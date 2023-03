Față în față cu istoria! CSM, la un pas de Final 4

CSM Târgu Jiu vrea calificarea în Final 4-ul Cupei României. Ar fi o performanță deosebită pentru echipa nou-promovată, care nu are însă un meci facil. La Târgu-Jiu vine Dacia Mioveni, o formație care a schimbat din nou ,,principalul”. Victorina Bora l-a înlocuit pe Robert Licu, iar antrenoarea are experiența unei victorii obținute la Târgu-Jiu în acest sezon, cu Slatina. Pe de altă parte, gazdele nu se pot baza pe Angela Pușcaș, poate cel mai important om al echipei în ultima perioadă. Totuși, gorjencele le-au învins pe argeșence în ambele meciuri din Liga Florilor. ,,Este un meci de o importanță aparte, pentru că dacă reușim să-l câștigăm ne vom califica în Final 4-ul Cupei României. Ar fi o premieră pentru echipa noastră. Trebuie să fim foarte atenți și foarte motivați. Echipa din Mioveni a schimbat din nou antrenorul, e clar că vine cu alt entuziasm, cu altă determinare. Avem un ascedent moral prin cele două victorii obținute împotriva lor, dar asta nu le va împiedica să vină foarte motivate aici. Și pentru ele, a participa la Final 4-ul Cupei României ar fi o performanță deosebită. Atuul nostru este că jucăm în fața propriilor suporteri și de fiecare dată am făcut meciuri foarte bune acasă și ne-am vândut destul de scump pielea. Sper ca fanii să fie alături de noi și să câștigăm acest joc”, a declarat antrenorul Liviu Andrieș. Interul Oana Bucă este pregătită să o suplinească pe Angela Pușcaș. Recent, cea dintâi și-a prelungit contractul cu CSM Târgu Jiu până în 2024.

,,Urmează un meci foarte greu, sunt convinsă că fetele de la Mioveni vor veni foarte motivate, pentru că avem două victorii împotriva lor. Cred că o să fie un meci de foarte mare agresivitate. Am încredere în colegele mele că o să facem un meci bun și o să ne calificăm mai departe. Lipsește Angi, un om de bază pentru noi, dar sunt sigură că atât eu, cât și colegele mele, ne vom motiva foarte mult pentru a nu se simți această absență și pentru a aduce această victorie, care ar mulțumi-o și pe ea. O calificare în Final 4 ar însemna foarte mult. Este primul an când participăm în Cupa României, ca echipă de Liga Florilor, și cred că ar fi un lucru foarte important. Am hotărât să-mi prelungesc contractul pentru că suntem o echipă foarte unită, ne dorim performanță și lucrurile acestea au contribuit la decizia mea”, a declarat jucătoarea. Partida începe la ora 18.00 și va fi transmisă în direct de o televiziune locală. Meciul se poate vedea și pe pagina de facebook a clubului.

Cătălin Pasăre