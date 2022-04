Entuziasmat sau realist? Andrieș: Sper să jucăm în cupele europene!

Antrenorul echipei de handbal-fete, Liviu Andrieș, se gândește la viitor după promovarea în Liga Florilor cu CSM Târgu Jiu. Fostul principal al Energiei a prins gustul cupelor europene alături de cea mai importantă formație din handbalul gorjean și speră să repete performanța și cu senioarele de la club. Trupa gorjeană va juca la anul în primul eșalon, unde majoritatea nou-promovatelor au dificultăți reale să reziste. Totuși, Andrieș crede că nu va fi și cazul CSM-ului, iar echipa trebuie să facă și următorul salt calitativ: calificarea într-o competiție internațională. Pentru acest lucru este însă nevoie de timp și, bineînțeles, de un buget consistent. ,,Sunt super încântat şi fericit, este o bucurie comparabilă cu calificarea echipei în cupele europene. Acela a fost un moment emoţionant. Este o altă mare realizare şi, dacă în trei ani am reuşit, să promovăm în Liga Florilor trebuie să o luăm pas cu pas şi sper ca, în următorii trei-patru ani, să avem şi o participare în cupele europene. Va fi foarte greu, trebuie să fim foarte atenţi şi să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat cu Energia. Ştiţi şi voi ce înseamnă Liga Florilor, ce bugete sunt acolo. Noi am reuşit să facem această performanţă, acum conducerea administrativă şi toţi oamenii care vor să susţină sportul, şi handalul în speţă, să se strângă la o masă pentru că avem nevoie o susţinere consistentă pentru a rămâne în Liga Florilor”, a precizat Andrieș. Spre deosebire de ultimii ani europeni ai Energiei, la Târgu-Jiu lipsește sponsorul principal: Complexul Energetic Oltenia. CSM mai are 5 meciuri până la finele sezonului, dar toate adversarele sunt mult inferioare din punct de vedere valoric.

Cătălin Pasăre