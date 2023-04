Faza Națională a Olimpiadei de Istorie organizată în județul Vâlcea

„Historia Magistra Vitae!”

„Istoria pentru noi trebuie să fie un izvor nesecat de poezie sănătoasă, un șir de icoane sfinte de unde să căpătăm totdeauna învățătură de adevăr și insuflare de virtute.”

Ion Luca Caragiale

Municipiul Râmnicu Vâlcea a găzduit în perioada 10-14 aprilie 2023, Olimpiada Națională de Istorie, un concurs de excelență desfășurat sub egida Ministerului Educației care se adresează anual elevilor pasionați de trecutul și prezentul istoric.

„Olimpiadele, după cum bine știm, promovează valorile culturale și etice fundamentale, spiritul de fair-play, comunicarea interpersonală și competitivitatea, stimulează gândirea critică și creativitatea. Dragi elevi, stimați profesori, suntem bucuroși că avem posibilitatea să fim gazdele unei asemenea experiențe și să simțim emoția confruntării elitelor”, declara la începutul competiției Inspectorul Școlar General ISJ Vâlcea, doamna prof. dr. Mihaela Andreianu.

Președintele Olimpiadei Naționale de Istorie 2023 de la Râmnicu Vâlcea, Prof. univ. dr. habil Silviu Miloiu, Prorector pentru Dezvoltare Instituțională și Relații Internaționale al Universității „Valahia” din Târgoviște, a transmis la rândul său participanților ediției din acest an a olimpiadei: „Nu știu, dragi prieteni mai tineri, ce va fi însemnând pentru voi și pentru generația voastră lecția de istorie, cabinetul de istorie, profesorul de istorie, lectura lucrărilor istorice. Pentru noi însemna identitate și devenire. Nu sunt în măsură nici astăzi, cum nu am fost nici când trăiam primăvara vârstei voastre, să disting cu claritate dacă amintirea este un proces mai degrabă cognitiv sau unul esențialmente social. Pot însă afirma cu certitudine că o jumătate de secol de viață mi-a dovedit că, așa cum afirma finlandezul Jorma Kalela, «reprezentările istoriei transmit înțelesuri politice, indiferent dacă acestea sunt intenționate sau nu», iar competiția asupra înțelesurilor istoriei reprezintă de fapt o competiție asupra relevanței acesteia pentru acțiunile viitoare.”

La Olimpiada Națională de Istorie din acest an au participat 334 de elevi din 41 de județe și municipiul București, în program aflându-se și vizitarea orașului de către elevii participanți și profesorii însoțitori, excursie la Culele Măldărești, Mănăstirile Hurezi și Bistrița, atelierele meșterilor olari, vizite la Arhivele Naționale din Vâlcea, Muzeul Județean „Aurel Sacerdoțeanu” Vâlcea și Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea. „În perioada 10-14 aprilie 2023, istoria Olimpiadei Naționale de Istorie s-a scris sub ochii noștri, la Râmnicu Vâlcea. Aceste eveniment a reunit tineri pasionați ai unui domeniu echivalent cu identitatea noastră națională. Voi dragi elevi, sunteți viitorul! Prin pregătirea, dorința de afirmare, seriozitate și pasiune ați demonstrate că «Historia Magistra Vitae est». Felicitări tuturor participanților! Mulțumiri membrilor Comisiei Centrale, domnului Președinte al Olimpiadei Naționale, Comisiei de Organizare, tuturor colegilor implicați în organizare, instituțiilor vâlcene pentru implicarea în organizarea acestui eveniment național, aflat sub egida Ministerului Educației”, a declarat prof. Daniela Samoilă, Inspector Școlar pentru Istorie și Științe socio-umane.

Impresii ale elevilor participanți și profesorilor la Olimpiada Națională de Istorie, Râmnicu Vâlcea, 2023

Despre experiența Olimpiadei Naționale de Istorie găzduită în acest an de Râmnicu Vâlcea, participanții au avut doar cuvinte de laudă. Va fi o provocare pentru organizatorii de anul viitor ai olimpiadei să mențină aceleași standard, așa cum declara unul dintre profesorii din țară. Organizarea a fost impecabilă, cazarea și masa excelente, iar activitățile propuse educative și interesante. „Mă bucur enorm că am avut prilejul să fiu prezentă la o astfel de competiție în calitate de participant al județului Timiș și cu siguranță că îmi vor rămâne imprimate în minte toate locurile pline de încărcătură istorică, județul Vâlcea, dar și oamenii foarte amabili și joviali pe care i-am întâlnit încă de la ajungerea la destinație.” (Tunsu Iulia, clasa a X-a, județul Timiș). „O organizare de excepție, oameni calzi, primitori, cazare de lux. Am apreciat în mod deosebit programul plin, interesant, cu micile surprize ale gazdelor care ne-au impresionat și grija pentru oaspeți. Un oraș extrem de curat, plin de flori minunate. Vâlcea a ridicat foarte mult ștacheta Olimpiadelor de istorie. Va fi o provocare pentru organizatorii de anul viitor sa mențină aceleași standarde! Felicitări gazdelor!” (prof. dr. Elena Ștefănică, însoțitor județul Argeș). „Râmnicu Vâlcea a fost o experiență superbă pe toate planurile: organizare superbă, colegi ospitalieri și foarte drăguți, orașul curat și frumos, personalul hotelului foarte amiabil. Cred, că poate fi un model de preluat pentru organizatorii Olimpiadelor viitoare de istorie”. (prof. Talpazan Vasile Viorel, Buzău).

Rezultate la Faza Națională a Olimpiadei de Istorie

La clasa a VIII-a: Au participat 63 de elevi. Șapte dintre ei au obținut peste 90 puncte. Buzăul ocupând locul I. 23 de elevi au obținut între 80 și 90 puncte. Alți 21 de elevi au obținut între 70 și 80 puncte. Aici s-a încadrat și reprezentantul județului Gorj de la Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu” Târgu Jiu. Între 60 – 70 puncte s-au clasat 11 elevi și unul singur a obținut 50,5 puncte.

La clasa a IX-a: Au participat 61 de elevi. Trei dintre ei au obținut peste 90 puncte. 10 de elevi au obținut între 80 și 90 puncte. Alți 22 de elevi au obținut între 70 și 80 puncte. Între 60 – 70 puncte s-au clasat 15 elevi și unul singur a obținut 50,5 puncte. Aici Gorjul nu a avut reprezentant.

La clasa a X-a: Au participat 65 de elevi. Doi dintre ei au obținut peste 90 puncte, din care unul a fost de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu. 19 de elevi au obținut între 80 și 90 puncte. Alți 19 de elevi au obținut între 70 și 80 puncte. Între 60 – 70 puncte s-au clasat 11 elevi. 10 elevi au obținut între 50 și 60 puncte, din care unul a fost de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu cu 59 puncte și patru au obținut sub 50 puncte.

La clasa a XI-a: Au participat 66 de elevi. Cinci dintre ei au obținut peste 90 puncte. 19 de elevi au obținut între 80 și 90 puncte. Alți 23 de elevi au obținut între 70 și 80 puncte. Între 60 – 70 puncte s-au clasat 11 elevi, din care unul a fost de la Colegiul Național „Spiru Haret” Târgu Jiu cu 60 puncte. 4 elevi au obținut între 50 și 60 puncte și patru au obținut sub 50 puncte.

La clasa a XII-a: Au participat 64 de elevi. Trei dintre ei au obținut peste 90 puncte, dintre care primul a fost de la Liceul Teoretic Novaci, Forțofoi Ionuț, profesor coordonator Țicu Alina Ramona. 15 de elevi au obținut între 80 și 90 puncte. Alți 16 de elevi au obținut între 70 și 80 puncte. Între 60 – 70 puncte s-au clasat 22 elevi, șase elevi au obținut între 50 și 60 puncte și doi au obținut sub 50 puncte.

Cu această ocazie felicităm elevii participanți și în mod special pe cei cu rezultate remarcabile și pe profesorii coordonatori care s-au ocupat de pregătirea lor.

Gigi Bușe