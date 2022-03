Egal frustrant pentru Pandurii, dar play-off-ul e aproape

Pandurii nu a reuşit să-şi bucure fanii cu o victorie în primul meci din 2022. Trupa lui Mario Găman se poate considera frustrată după egalul cu Şimian, 2-2, dar în acelaşi timp putea plăti scump după o eroare la ultima fază de atac a mehedinţenilor. După o bară a lui Habet şi o acţiune frumoasă a lui Afrim, prima repriză s-a încheiat cu oaspeţii în avantaj. Suentley şi Iovicin nu au putut opri o centrare venită din flancul stâng, iar mingea a intrat în poartă după o deviere a fundaşului nostru (34). Cu Pleaşcă şi Mensah în teren după reluare, gazdele au arătat mult mai bine, iar presiunea s-a accentuat în careul advers. Bebeto a marcat dintr-un penalty (69) şi se părea că Pandurii va forţa victoria. Oaspeţii au scos capul din pământ şi, la singura acţiune mai legată din partea secundă, au punctat prin Velici (77). Gorjenii au egalat meritat, prin acelaşi Bebeto, care a izbutit cu un şut plasat perfect să-l păcălească pe Ciută (83). Cel din urmă şi-a luat revanşa după trei minute, când i-a negat vârfului nostru un hat-trick, printr-o paradă cu piciorul.

Pandurii în partida cu Şimian: Iovicin – Savu (45,Pleaşcă), Suentley, Gomes, Afrim (72, Truşescu) – Stancu (45, Mensah), Eric, Habet (72, Rasoveanu) – R.Petre, Bebeto Lupuleţ, Georgescu (88, Peia).

Găman şi-a urecheat elevii pentru greşelile comise, dar i-a felicitat pentru jocul din repriza secundă. Antrenorul a apreciat şi aportul fanilor veniţi la meci. ,,S-a întâmplat exact ceea ce nu îmi doream înainte de joc: greşeli individuale. Ştiam că în momentul în care recuperează mingea au 3-4 jucători cu experienţă, care pe contraatac sunt foarte periculoşi. Am făcut o primă repriză bună, cu ocazii, situaţii de gol, dar le-am făcut cadou un autogol. A urmat o repriză a doua, din punctul meu de vedere, aproape de perfecţiune. Au intrat Pleaşcă şi Mensah şi au demonstrat că sunt doi jucători de mare valoare. Am avut de toate: situaţii, ocazii, dar un alt cadou, făcut adversarului în minutul 90, putea să ne coste şi să pierdem partida. Când nu eşti concentrat şi nu trăieşti fiecare moment al jocului la aceeaşi intensitate poţi să ai probleme. O echipă cu pretenţii nu trebuie să facă cadouri. Îmi doream nespus să câştigăm astăzi, pentru că a venit foarte multă lume, foarte mulţi suporteri şi vrem să le mulţumim pe această cale. Nu am ce să le reproşez, ne-au susţinut ca pe timpuri, am simţit cu adevărat că avem al 12-lea jucător lângă noi. Suntem cu un pas în play-off şi acolo trebuie să ne demonstrăm valoarea”, a declarat Mario Găman după partidă. În runda viitoare, Pandurii se va deplasa la Jiul Petroşani.

Cătălin Pasăre