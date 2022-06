Elicoptere pentru Salvamont! Antrenamente lângă Peștera Muierilor!

Este freamăt mare zilele acestea pe terenul de fotbal de lângă Peștera Muierilor din Baia de Fier. Zeci de salvatori montani exersează împreună cu echipajul de pe un elicopter SMURD tehnicile de intervenție în zone greu accesibile, acolo unde sunt solicitate de obicei echipele de salvare. Antrenamentele au loc în contextul în care România va avea din această vară trei baze de intervenție cu elicoptere SMURD. Două vor fi la Câmpulung și Brașov, iar cea care deservește Gorjul, Hunedoara, Mehedințiul și Caraș Severinul va funcționa la Caransebeș. Primele lecții desfășurate la Baia de Fier au strâns copii din sat, curioși să vadă elicopterul roșu care a survolat localitatea ore în șir. Curiozitatea copiilor a fost și mai mare când au văzut că elicopterul aterizează cam la un metru distanță de trei salvatori montani care stăteau de fiecare dată nemișcați în locul respectiv.

Șeful Salvamont România, Sabin Cornoiu, a explicat că aterizarea respectivă este prima lecție importantă care este învățată la aceste cursuri, alături de cea a modului în care se închide și se deschide ușa la elicopter. „Salvatorul cheamă elicopterul, îi arată locul unde poate ateriza, iar elicopterul vine chiar lângă salvator. Este foarte important acest moment întrucât sudează relația între salvator și echipajul de pe elicopter. Trebuie să avem încredere totală în echipaj pentru că talpa elicopterului vine chiar lângă salvator. Asta înseamnă că totul este sub control, iar atunci salvatorul are câmp vizual, pilotul are și el câmp vizual, se văd și pot discuta prin semne pentru a se înțelege până când salvatorul urcă la bord. Foarte importantă este închiderea și deschiderea ușii, asigurarea salvatorului în timpul zborului pentru a fi și el în siguranță deplină.

Din fericire, beneficiem de ultimele cuceriri în domeniu. Vom avea 3 elicoptere care vor asigura prioritar intervențiile în salvări montane. Partea de vest a țării e prima care beneficiază de această facilitate și din fericire și Gorjul este arondat punctului operațional de la Caransebeș. Salvatorii montani se pregătesc pe parcursul întregii săptămâni, iar la finalul cursului cei care reușesc să își însușească toate aptitudinile necesare vor putea să lucreze în aceste echipe de intervenție. Până la finalul săptămânii vom ajunge la nivelul de a trolia salvatorii la punct fix, de a-I trolia cu sau fără o persoană rănită. Vom putea apoi să desfășurăm orice misiune de salvare în mediul montan. Nu orice salvamontist va fi în aceste echipe. Facem o selecție a oamenilor. Toți vor învăța să semnalizeze elicopterul, să-i pregătească locul de aterizare, dar doar cei mai buni vor fi cei care vor opera în teren, vor urca în elicopter și vor participa la intervenții”, a menționat Sabin Cornoiu. Lucrurile nu sunt simple însă nici pentru echipajele care pilotează elicopterele SMURD. Elicopterele dedicate intervențiilor pe munte au instalat pe ele un sistem de troliere care permite preluarea unui rănit și transportarea lui pe targă, alături de salvamontist, pe distanțe mare. Căpitanul comandor Radu Jitaru, din cadrul Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este unul dintre piloții care se antrenează în aceste zile alături de salvatorii montani. El spune că lucrurile nu sunt deloc simple nici pentru piloți. „În România vor fi trei puncte noi de operare în zona montană, iar cu acest tip de elicopter vom putea aduce salvatorii mult mai aproape de victime în zone foarte greu accesibile, chiar și în zone în care ar trebui să se ajungă mergând pe jos, dar și într-un timp foarte scurt. Cu ajutorul troliului scurtăm foarte mult timp de intervenție până se ajunge la victimă, dar și victima să ajungă cât mai repede la cel mai apropiat spital pentru a primi ajutor medical specializat de urgență. Misiunile sunt mai dificile din punct de vedere al faptului că zborurile au loc în zone montane și necesită un atnrenament mai amplu. Și folosirea troliului necesită antrenament special și un zbor special. Zilele acestea facem antrenamente pentru a ne cunoaște și a învăța să operăm cu troliul în cele mai bune norme de siguranță”, a menționat pilotul de pe elicopterul SMURD.

Gelu Ionescu