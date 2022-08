Expoziție de excepție, vernisată la Bienala Internațională de Grafică ,,Constantin Brâncuși”- ediția I

* Lucrările deosebite a 40 de artiști străini, la Muzeul Național din Târgu-Jiu

* Nume mari, implicate în organizarea evenimentului cultural

* Concurs în cadrul Bienalei Internaționale de Grafică

* Recital de excepție, la harpă și violoncel, susținut de doi artiști ai Filarmonicii Oltenia din Craiova

*Catalogul cu lucrări, pe 29 septembrie, semnat de academicianul Răzvan Theodorescu și de Mihai Plămădeală, critic de artă

*Organizatorii evenimentului de la Târgu-Jiu: Muzeul Național ,,Constantin Brâncuși” și Ministerul Culturii

* Bienala de la Târgu-Jiu, unică în regiunea Olteniei

În stilul în care ne-a obișnuit, Muzeul Național ,,Constantin Brâncuși” a reușit să bifeze, la finalul săptămânii trecute, un nou eveniment cultural de amploare, oferindu-i și de această dată tușa de sensibilitate, culoare și profesionalism așteptată de public. Este vorba despre prima ediție a Bienalei Internaționale de Grafică ,,Constantin Brâncuși”, o manifestare organizată cu minuțiozitate de către managerul instituției de cultură, Denisa Șută și de ZuZu Caratănase (artist plastic, conf. univ. dr. la Universitatea Naţională de Arte ,,George Enescu”, din Iaşi), unul dintre cei mai importanți artiști grafici din țară și străinătate. Cei doi coordonatori asociați ai evenimentului au făcut parte dintr-o echipă completată de curatori cunoscuți, cu vastă experiență în domeniu.

Prima ediție a Bienalei Internaționale de Grafică a fost deschisă de managerul muzeului care a invitat publicul prezent în curtea instituției de cultură să se delecteze cu recitalul oferit de către Rozalia Pataki și Ionuț Voinea, cei doi muzicieni de la Filarmonica Oltenia din Craiova. În fața publicului, a luat apoi cuvântul artistul ZuZu Caratănase, care a vorbit despre organizare evenimentului, despre persoanele implicate dar și despre etapele ce vor fi parcurse în cadrul Bienalei, până la finalul ei, pe 29 septembrie.

,,Este un proiect care a fost gândit de foarte mult timp, de foarte multe luni, destul de bine calculat, pentru că avem în atenție să atragem artiști de pe toate meridianele geografice. Anul acesta, 40 de țări sunt participante la bienală. Noi am gândit, am structurat, în felul următor acest eveniment, această manifestare culturală: în prima parte, avem artiștii străini de pe cele cinci continente, repet, 40 de țări, iar în cea de-a doua parte, tot în partea de bienală, avem un concurs, deschis pentru toți absolvenții de facultate de artă din țară, din străinătate, pentru membrii Uniunii Artiștilor Plastici din România, dar și pentru alți artiști din alte bresle. Deja, managerul Muzeului ,,Constantin Brâncuși” a postat pe website-ul instituției acest concurs, dar și pe rețelele de socializare. Acest concurs care a fost deschis candidaților. Desigur va exista o jurizare, un juriu format din membri specialiști din domeniul artelor vizuale. Aveți pe site toate informațiile de la etapele de înscriere, până la final. Trebuie să amintesc aici echipa de organizare, eu și cu doamna Șuță, apoi mai avem câțiva curatori adică domnul Ştefan BALOG (artist plastic, Preşedinte al Fundaţiei ,,Inter-Art” Aiud şi curator asociat), domnul Ovidiu IONESCU (artist plastic, conf. univ. dr. la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti şi curator asociat) şi domnul Florin STOICIU (artist plastic, prof. univ. dr. la Universitatea ,,Ovidius” din Constanţa şi curator asociat). Datorită domnului Balog, care este foarte implicat de 25 de ani, am putut avea această colaborare numeroasă cu artiști din 40 de țări. Aceasta este echipa care s-a ocupat și se va îngriji de această ediție. Evident că totul se va materializa pe 29 septembrie, cu acel finisaj unde se vor anunța și artiștii premiați și se va lansa catalogul, albumul acestei prime ediții” a declarat, în deschiderea evenimentului, Zuzu Caratănase.

Album cu semnături celebre!

Albumul va fi completat cu texte scrise de criticul Mihai Plămădeală, unul dintre cei mai în vogă critici de artă din țară. Nu este singurul care își va pune amprenta pe album. Președintele de onoare a acestei prime ediții este celebrul om de cultură, academician Răzvan Theodorescu, vicepreşedinte al Academiei Române. Și academicianul va completa albumul cu texte de-ale sale. Se mai adaugă texte de la Ministerul Culturii. Atunci, la înaltul lunii septembrie, un reprezentant de la Ministerul Culturii va fi prezent la evenimentul de la Târgu-Jiu, au anunțat organizatorii.

La deschiderea manifestării culturale s-a dat citire și listei partenerilor evenimentului: Uniunea Artiştilor Plastici din România, Universitatea Naţională de Arte ,,George Enescu” din Iaşi, Fundaţia ,,Inter-Art” Aiud, Asociaţia Culturală ,,Nomen Est Omen”, Bucureşti, Instituţia Prefectului, Gorj şi Primăria Târgu-Jiu. Organizatorii evenimentului Muzeul Național ,,Constantin Brâncuși” și Ministerul Culturii.

,,Sperăm să fie o ediție de bun augur iar la următoarea ediție să avem și mai mulți participanți.

Desigur că lucrurile importante, mărețe, se fac pas cu pas. În viitoarea ediție vom avea mai mulți parteneri, mai multi participanți și nu numai”, a completat artistul plastic.

Cuvântul a fost preluat de către managerul Denisa Șuță care le-a mulțumit muzicienilor pentru recitalul plin de sensibilitate și a invitat publicul în incinta muzeului pentru a vedea lucrările celor 40 de artiști expuse aici.

De altfel, lucrările vor rămâne la dispoziția publicului până la finalul lunii viitoare, iar intrarea la Muzeul Național ,,Constantin Brâncuși” este liberă pentru cei care vor să le vadă.

Lucrările de artă plastică sunt realizate în tehnicile complexe ale gravurii. Organizatorii au promis un eveniment memorabil și pe data de 29 august, la Târgu- Jiu, când vor fi nominalizați câștigătorul concursului lansat joi, odată cu deschiderea primei ediții a Bienalei Internaționale de Grafică ,,Constantin Brâncuși”.

ANAMARIA STOICA