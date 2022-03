Egal fără valoare! Pandurii a intrat, şchiopătând, în play-off

Pandurii a terminat sezonul regulat din Liga 3 cu încă o remiză. Trupa lui Mario Găman a ţinut piept liderului CSM Reşiţa, într-un meci fără goluri, disputat, vineri, pe Stadionul Municipal din Târgu-Jiu. A fost o confruntare din care gazdele au ieşit şifonate, la propriu şi figurat. Suporterii de la peluză au protestat din cauză că meciul nu a fost programat sâmbătă, dar şi pentru că, în opinia lor, unii jucători nu au atitudinea corespunzătoare când intră pe teren. Astfel, în locul obişnuit al galeriei a fost instalat un banner cu mesajul ,,RUŞINE”.

Nici pe teren lucrurile nu au decurs foarte bine pentru băieţii lui Mario Găman. Pandurii nu au primit un penalty clar în debutul confruntării, iar Andrei Truşescu a fost luat cu ambulanţa de pe gazon la jumătatea reprizei secunde, când s-a ales şi cu trei oase rupte la maxilar! Totuşi, centralul întâlnirii a considerat că egalitatea numerică între cele două formaţii nu trebuie ruptă, şi ,,spectacolul” a mers mai departe. Revenind la joc, Pandurii, văduvită de prezenţa mai multor fotbalişti, s-a chinuit să producă ceva în atac, dar a temperat destul de bine elanul bănăţenilor, care pentru întâia oară în acest sezon nu au reuşit să înscrie. De altfel, doar două egaluri au ,,zdruncinat” parcursul perfect al formaţiei lui Dan Alexa, ambele cu Pandurii.

Echipa folosită în meciul cu Reşiţa:

Opriţa – Truşescu (M.Stancu), Suentley, M. Savu, Moldovan (Dumitrescu) – R.Petre (Obeng), Mensah, Habet (R.Stancu) – Peia (Afrim), B.Lupuleţ, Rasoveanu

,,Din punctul meu de vedere este un rezultat pozitiv, pentru că am jucat cu cea mai bună echipă a seriei noastre. Aţi văzut ce jucători au în lot şi ce jucători intră în momentul când se fac schimbări. Asta spune multe despre ce vor ei pe mai departe. Băieţii mei s-au autodepăşit şi din punctul meu de vedere am făcut o partidă foarte bună. Am stat, de multe ori, pe atacul lor poziţional în jumătatea proprie, dar per total sunt foarte mulţumit de aportul jucătorilor, şi a celor care au intrat pe parcurs. Din nefericire nu scăpăm de aceste accidentări. Căpitanul de echipă păţeşte mereu ceva grav. Avem un ghinion teribil, dar acesta este fotbalul, ne adaptăm la situaţie şi vedem ce facem săptămâna viitoare”, a spus Mario Găman după meci. Antrenorul a recunoscut că şansele Pandurilor de a mai prinde barajul sunt minime, mai ales că Deva s-a dus la 10 puncte după succesul cu Şimian. ,,Avem şanse destul de mici, pentru că ne este foarte greu să facem un lot competitiv. Intervin accidentări, astăzi am avut 14 seniori şi am chemat 3 juniori de la U19. Asta este situaţia, ne-am asumat-o, nu am putut face transferuri şi vedem ce soluţii găsim pentru etapele ce vor veni. Avem un parcurs destul de greu, dar suntem motivaţi pentru că nu avem ce pierde. Avem o echipă tânără, care trebuie să crească. Ne trebuie timp să facem un lot competitiv”, a adăugat Găman. Pandurii joacă de trei ori cu cele trei combatante din play-off, rezultând 9 etape. Pentru că încheie podiumul, echipa noastră are câte două deplasări la Deva şi Reşiţa. Voinţa Lupac este a patra formaţie din clasamentul superior al Seriei 7.

Cătălin Pasăre