în play-off. Dacă anul trecut s-a intrat cu 46 de puncte, anul acesta se va intra cu mai puține”, a declarat antrenorul celor de la FCU, Marius Croitoru

„Am fost informat că acest Săpunaru fugea după un anume suporter, pe nume Poștașu`. Eu nu vă confirm, eu vă transmit ce mi s-a spus. Acel meleu era format 70-80% din bodyguarzii lui Rapid. Dacă nu era amicul meu, probabil că Săpunaru îl ‘omora’. O spun la figurat. Săpunaru are momente frecvente când explodează, după aia spune că îi pare rău”, a spus finanțatorul Craiovei, Adrian Mititelu.

,,A aruncat cu apă, sticle și țigări pe noi! De asta m-am enervat, nu am avut nicio treabă cu jucătorii și oficialii Craiovei. Când ne-am întors pe tunel, că am vrut să mă cert cu el, a apărut o persoană fără ecuson la gât. Putea să aibă un cuțit în mână, să vină să mi-l bage în piept! Cine plătește pentru asta? Ar fi plâns familia acasă! Suntem noi vandali, nebuni? Dacă e cum a zis domnul Mititelu, prietenul dânsului, atunci vin și eu cu 20 de prieteni să stea pe tunel atunci când vor veni ei”, a precizat căpitanul Rapidului, Cristian Săpunaru. FCU a acumulat 14 puncte după 10 meciuri, în timp ce Rapidul are 21.

FCU 1948 – Rapid București 1-0 (0-0)

FCU: R. Popa – R. Negru, Duarte, Papadopoulos, Huyghebaert (21, Enache) – Van Durmen, Vl. Achim – Sidibe (Paramatti, 83), Baeten (54, Bauza), Bahassa – Iancu (83, Marquet). Antrenor: Marius Croitoru.

Rapid: H. Moldovan – Onea, Săpunaru, Dr. Grigore, Jr. Morais – Kait (80, Papeau), Al. Albu (70, Crepulja), Al. Ioniță II – Sefer (Pănoiu, 70), Dugandzic, Mățan (46, Costache). Antrenor: Bogdan Pătrașcu.

Cătălin Pasăre