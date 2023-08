Explorarea Cosmosului la Astro Show: Eveniment Astronomic la Shopping City Târgu-Jiu

Pasionații de astronomie sunt invitați la evenimentul Astro Show pentru a descoperi frumusețea și misterul cometelor și eclipselor, într-o atmosferă relaxantă și plină de aventuri interstelare. Evenimentul are loc pe 19 august, de la ora 19.00, în parcarea Shopping City Târgu-Jiu, iar intrarea este liberă. Începând cu ora 19.30, vizitatorii vor participa la o gamă variată de activități captivante pentru toate vârstele. Carismaticul Profesor Trăsnit va coordona jocuri interactive de-a știința, captivând atât copiii, cât și adulții. De la învățături distractive la întrebări provocatoare, toți vor avea parte de o experiență plină de cunoaștere.

De la ora 20.30, Cătălin Beldea, cel mai notabil vânător de eclipse din România va susține o prezentare interactivă în cadrul căreia participanții vor avea ocazia să afle secretele și povestea sa impresionantă despre cum a ajuns să vâneze fenomene astronomice rare, inclusiv în locuri îndepărtate precum Antarctica. În plus, cei mai activi participanți vor fi premiați. Apoi, de la 21.30 are loc o sesiune de observații astronomice în care vor putea fi observate frumoasele minuni ale Universului, inelele lui Saturn, sateliții lui Jupiter și benzile sale precum și misterioasele cratere de pe Lună. Mai multe detalii sunt disponibile pe site.

M.P.

Despre Shopping City Târgu-Jiu

Situat pe Str. Termocentralei, nr.10, în Târgu-Jiu, Shopping City Târgu-Jiu oferă vizitatorilor din regiune o experienţă completă de cumpărături şi divertisment, adresându-se unui public dinamic, aflat în continuă căutare de surse de inspiraţie, creativitate şi de distracţie. El reunește sub același acoperiş brand-uri naționale și internaționale de modă, încălțăminte, accesorii, tehnologie și petrecere a timpului liber, prezente pentru prima dată în regiune, precum: H&M, C&A, New Yorker, Poema, Benvenuti, Lee Cooper, CCC, Cinema City, Deichmann, ALTEX, Noriel, Douglas, Pepco, Hervis, KFC, Spartan, Play Again & Seven Casino. Întreaga ofertă de produse și servicii pusă la dispoziția clienților este perfect adaptată nevoilor comunității locale. Mix-ul de retail este completat extrem de bine de cel de divertisment. Astfel, vedeta incontestabilă a zonei de divertisment este cinematograful multiplex cu 6 săli de proiecție dotate cu ultima tehnologie 3D, operat de Cinema City.

Shopping City Târgu Jiu asigură distracţia garantată celor mici, având un spaţiu de joacă ultramodern Fun Planet, dar și un casino, Play Again & Seven. Pentru a completa şi facilita experiența de cumpărături, Shopping City Târgu Jiu pune la dispoziția clienților săi peste 1.100 de locuri de parcare gratuite.