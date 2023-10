Evenimente culturale în miez de octombrie, la Târgu Jiu și în județul Gorj

Agenda culturală a lunii octombrie 2023 s-a îmbogățit recent cu evenimentul ”14 octombrie 1916. Luptele de la Podul Jiului. Reconstituire istorico-militară”, eveniment care, într-o frumoasă zi de toamnă, în miez de octombrie, a strâns la un loc mai multe sute de persoane, dornice să afle mai multe despre curajul și jertfa locuitorilor din Târgu Jiu care, luptând până la sacrificiu să-și apere orașul și patria, au surprins trupele inamice și au stârnit admirația armatei române, aflată atunci în confruntările primului război mondial.

Trebuie spus că Bătălia de la Podul Jiului, din 14 octombrie 1916, a reprezentat o confruntare marcantă a vremii, în care populația civilă a orașului Târgu Jiu a avut un rol semnificativ în apărarea sa. Practic, sute de cercetași, copii, tineri, femei și vârstnici, au ținut piept armatei germane, care dorea să invadeze orașul nostru; în timp ce forțele armatei române se confruntau cu o puternică armată germană, sub comanda generalului Erich von Falkenhayn, locuitorii Târgu Jiului, mobilizați de comisarul de poliție Ioan C. Popilian, s-au mobilizat pentru a-și apăra orașul. Cu puține resurse militare la dispoziție, civilii au fost esențiali în fortificarea pozițiilor defensive, pregătind baricade și asigurând asistență medicală pentru răniți. Femeile, copiii și bătrânii s-au implicat activ în această muncă, iar spiritul lor de sacrificiu a fost impresionant, însuși eroul Ioan C. Popilian fiind rănit de două ori, la cap și la picior. Ei au demonstrat curajul și hotărârea de a-și proteja orașul și comunitatea în fața amenințării inamice. Toate aceste momente de luptă, precum și atmosfera acelor vremuri au redevenit parcă vii odată cu reconstituirea istorico-militară desfășurată recent la podul ce face legătura cu Insulița de pe râul Jiu. Peste 50 de participanți, îmbrăcați în uniforme militare de epocă și întruchipând membri ai armatei române, a celei germane și a armatei austro-ungare, au redat celor prezenți atmosfera evenimentului petrecut în urmă cu mai bine de o sută de ani.

Populația civilă a orașului Târgu Jiu a devenit, astfel, un simbol al rezistenței și solidarității în fața pericolului; importanța luptei de la Podul Jiului a fost remarcată și de generalul Berthelot, ea fiind un moment unic în istoria Primului Război Mondial. Generalul spunea ulterior în anul 1918 că lupta de la Podul Jiului a contribuit major la victoriile ulterioare ale armatei române: ”Victoria română de la Mărăști și Mărășești nu a fost decâț rezultanta apărării orașului Târgu Jiu, la Podul de la marginea Grădinii (n.r .–Grădina publică a orașului sau actualul Parc Central), rezistență care a îngrădit armatei germane posibilitatea de a tăia retragerea armatei române”.

La evenimentul organizat de Consiliul Județean Gorj și Primăria Municipiului Târgu Jiu, cu sprijinul Muzeului Județean ”Al. Ștefulescu”, Salvamont Gorj și asociațiilor ”Tradiții ostășești”, ”Edelweiss Ost”, ”IR-33”, ”6 Dorobanți” și cei ai Asociației Naționale a ”Colecționarilor de Arme” au participat și reprezentanți ai administrației publice locale, în frunte cu primarul Marcel Romanescu, viceprimarul Gabriel Constantin Coica, și Adrian Dăianu, directorul Edilitara SA, precum și numeroși oameni de cultură, profesori de istorie și scriitori. Evenimentul cultural a fost moderat de către Costin Scurtu, istoric în cadrul Muzeului Militar din Constanța.

Expoziție temporară foto-documentară

În aceeași zi, Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu” din municipiul Târgu Jiu a găzduit vernisajul expoziției foto-documentare ”Nicolae Miloșescu, tipograful Gorjului”, în memoria fondatorului primei tipografii din urbea situată pe Jiul de Sus și cel care a primit titlul de furnizor al Casei Regale a României, din partea regelui Carol I, datorită realizărilor sale tipografice și contribuției la activitățile culturale și pedagogice din Târgu Jiu și județul Gorj. Un lucru mai puțin știut este faptul că acest mare om de cultură gorjean a contribuit la realizarea statuii lui Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu, prin sprijinul financiar pe care l-a oferit sculptorului Constantin Bălăcescu.

Manifestări culturale în cinstea lui Pompiliu Marcea

Joi, 19 octombrie 2023, vor debuta la Târgu Jiu și în localitatea Scoarța din județul Gorj, o serie de manifestări culturale cu titlul ”Pompiliu Marcea, critic și istoric literar” (n. 20 octombrie 1928, Colibași – d. 27 martie 1985 ,București). Organizatori sunt Primăria, Căminul Cultural și Fundația Culturală ”Pompiliu Marcea” din Scoarța, Gorj, în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Biblioteca Județeană ”General Christian Tell” din municipiul Târgu Jiu și Biblioteca din localitatea Scoarța, precum și Inspectoratul Școlar al județului Gorj. Manifestările vor avea loc între 19-21 ocotmbrie 2023 și vor cuprinde și ediția a II-a a Festivalului concurs ”Tineri interpreți de muzică populară – Scoarța 2023”.

Marius STOCHIȚOIU